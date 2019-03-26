Финансы

ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 27 мартаЭкономика сегодня 05:54

Доллар подешевел на 33,1 копейки – до 64,1683 рубля, согласно официальным курсам, установленным Банком России на среду, 27 марта.
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Официальный курс евро на среду снизился до 72,58 рубля

РИА Новости05:49

ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 27 марта

Интерфакс06:34

ЦБ понизил кус доллара и евро

News.ru05:33

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:09

Рубль незначительно прибавляет к доллару и евро

Газета.Ru03:16

ЦБ снизил на 27 марта курс доллара до 64,17 рубля

ТАСС05:28

Официальный курс доллара понизился на 33 копейки, евро — на 34

Банки.ру06:11
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:38, Ашберн
Авто

Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу

Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В аэропорту Франкфурта отменили более 50 рейсов из-за сбоя в ПО

В аэропорту Франкфурта-на-Майне во вторник отменены 54 рейса из-за проблем с программным обеспечением в авиадиспетчерской службе Германии (DFS), сообщила газета Frankfurter Neue Presse со ссылкой на представителя управляющей компании аэропорта Fraport.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Арашукова хотят направить на психиатрическую экспертизу

Следственный комитет РФ намерен провести отстраненному сенатору Рауфа Арашукову и другим фигурантам психолого-психиатрическую экспертизу в рамках дела об убийствах и создании преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где решается вопрос о продлении ареста фигурантов.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие

Организаторы передвижной выставки «Сирийский перелом» вводят посетителей в заблуждение

Организаторы передвижной выставки "Сирийский перелом", на котором представлена трофейная военная техника из Сирии, вводят посетителей в заблуждение.
Обновлено в 08:03
Политика

Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Происшествия

На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки

Обновлено вчера в 14:51
Политика

Помпео предъявил претензии Лаврову из-за Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонной беседы с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил о «неконструктивном» поведении Москвы в отношении Венесуэлы.
Обновлено вчера в 10:49
Футбол

Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока

Обновлено в 06:36
Музыка

Шнуров объяснил решение о прощальном туре группы «Ленинград»

Обновлено в 07:51
Авто

BMW анонсировала экологичные iX3, i4 и iNext

Пару минут назад, пресс-служба немецкого автопроизводителя опубликовала тизер, на котором показала три прототипа совершенно новых своих электромобилей – речь идет кроссоверах iX3 и iNext, а также о фастбэке i4.
Обновлено в 01:46
Политика

Стало известно об испытаниях нового крыла для МС-21

Напомним, в начале года стало известно, что санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла самолета МС-21, что сдвинуло срок выпуска первых серийных самолетов МС-21.
Обновлено в 01:47
Транспорт

Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей

Устранение проблемных мест на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребует дополнительного финансирования в размере 44 — 45 млрд рублей.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Полиция начала проверку данных об избиении Дациком своего сына

Сотрудники полиции проводят проверку информации об избиении Вячеславом Дациком, известным под псевдонимом Рыжий Тарзан, своего 14-летнего сына.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи

В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

США произвели испытательный залповый пуск противоракет

Первый залповый пуск противоракет успешно произведён США, 25 марта сообщила пресслужба Агентства по противоракетной обороне США.
Обновлено вчера в 20:03
Политика

На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны

На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий членов националистических организаций, в том числе запрещенной в России украинской повстанческой армии (УПА).
Обновлено в 06:20
Общество

Второй дом в Москве включили в программу реновации по решению суда

Впервые после утверждения в 2017 году программы реновации власти Москвы включили в нее еще один дом по решению суда в феврале 2019 года.
Обновлено в 08:22
Авто

Suzuki представит бюджетный кроссовер за 250 тысяч рублей

По мнению специалистов, в модельной линейке Maruti Suzuki новый кроссовер заменит хетчбэк Alto, который имеет ценник в 250 тысяч рублей (в пересчете на российскую валюту).
Обновлено в 07:19
Армия и оружие

Минобороны Германии опять отложило начало строительства новых кораблей

В рамках реализуемого проекта постройки боевых кораблей типа Mehrzweckkampfschiff 180 (MKS 180), Минобороны Германии планирует оснастить ВМС страны новейшими многоцелевыми кораблями, способными бороться с надводными и подводными целями, а также способными обеспечить противовоздушное прикрытие других кораблей.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

В ДНР заявили об усилении интенсивности обстрелов на КПП

Военнослужащие вооруженных сил Украины нарастили интенсивность обстрелов на линии соприкосновения в зоне конфликта на востоке страны в районах контрольных пунктов въезда – выезда.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Суд начнет рассматривать дело Кокорина и Мамаева 3 апреля

Стало известно, когда Пресненский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также их друга Александра Протасовицкого.
Обновлено в 03:44
Общество

Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах

Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Полиция обыскивает подмосковный театр «ФЭСТ»

Утром 26 марта в подмосковный театр "ФЭСТ" в Мытищах нагрянули силовики.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Энергетика

ФАС не видит причин для роста цен на бензин в России

Рост розничных цен на топливо сравнялся с темпами инфляции, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Голомолзин на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 08:00
Экономика

Медведев напомнил о моратории на изменение налогов в России

На расширенной коллегии Минфина РФ премьер пояснил, что в настоящее время в России завершается подготовка законопроекта, согласно которому в Налоговый кодекс будет включен ряд неналоговых платежей, которые раньше регулировались подзаконными актами.
Обновлено в 07:06
Футбол

Форвард «Урала» Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона

Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В Нидерландах обнаружили картину Пикассо, украденную 20 лет назад

Лишь в 2015 году специалист по розыску пропавших произведений искусства Артур Брэнд, которого прозвали Индианой Джонсом в мире искусства, выяснил, что полотно попало в нидерландские криминальные круги.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

МРК «Орехово-Зуево» отправился в первый дальний поход

Обновлено в 04:22
Политика

Полковника Михаила Ильина вернули в главк

На свою недавно ликвидированную должность вернулся заместитель начальника полиции по Ленинградской области полковник Михаил Ильин.
Обновлено в 07:54
Как работают Яндекс.Новости?
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