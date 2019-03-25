Финансы

ЦБ РФ резко повысил официальные курсы доллара и евроРосбалт 25 марта в 05:59

Банк России повысил с 26 марта официальный курс доллара США почти на 73 копейки до 64,4993 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 33 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 72,9229 рубля.
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Курс доллара: аналитики предрекли мощный отскок

Expert.ru02:56

Курс евро по отношению к доллару США в 9:51 MSK 27 марта понизился на 0.07%

АК&М02:56

Курсы доллара и евро на 26 марта

Банки.рувчера в 01:00

Курс определяется искусственными факторами: гривна окрепла перед выборами

REGNUM25 марта в 09:03

ЦБ РФ резко повысил официальные курсы доллара и евро

Росбалт25 марта в 05:59

Доллар упал, а потом снова начал расти. Что дальше будет с валютами?

КП - Беларусь05:27
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
Экономика

Акции «Норникеля» упали на 3% на дивидендных новостях

Акции "Норникеля" утром в среду упали на 3% на новостях о планах основного акционера сократить дивидендные выплаты, бумаги откатились к уровням почти двухнедельной давности, оказав давление на основные индексы.
Обновлено в 03:29
Космос

Ученые определили, что реки на Марсе были шире и глубже, чем земные

Обновлено в 14:27
Культура

Юрий Норштейн пожаловался Владимиру Путину на «Союзмультфильм»

Владимир Путин пообещал советскому и российскому аниматору Юрию Норштейну разобраться в ситуации нарушения авторских прав на студии «Союзмультфильм».
Обновлено в 08:49
Политика

Суд в Литве приговорил экс-министра обороны СССР к десяти годам тюрьмы

Обновлено в 10:13
Политика

За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин

Отмечается, что за Абызова заступились председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс и бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович.
Обновлено в 12:31
Космос

Астрономы из METI поддержали гипотезу «галактического зоопарка»

Астрономы, работающие в программе «Послания внеземным цивилизациям» (Messaging to Extraterrestrial Intelligence, METI), обсудили на прошлой неделе в Париже проблему инопланетян.
Обновлено в 06:37
Футбол

Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом

Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено вчера в 14:25
Космос

«Марсианские» микробы полтора года жили на обшивке МКС

На протяжении двух лет микробы подвергались разным экстремальным воздействиям, схожих с условиями открытого космоса и пребывания на Марсе.
Обновлено в 10:12
Политика

Мэй пообещала уйти в отставку после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку после того, как произойдет Brexit.
Обновлено в 14:35
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Политика

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Обновлено в 12:17
Экономика

Вексельберг подал в московский суд на Абызова из-за акций «Т Плюс»

Абызов, который до 2005 года был зампредом правления «РАО ЕЭС», и Вексельберг подали друг к другу встречные иски в 2013–2015 годах в суд Британских Виргинских островов из-за акций КЭС.
Обновлено в 11:25
Авто

Дмитрий Козак подтвердил уход компании Ford с российского рынка

Обновлено в 06:40
Происшествия

В Казахстане разбился вертолет с 13 военными

Вертолет ВВС Казахстана разбился после вылета из города Актау, на его борту находились 13 человек.
Обновлено в 11:33
Политика

Медведев назначил Орешкина куратором Республики Тыва

В ближайшее время куратор Тывы планирует решить вопросы, связанные с началом строительства железной дороги Кызыл-Курагино Министр экономического развития РФ Максим Орешкин будет курировать вопросы социально-экономического развития Тувы, об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 11:48
Космос

Ученым удалась «сфотографировать» гигантскую бурю на далекой планете

Стало известно о том, что европейскому телескопу-охотнику за черными дырами GRAVITY удалось получить первые фотографии атмосферы далекой планеты в созвездии Пегаса.
Обновлено в 09:56
Музыка

Недопущенная Украиной на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию

Обновлено вчера в 18:55
Политика

Помпео заявил, что США передают Украине развединформацию

Госсекретарь Майкл Помпео в среду рассказал, что Соединенные Штаты передают Украине не только оборонительные средства, но и развединформацию, он сам был к этому причастен в бытность директором ЦРУ (2017-2018).
Обновлено в 15:09
Культура

Суд Киева отменил запрет на въезд на Украину актеру Добронравову

Окружной суд Киева отменил запрет СБУ на въезд на Украину российского актера Федора Добронравова. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 07:49
Авто

Hyundai подготовил к премьере самый маленький кроссовер

Международная премьера Hyundai Venue, который оказался даже меньше компактного Kona, состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 06:22
Политика

В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса

Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.
Обновлено в 13:43
Транспорт

Первый тоннель между «Зюзино» и «Каховской» достроен

Сергей Собянин сообщил, что уже достроен первый тоннель на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) от "Зюзино" до "Каховской".
Обновлено в 14:05
Армия и оружие

Генерал ВСУ заявил о превосходстве «украинского войска» над НАТО

Обновлено в 10:16
Происшествия

Порошенко встретили в Виннице отрезанными головами свиней

Вместо плюшевых свинок, которыми забрасывали Администрацию президента в Киеве и его кортеж в Полтаве, к встрече с президентом в Виннице они подготовили отрезанные свиные головы.
Обновлено в 13:11
Хоккей

Соперник «Локо» по полуфиналу Кубка Харламова определится уже сегодня

Молодежный «Локо» сегодня узнает соперника по полуфиналу Кубка Харламова.
Обновлено в 07:02
Политика

В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»

«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Политика

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Происшествия

В Китае женщина забеременела от мужа и любовника одновременно

Обновлено в 11:11
Общество

В Башкирии рассказали о ситуации в роддоме после скандала с зарплатами

Обновлено в 08:07
Экономика

Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
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