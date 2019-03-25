Финансы
ЦБ РФ резко повысил официальные курсы доллара и евроРосбалт 25 марта в 05:59
Банк России повысил с 26 марта официальный курс доллара США почти на 73 копейки до 64,4993 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 33 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 72,9229 рубля.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Общество
Глава МВД Франции намерен запретить манифестацию «желтых жилетов» на Елисейских полях
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил в среду о намерении запретить проведение 30 марта манифестации "желтых жилетов" на Елисейских полях.
Обновлено в 14:48
Транспорт
Первый тоннель между «Зюзино» и «Каховской» достроен
Сергей Собянин сообщил, что уже достроен первый тоннель на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) от "Зюзино" до "Каховской".
Обновлено в 14:05
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Обновлено в 12:32
Происшествия
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Политика
Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро
В конце января Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы.
Обновлено в 15:38
Культура
Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из «Звездных войн»
Новый белгородский градоначальник Юрий Гладун принес присягу под музыку из американской киноэпопеи «Звездные войны».
Обновлено в 07:28
Футбол
В Аргентине женщину-арбитра облили кипятком во время матча
Арбитр Розана Паз была облита кипятком во время матча аргентинской футбольной лиги Сан-Хуана «Маркесадо» — «Сан-Мартин», сообщает Telesol Diario.
Обновлено в 13:25
Здоровье
Минздрав регламентирует получение пациентами выписок из медкарты
В заявлении, которое составляется в свободной форме, должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контакты – почтовый адрес, электронная почта и телефон, а также наименование медицинских документов, выписки из которых или копии которых нужны, или период, за который необходимы сведения о состоянии здоровья.
Обновлено в 09:04
Политика
Захарова заявила, что Запад фактически украл у Венесуэлы $30 млрд
Западные страны и международные банковские структуры фактически украли у Венесуэлы $30 млрд под видом их заморозки.
Обновлено в 14:21
Политика
Кемеровская область официально стала называться Кузбассом
Кемеровская область официально получила второе наименование и теперь ее можно называть Кузбасс.
Обновлено в 08:17
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова
Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено в 07:20
Футбол
Агбонлахор в 32 года завершил карьеру
Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор посредством страницы в Instagram объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 15:50
Происшествия
В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны
В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
Обновлено в 15:21
Политика
Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
Политика
За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин
Отмечается, что за Абызова заступились председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс и бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»
Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено в 08:43
Футбол
Бывший игрок «Краснодара» провёл ночь в центре для беженцев
Защитник "Андерлехта" Огнен Враньеш, выступавший ранее за российские "Краснодар", "Аланию" и "Томь", провёл ночь в центре для беженцев.
Обновлено в 16:20
Происшествия
Скончалась женщина, пострадавшая от падения льдины в Мурманске
Пожилая мурманчанка, на которую с крыши дома № 8 в Рыбном проезде сошла наледь, скончалась в больнице.
Обновлено в 15:15
Общество
Двое студентов почти три недели выживали в джунглях голышом и без еды
Двое британских студентов решили провести три недели в малазийских джунглях без еды и одежды. Об их эксперименте сообщает The Mirror.
Обновлено в 15:38
Происшествия
В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено в 11:45
Политика
ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду
Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.
Обновлено в 15:09
Энергетика
Импортеры пожаловались на низкое качество американской сланцевой нефти
Импортеры недовольны низким качеством сланцевой нефти из США, которая в процессе транспортировки загрязняется различными химическими соединениями и металлами, что затрудняет переработку и снижает качество сырья, пишет Bloomberg.
Обновлено в 16:21
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Гаджеты
Смартфон Huawei P30 Lite вышел из тени
Компания Huawei без особого шума и фанфар начала принимать предварительные заказы на смартфон Huawei P30 Lite.
Обновлено в 11:46
Футбол
Азар согласовал условия личного контракта с «Реалом»
По информации издания, 28-летний вингер уже согласовал с испанской командойусловия личного контракта, по которому он будет получать порядка 15 миллионов евро в год без учета бонусов.
Обновлено в 16:03
Кино
Умер режиссер Эрекле Бадурашвили
На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:30
Политика
Российскую журналистку Маргариту Бондарь выдворят с Украины
Государственная миграционная служба Украины намерена выдворить с территории страны российскую журналистку Маргариту Бондарь.
Обновлено в 12:00