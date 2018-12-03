Финансы
ЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать о крупных валютных сделках
ЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать о крупных валютных сделкахАБН06:10
Как передает Forbes, такое заявление Швецов сделал в ответ на просьбу прокомментировать информацию Reuters о создании между регулятором и участниками рынка канала коммуникации для оперативного предупреждения ЦБ о крупных валютных сделках, влияющих на курс рубля.
АБН06:10
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с чего всё началось
Первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе XIV Международного финансового форума NFA-2018 прокомментировал информацию агентства Reuters о создании «канала коммуникации» между регулятором и участниками валютного рынка для того, чтобы ЦБ своевременно информировался о значимых для курса рубля клиентских поручениях.Forbes05:00
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Финансы
Россияне достигли исторического максимума по долгам
В докладе Всемирного банка об экономике РФ говорится, что совокупный объем задолженности россиян по кредитам достиг исторического максимума.
Обновлено в 18:47
Финансы
Минфин: Доверие зарубежных инвесторов к госдолгу РФ сохраняется
"Результаты сделки свидетельствуют, что, не взирая на не самый благоприятный внешний фон, сопутствовавший размещению, у иностранных инвесторов сохраняется интерес к кредитному риску Российской Федерации и высокий уровень доверия к фундаментальным показателям российской экономики", - говорится в сообщении финансового российского ведомства.
Обновлено в 16:10
Финансы
Объем торгов на Московской бирже в ноябре снизился на 1%
Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в ноябре снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 69,7 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки.
Обновлено в 11:14
Финансы
Мэрия Воронежа нашла кредитора на половину желаемой суммы в 1 млрд
Администрация Воронежа нашла кредитора на 500 млн рублей, что является половиной от запрошенной двумя закупками суммы в 1 млрд рублей.
Обновлено в 15:02
Финансы
Казначейство РФ вышло с первой сделкой «валютный своп» на 50 млрд р
Федеральное казначейство РФ в текущем году проведет две-три пробные сделки "валютный своп", предлагая банкам рубли под залог долларов, говорил замглавы ведомства Станислав Прокофьев .
Обновлено в 09:52
Финансы
Фунт ощутимо растет к доллару на новостях вокруг Brexit
Курс фунта стерлингов во вторник ощутимо растет по отношению к доллару после заявлений представителя Суда ЕС о праве Великобритании в одностороннем порядке отозвать свое решение о выходе страны из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
Обновлено в 05:35
Финансы
Внешний фон складывается для рубля благоприятно
На начало торгов 4 декабря внешний фон складывается для рубля довольно благоприятно.
Обновлено в 07:49
Финансы
Россия и Аргентина могут отказаться от доллара при взаимных расчетах
Россия и Аргентина могут отказаться от доллара в пользу евро для взаимных расчетов друг с другом.
Обновлено в 04:04
Финансы
ВТБ ждет от миноритариев НКХП участия в оферте
ВТБ ждет от миноритариев НКХП участия в оферте: у компании сменилась стратегия, не исключен делистинг ВТБ, в этом году ставший акционером ПАО Новороссийский комбинат хлебопродуктов, в будущем не исключает делистинга компании, перепродавать свою долю пока не планирует, рассказал в кулуарах форума "Россия зовет!" первый заместитель президента-председателя правления банка Юрий Соловьев.
Обновлено в 03:34
Финансы
Убытки майнеров стали конкурировать с убытками спекулянтов
Убытки майнеров на этой неделе стали конкурировать с убытками спекулянтов, что снижает понимание в источниках поддержки и роста котировок биткойна.
Обновлено в 07:30
Финансы
Биржи АТР преимущественно снижаются после подъема днем ранее
По итогам переговоров c китайским лидером Си Цзиньпинем на полях саммита G20 в Аргентине президент США Дональд Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины на китайский импорт объемом 200 миллиардов долларов с 10% до 25%, если в следующие 90 дней будут достигнуты соглашения по ряду торговых вопросов.
Обновлено в 06:26
Финансы
Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,25%
"Следующие решения по базовой ставке будут приниматься с учетом задачи по достижению среднесрочной цели по инфляции ниже 4 процентов к концу 2020 года", - прокомментировал глава Национального Банка Казахстана.
Обновлено в 06:12
Финансы
Промсвязьбанк повысил ставки в рублях по вкладу «Мой доход»
Промсвязьбанк повысил ставки по вкладу «Мой доход» в рублях.
Обновлено в 08:44
Финансы
Валютные резервы Монголии достигли своего максимума с 2013 года
По данным Центробанка Монголии (ЦБ), по состоянию на октябрь, валютные резервы страны достигли своего максимума с апреля 2013 года, составив $3,413 млрд.
Обновлено в 08:24
Финансы
РЖД в 2018 г получат из ФНБ на БАМ-Транссиб 20 млрд руб, ещё 30 млрд руб в 2019 г
РЖД в 2018 году получат из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты по модернизации Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей (Транссиб) 20 миллиардов рублей, ещё 30 миллиардов рублей — в 2019 году, сообщил РИА Новости представитель компании.
Обновлено в 12:56