Экономика

ЦБ РФ: санкции США не повредят российскому рынку еврооблигацийКоммерсантъ 11:36

Ранее Госдеп США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев. Первый пакет из-за инцидента был введен в августе 2018 года.
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ЦБ РФ: санкции США не повредят российскому рынку еврооблигаций

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:50, Ашберн
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