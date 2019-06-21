Общество
ЦБ РФ разработал задачник по финансовой грамотности для школьниковРИА Новости 03:45
Банк России подготовил сборник математических задач "Основы финансовой грамотности" для школьников 1-11 классов, сообщается на сайте ЦБ.
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Специалисты Центробанка РФ разработали сборник математических задач «Основы финансовой грамотности» для учеников 1-11 классов, сообщается на сайте регулятора.Аргументы и Факты05:10
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Политика
В США вновь предложили ввести санкции против госдолга России
Политики предлагают ввести санкции против российских банков, запретить инвестиции в российские СПГ-проекты за рубежом, ввести ограничения против суверенного долга России и против российского киберсектора.
Обновлено в 11:04
Политика
Жителей Украины призвали подавать в суд на Россию
Лидер движения "Спильна справа" Александр Данилюк призвал украинцев подавать иски в суд на Россию из-за "аннексии" Крыма и войны в Донбассе.
Обновлено в 05:22
Политика
На Украине депутаты попросили КС признать незаконным указ о госязыке
Новый закон предусматривает использование украинского языка почти во всех сферах жизни страны В Конституционный суд Украины (КСУ) поступило обращение от 51 депутата, которые просят признать неконституционным закон об исключительности украинского языка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Спецслужбы США вытаскивают членов ИГ из тюрем для диверсий против САА
Спецслужбы США привлекают бывших боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ1, содержащихся в подконтрольных курдам тюрьмах, для участия в диверсиях против Сирийской арабской армии (САА).
Обновлено в 11:14
Культура
В Netflix согласились закрыть сериал «Благие знамения» ради верующих
Потоковая платформа Netflix согласна перестать снимать сериал «Благие знамения» по требованию религиозной христианской организации «Возврат к порядку».
Обновлено в 05:05
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Политика
Спикер парламента Грузии ушел в отставку
Отставка произошла на фоне происходящих в Тбилиси массовых акций протеста, вспыхнувших после того, как депутат Госдумы России Сергей Гаврилов, возглавляющий Межпарламентскую ассамблею православия, открыл ее заседание в парламенте Грузии, сидя в кресле спикера.
Обновлено в 07:37
Футбол
Фернандеш может остаться в «Локомотиве»
Фернандеш выступает за "Локомотив" с лета 2014 года.
Обновлено в 08:48
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Культура
Мединский заявил об отсутствии внешней цензуры в российской культуре
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что в российской культуре нет внешней цензуры, есть только та, что "у каждого внутри".
Обновлено в 10:36
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика
Патриархия Грузии назвала протесты в Тбилиси справедливыми
Патриархия Грузии считает, что протесты в центре Тбилиси приобрели острые формы и призывает власти быть сдержанными, а население – не поддаваться эмоциональному фону.
Обновлено в 00:38
Политика
Замглавы МИД Британии отстранили за грубость к активистке Greenpeace
Заместителя министра иностранных дел Великобритании Марка Филда отстранили от работы, после того как появилось видео, на котором он схватил за шею активистку Greenpeace.
Обновлено в 09:44
Общество
В Англии провели прямую трансляцию восхода над Стоунхенджем
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать
В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные виды рака
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие
США запросили заседание Совбеза ООН по Ирану
Обновлено в 11:20
Происшествия
Пьяные сторонники официальной церкви Украины избили прихожанок УПЦ
В Ровенской области на западе Украины сторонники официальной Православной церкви Украины (ПЦУ) при попытке захватить церковный дом каноничной Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) избили прихожанок.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
Киев не откажется от обстрелов Донбасса
Киев не планирует отказываться от обстрелов Донбасса.
Обновлено в 07:17
Общество
Педагогам выделили больше всего бюджетных мест в вузах
Тройка лидеров 2019 года по количеству мест, выделенных вузам за счёт госбюджета, выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи мест, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.
Обновлено в 11:33
Наука
Потерянные бумажники с деньгами возвращают владельцам чаще
Исследование, проведенное учеными из Швейцарии и США, показало, что найденный на улице бумажник вернут владельцу с большей вероятностью, если внутри него будут деньги.
Обновлено в 06:00
Политика
В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей
Администрация президента (АП) Украины Владимира Зеленского собирается подать в суд на главу украинского Совета судей Олега Ткачука из-за того, что он обвинил АП в давлении на судебную власть.
Обновлено в 10:26
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Авто
Porsche отзывает в России три сотни спорткаров
Обновлено в 09:29
Политика
Дзюба выругался матом во время прямой линии с Владимиром Путиным
Физиогномист Светлана Филатова расшифровала слова нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы в адрес блогера Амирана Сардарова – во время прямой линии президента России Владимира Путина, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Племянник Аллы Пугачевой женился на жительнице Казани
Племянник примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой женился во второй раз. Избранницу Влада Пугачева зовут Гузель .
Обновлено в 08:36
Наука
Роборыба поплыла на энергии искусственного кровотока
Инженеры из США создали роботизированную рыбу, которая получает энергию не от обычной аккумуляторной батареи, а от гидравлической электролитической жидкости, которая циркулирует по ее искусственным сосудам.
Обновлено вчера в 05:03