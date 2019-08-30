Экономика
Аргументы и ФактыЦБ РФ решил объединить Вокбанк и МИнБанк
Центробанк решил присоединить Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк) к Московскому индустриальному банку (МИнБанк), сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что оба банка сейчас проходят процедуру финансового оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора.
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Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Армия и оружие
Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru 04:34
Политика
Зеленский предложил сократить число депутатов рады на треть
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде сократить число депутатов на треть — с 450 до 300 нардепов.
Известия 10:23
Политика
В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными
В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
РИА Новости 07:26
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru 04:14
Политика
Бортко отказался от участия в выборах губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ режиссёр Владимир Бортко заявил, что отказывается от участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
RT на русском 12:03
Кино
Появился новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
Студия Paramount выпустила новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Профиль 11:35
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец 10:15
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Теннис
Возняцки, Гауфф и Остапенко вышли в третий круг US Open
Спорт-Экспресс вчера в 23:28
Политика
Новый генпрокурор Украины заявил, что хочет крови
Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что планируется привлекать чиновников к ответственности еженедельно, и хочет крови "в правовом смысле", сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 10:47
Шоу-бизнес
Семья актера Числова не может похоронить его
Газета.Ru 10:15
Политика
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по Су-57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведёт переговоры с российской стороной по вопросу приобретения истребителей Су-57.
RT на русском 07:41
Происшествия
СК России опубликовал видео о сценариях протестов в Москве
Следственный комитет России опубликовал на YouTube видео под названием «Время принимать решение», в котором рассказывается о сценариях несанкционированных акций протеста в Москве.
RT на русском 04:24
Технологии
Линейку пассажирских электрических речных судов разработали в России
Отмечается, что все суда будут бесшумные и экологичные. Nation News сообщало, "принципиально новый" вертолет разрабатывают в России.
Народные новости вчера в 23:47
Авто
Chevrolet Corvette превратили во внедорожник с 6,2-литровым дизелем
Рэй провел небольшое исследование и понял, что 6,2-литровый двигатель от большого внедорожника Chevrolet Suburban без особых доработок подходит на Corvette.
Тарантас Ньюс вчера в 14:55
Авто
Porsche в России отзывает 138 автомобилей
Компания ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД» начинает в России новую отзывную кампанию в отношении моделей Porsche Cayman / Boxster (тип 981), Porsche 718 Cayman / 718 Boxster (тип 982), Porsche Panamera (тип 970), Porsche 911 (тип 991).
Автоновости дня 09:17
Армия и оружие
Глава МИД Турции заявил о полученных от России гарантиях по Идлибу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона дала Анкаре гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб в Сирии.
RT на русском 05:24
Футбол
«Крылья Советов» примут «Динамо» в матче 8-го тура РПЛ
В Самаре состоится первый матч восьмого тура российской премьер-лиги между местными «Крыльями Советов» и московским «Динамо».
Нева Спорт вчера в 21:00
Кино
Брэд Питт рассказал о своей самой сложной роли
Брэд Питт представил картину "К звездам" (режиссер Джеймс Грэй), в которой он не только сыграл главную роль, но и выступил в качестве продюсера.
ТАСС 11:04
Теннис
У Аны Иванович и Бастиана Швайнштайгера родился второй ребёнок
GoTennis.ru 11:05
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа
Независимое телевидение Севастополя вчера в 07:53
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот
Журналистам удалось заснять, как депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в здании парламента ведет по смартфону переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
Pravda.Ru вчера в 09:58
Космос
Весь мир ищет название для нового марсохода NASA
В условиях конкурса указано, что не допускаются повторы из названий прошлых миссий NASA, а также названия торговых марок.
TelecomDaily 03:36
Шоу-бизнес
«Стильно и элегантно»: Климова обновила гардероб в преддверии сентября
41-летняя Екатерина Климова обновила гардероб в преддверии сентября.
Телепрограмма 07:10
Религия
Синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии
Священный Синод Русской православной церкви сменил ректора Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде – вместо архиепископа Верейского Амвросия им стал епископ Питирим (Творогов), сообщил заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва (Тутунов).
РИА Новости 09:35
Экономика
«Норникель» подорожал до исторического максимума
В пятницу, 30 августа, капитализация "Норникеля" (подконтролен структурам "Интерроса" Владимира Потанина) на Московской бирже достигла 2,6 трлн руб. Это исторический максимум с момента выхода компании на биржу в октябре 2001 г. Цена акции в пятницу по состоянию на 17.25 мск составляла 15980 руб. В свободном обращении на Московской бирже находятся 38% акций компании.
Ведомости 11:18
Футбол
«Славия» отказалась продавать Соучека в «Динамо»
Чешская "Славия" отвергла предложение московского "Динамо" о покупке полузащитника Томаша Соучека.
Вести.Ru 10:31