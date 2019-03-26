Финансы
ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 27 мартаЭкономика сегодня 05:54
Доллар подешевел на 33,1 копейки – до 64,1683 рубля, согласно официальным курсам, установленным Банком России на среду, 27 марта.
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Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В аэропорту Франкфурта отменили более 50 рейсов из-за сбоя в ПО
В аэропорту Франкфурта-на-Майне во вторник отменены 54 рейса из-за проблем с программным обеспечением в авиадиспетчерской службе Германии (DFS), сообщила газета Frankfurter Neue Presse со ссылкой на представителя управляющей компании аэропорта Fraport.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Арашукова хотят направить на психиатрическую экспертизу
Следственный комитет РФ намерен провести отстраненному сенатору Рауфа Арашукову и другим фигурантам психолого-психиатрическую экспертизу в рамках дела об убийствах и создании преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где решается вопрос о продлении ареста фигурантов.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Организаторы передвижной выставки «Сирийский перелом» вводят посетителей в заблуждение
Организаторы передвижной выставки "Сирийский перелом", на котором представлена трофейная военная техника из Сирии, вводят посетителей в заблуждение.
Обновлено в 08:03
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Происшествия
На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Помпео предъявил претензии Лаврову из-за Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонной беседы с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил о «неконструктивном» поведении Москвы в отношении Венесуэлы.
Обновлено вчера в 10:49
Музыка
Шнуров объяснил решение о прощальном туре группы «Ленинград»
Обновлено в 07:51
Авто
BMW анонсировала экологичные iX3, i4 и iNext
Пару минут назад, пресс-служба немецкого автопроизводителя опубликовала тизер, на котором показала три прототипа совершенно новых своих электромобилей – речь идет кроссоверах iX3 и iNext, а также о фастбэке i4.
Обновлено в 01:46
Политика
Стало известно об испытаниях нового крыла для МС-21
Напомним, в начале года стало известно, что санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла самолета МС-21, что сдвинуло срок выпуска первых серийных самолетов МС-21.
Обновлено в 01:47
Транспорт
Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей
Устранение проблемных мест на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребует дополнительного финансирования в размере 44 — 45 млрд рублей.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Полиция начала проверку данных об избиении Дациком своего сына
Сотрудники полиции проводят проверку информации об избиении Вячеславом Дациком, известным под псевдонимом Рыжий Тарзан, своего 14-летнего сына.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи
В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
США произвели испытательный залповый пуск противоракет
Первый залповый пуск противоракет успешно произведён США, 25 марта сообщила пресслужба Агентства по противоракетной обороне США.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны
На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий членов националистических организаций, в том числе запрещенной в России украинской повстанческой армии (УПА).
Обновлено в 06:20
Общество
Второй дом в Москве включили в программу реновации по решению суда
Впервые после утверждения в 2017 году программы реновации власти Москвы включили в нее еще один дом по решению суда в феврале 2019 года.
Обновлено в 08:22
Авто
Suzuki представит бюджетный кроссовер за 250 тысяч рублей
По мнению специалистов, в модельной линейке Maruti Suzuki новый кроссовер заменит хетчбэк Alto, который имеет ценник в 250 тысяч рублей (в пересчете на российскую валюту).
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
Минобороны Германии опять отложило начало строительства новых кораблей
В рамках реализуемого проекта постройки боевых кораблей типа Mehrzweckkampfschiff 180 (MKS 180), Минобороны Германии планирует оснастить ВМС страны новейшими многоцелевыми кораблями, способными бороться с надводными и подводными целями, а также способными обеспечить противовоздушное прикрытие других кораблей.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
В ДНР заявили об усилении интенсивности обстрелов на КПП
Военнослужащие вооруженных сил Украины нарастили интенсивность обстрелов на линии соприкосновения в зоне конфликта на востоке страны в районах контрольных пунктов въезда – выезда.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Суд начнет рассматривать дело Кокорина и Мамаева 3 апреля
Стало известно, когда Пресненский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также их друга Александра Протасовицкого.
Обновлено в 03:44
Общество
Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах
Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Полиция обыскивает подмосковный театр «ФЭСТ»
Утром 26 марта в подмосковный театр "ФЭСТ" в Мытищах нагрянули силовики.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии
Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Энергетика
ФАС не видит причин для роста цен на бензин в России
Рост розничных цен на топливо сравнялся с темпами инфляции, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Голомолзин на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 08:00
Экономика
Медведев напомнил о моратории на изменение налогов в России
На расширенной коллегии Минфина РФ премьер пояснил, что в настоящее время в России завершается подготовка законопроекта, согласно которому в Налоговый кодекс будет включен ряд неналоговых платежей, которые раньше регулировались подзаконными актами.
Обновлено в 07:06
Футбол
Форвард «Урала» Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона
Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона.
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Нидерландах обнаружили картину Пикассо, украденную 20 лет назад
Лишь в 2015 году специалист по розыску пропавших произведений искусства Артур Брэнд, которого прозвали Индианой Джонсом в мире искусства, выяснил, что полотно попало в нидерландские криминальные круги.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
МРК «Орехово-Зуево» отправился в первый дальний поход
Обновлено в 04:22
Политика
Полковника Михаила Ильина вернули в главк
На свою недавно ликвидированную должность вернулся заместитель начальника полиции по Ленинградской области полковник Михаил Ильин.
Обновлено в 07:54