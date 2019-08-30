Экономика
Аргументы и ФактыЦБ РФ решил объединить Вокбанк и МИнБанк
Отмечается, что оба банка сейчас проходят процедуру финансового оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора. Ранее рассматривался вариант продажи акций Вокбанка заинтересованным инвесторам, но ЦБ не получил соответствующих обращений. О санации МИнБанка стало известно 22 января.
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Политика
Адвокат заключенных на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО
Удерживаемые на Украине россияне по-прежнему остаются в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина.
РЕН ТВ 00:49
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Журналистам удалось заснять, как депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в здании парламента ведет по смартфону переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
Pravda.Ru вчера в 09:58
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Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
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Пользователи Сети посоветовали Любови Успенской одеваться по возрасту
Пользователи Instagram бурно отреагировали на новые фотографии Любови Успенской, которые звезда опубликовала в соцсети.
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Российская газета вчера в 08:31
Происшествия
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Интерфакс 06:14
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Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Политика
МИД РФ отреагировал на происходящее на границе Грузии и Южной Осетии
Рост напряженности на границе Грузии и Южной Осетии в результате провокационных действий Тбилиси вызывает серьезную озабоченность.
Вести.Ru 13:33
Шоу-бизнес
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Происшествия
Украинец ночью пересек границу со Словакией на моторном дельтаплане
В ночь с четверга на пятницу гражданин Украины перелетел на моторном дельтаплане государственную границу со Словакией.
Pravda.Ru 11:03
Происшествия
Американцу Полу Уилану предъявили обвинение в шпионаже
Следствие предъявило окончательное обвинение американцу Полу Уилану, которому вменяется шпионаж.
Известия 13:37
Энергетика
Польша ждет независимости от российского газа через 5 лет
Польша станет независимой от российского газа через 5 лет, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио.
ПРАЙМ 11:55
Здоровье
Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей и ограничение на совместительство.
БИЗНЕС Online вчера в 10:50
Футбол
Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Европы
В Монако завершилась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
Metaratings 08:09
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 13:04
Общество
Умер основатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг
В Великобритании в возрасте 93 лет умер предприниматель Ханс Раусинг, который превратил Tetra Pak из небольшого бизнеса в транснациональную корпорацию.
Телеканал RTVI 13:41
Экономика
Россия на треть увеличила импорт пластикового мусора
В 2018 году импорт мусора составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее, о чем свидетельствуют данные таможенной статистики.
Известия 06:07
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Общество
С 1 сентября в жизни россиян произойдут изменения
К 1 сентября завершится перерасчет выплат неработающим сельским пенсионерам.
Соловей.инфо 02:59
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Футбол
Бывший защитник «Локомотива» Спахич попал в серьезную аварию
Бывший защитник «Локомотива» Эмир Спахич попал в серьезную автомобильную аварию. Во время инцидента он находился на пассажирском сиденье.
Soccer.ru 12:07
Политика
Владимир Путин встретился с Андреем Чибисом
Президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.
Би-порт 06:26
Игры
В Humble Bundle можно бесплатно забрать DiRT Rally для Steam
Магазин Humble Bundle на регулярной основе устраивает раздачи игр для посетителей.
3DNews 07:14
Политика
На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124
Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".
Российская газета 12:49
Религия
Синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии
Священный Синод Русской православной церкви сменил ректора Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде – вместо архиепископа Верейского Амвросия им стал епископ Питирим (Творогов), сообщил заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва (Тутунов).
РИА Новости 09:35
Футбол
«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Матч ТВ вчера в 16:24
Шоу-бизнес
Семья актера Числова не может похоронить его
Газета.Ru 10:15