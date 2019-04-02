Экономика
ЦБ РФ считает реалистичным снижение ставок по ипотеке до 8%РИА Новости 05:59
Качество ипотечного портфеля в РФ остается высоким, несмотря на быстрые темпы роста этого сегмента, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. При этом ЦБ рассчитывает, что нынешний рост ипотечных ставок будет временным, и считает реалистичным снижение ставок до 8%.
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Политика
Президент Алжира ушел в отставку
В конце марта и. о. премьера Алжира Ахмед Уяхья потребовал от 82-летнего Бутефлики покинуть пост президента.
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Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»
Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max.
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Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Экономика
«Алроса» может разместить евробонды на $500 млн
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Обновлено в 10:15
Политика
Владимир Путин отправил в отставку прокурора КЧР Александра Терещенко
Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности главу прокуратуры Карачаево-Черкесии Александра Терещенко, сообщает РИА Новости.
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Политика
Токаев заявил о необходимости беречь дружбу с Россией
Касым-Жомарт Токаев заявил, что его обязанность как второго президента Казахстана состоит в том, чтобы беречь дружбу с Россией.
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Происшествия
В школе под Воронежем учитель «воспитывал» ребенка утюгом
Согласно информации, появившейся в СМИ, 20 марта в Землянской школе Семилукского района учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1 — 2 степени.
Обновлено в 12:49
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Верховный суд Венесуэлы аннулирует неприкосновенность Гуайдо
Верховный суд Венесуэлы обратился к Национальному Учредительному собранию страны с просьбой отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Херандо Антонио Гуайдо Маркеса, передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
В Пермском крае женщина погибла из-за падения снега с крыши
В Пермском крае в результате падения снега с крыши пятиэтажного дома погибла женщина.
Обновлено в 12:25
Культура
В Петербурге умер художник Николай Сажин
В Петербурге умер художник Николай Сажин.
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Армия и оружие
США опять проигнорировали переговоры в Сирии по лагерю «Рукбан»
По информации штабов, 2 апреля на пункте пропуска «Джлеб» проведено второе координационное совещание по выработке мероприятий, направленных на ликвидацию лагеря «Рукбан».
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
НАТО расширяет присутствие в Черном море – заявление
Руководители МИД стран-членов Североатлантического альянса во время встречи в США обсудят расширение военного присутствия НАТО в Черном море.
Обновлено вчера в 07:41
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
Обновлено в 10:42
Экономика
ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание
В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
Здоровье
В Подмосковье за год обеспечили льготными лекарствами 25 тыс. детей
Порядка 25,5 тыс. детей в Московской области получили льготную лекарственную терапию в 2018 году.
Обновлено в 09:46
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»
Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.
Обновлено в 12:43
Политика
Глава МИД Венесуэлы назвал Колумбию угрозой миру в Латинской Америке
По словам главы МИД Венесуэлы, если и существует какая-то угроза региональной безопасности в Латинской Америке, то она исходит от Колумбии, в частности, от преступности, связанной с наркотрафиком, которую покрывают органы власти этой страны, отметил Арреаса.
Обновлено в 14:14
Экономика
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии
Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда, проверив вакансии на открытых источниках, назвали самые высокооплачиваемые профессии.
Обновлено в 01:39
Экономика
Visa и Mastercard обяжут выпускать только бесконтактные карты в России
Международные платежные системы Visa и Mastercard намерены обязать российские банки выпускать только бесконтактные карты, позволяющие оплачивать покупку в одно касание.
Обновлено в 03:55
Политика
На Украине завели уголовное дело по полёту Бойко и Медведчука в Россию
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины инициировало уголовное расследование в отношении украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы по факту полёта в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, сообщает 2 апреля «Украинская правда».
Обновлено в 12:55
Экономика
Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали
Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.
Обновлено в 12:44
Политика
Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.
Обновлено в 07:20