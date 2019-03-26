ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 27 мартаЭкономика сегодня 05:54

Доллар подешевел на 33,1 копейки – до 64,1683 рубля, согласно официальным курсам, установленным Банком России на среду, 27 марта.

ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 27 марта

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Политика Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.

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Экономика Медведев напомнил о моратории на изменение налогов в России На расширенной коллегии Минфина РФ премьер пояснил, что в настоящее время в России завершается подготовка законопроекта, согласно которому в Налоговый кодекс будет включен ряд неналоговых платежей, которые раньше регулировались подзаконными актами.

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