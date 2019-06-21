Общество

ЦБ РФ разработал задачник по финансовой грамотности для школьниковРИА Новости 03:45

Банк России подготовил сборник математических задач "Основы финансовой грамотности" для школьников 1-11 классов, сообщается на сайте ЦБ.
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с чего всё началось
Специалисты Центробанка РФ разработали сборник математических задач «Основы финансовой грамотности» для учеников 1-11 классов, сообщается на сайте регулятора
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Аргументы и Факты05:10

Подробнее о событии

ЦБ разработал задачник по финансовой грамотности для школьников

ТАСС05:24

В ЦБ РФ написали учебник по финансовой грамотности для школы

НТВ03:42

ЦБ разработал сборник задач для школьников

Национальная служба новостей04:25

ЦБ разработал задачник по финансовой грамотности для школьников

Rambler News Service04:15

Банк России разработал сборник задач для школьников

Известия04:11

ЦБ РФ разработал задачник по финансовой грамотности для школьников

РИА Новости03:45

ЦБ разработал сборник задач «Основы финансовой грамотности»

Аргументы и Факты05:10
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Общество

Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов

Обновлено в 11:47
Политика

В США вновь предложили ввести санкции против госдолга России

Политики предлагают ввести санкции против российских банков, запретить инвестиции в российские СПГ-проекты за рубежом, ввести ограничения против суверенного долга России и против российского киберсектора.
Обновлено в 11:04
Политика

Жителей Украины призвали подавать в суд на Россию

Лидер движения "Спильна справа" Александр Данилюк призвал украинцев подавать иски в суд на Россию из-за "аннексии" Крыма и войны в Донбассе.
Обновлено в 05:22
Политика

На Украине депутаты попросили КС признать незаконным указ о госязыке

Новый закон предусматривает использование украинского языка почти во всех сферах жизни страны В Конституционный суд Украины (КСУ) поступило обращение от 51 депутата, которые просят признать неконституционным закон об исключительности украинского языка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие

Спецслужбы США вытаскивают членов ИГ из тюрем для диверсий против САА

Спецслужбы США привлекают бывших боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ1, содержащихся в подконтрольных курдам тюрьмах, для участия в диверсиях против Сирийской арабской армии (САА).
Обновлено в 11:14
Культура

В Netflix согласились закрыть сериал «Благие знамения» ради верующих

Потоковая платформа Netflix согласна перестать снимать сериал «Благие знамения» по требованию религиозной христианской организации «Возврат к порядку».
Обновлено в 05:05
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Происшествия

МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских

13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Политика

Спикер парламента Грузии ушел в отставку

Отставка произошла на фоне происходящих в Тбилиси массовых акций протеста, вспыхнувших после того, как депутат Госдумы России Сергей Гаврилов, возглавляющий Межпарламентскую ассамблею православия, открыл ее заседание в парламенте Грузии, сидя в кресле спикера.
Обновлено в 07:37
Футбол

Фернандеш может остаться в «Локомотиве»

Фернандеш выступает за "Локомотив" с лета 2014 года.
Обновлено в 08:48
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Культура

Мединский заявил об отсутствии внешней цензуры в российской культуре

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что в российской культуре нет внешней цензуры, есть только та, что "у каждого внутри".
Обновлено в 10:36
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика

Патриархия Грузии назвала протесты в Тбилиси справедливыми

Патриархия Грузии считает, что протесты в центре Тбилиси приобрели острые формы и призывает власти быть сдержанными, а население – не поддаваться эмоциональному фону.
Обновлено в 00:38
Политика

Замглавы МИД Британии отстранили за грубость к активистке Greenpeace

Заместителя министра иностранных дел Великобритании Марка Филда отстранили от работы, после того как появилось видео, на котором он схватил за шею активистку Greenpeace.
Обновлено в 09:44
Общество

В Англии провели прямую трансляцию восхода над Стоунхенджем

Обновлено в 06:08
Происшествия

В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать

В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные виды рака

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие

США запросили заседание Совбеза ООН по Ирану

Обновлено в 11:20
Происшествия

Пьяные сторонники официальной церкви Украины избили прихожанок УПЦ

В Ровенской области на западе Украины сторонники официальной Православной церкви Украины (ПЦУ) при попытке захватить церковный дом каноничной Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) избили прихожанок.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие

Киев не откажется от обстрелов Донбасса

Киев не планирует отказываться от обстрелов Донбасса.
Обновлено в 07:17
Общество

Педагогам выделили больше всего бюджетных мест в вузах

Тройка лидеров 2019 года по количеству мест, выделенных вузам за счёт госбюджета, выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи мест, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.
Обновлено в 11:33
Наука

Потерянные бумажники с деньгами возвращают владельцам чаще

Исследование, проведенное учеными из Швейцарии и США, показало, что найденный на улице бумажник вернут владельцу с большей вероятностью, если внутри него будут деньги.
Обновлено в 06:00
Политика

В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей

Администрация президента (АП) Украины Владимира Зеленского собирается подать в суд на главу украинского Совета судей Олега Ткачука из-за того, что он обвинил АП в давлении на судебную власть.
Обновлено в 10:26
Авто

GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva

В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Авто

Porsche отзывает в России три сотни спорткаров

Обновлено в 09:29
Политика

Дзюба выругался матом во время прямой линии с Владимиром Путиным

Физиогномист Светлана Филатова расшифровала слова нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы в адрес блогера Амирана Сардарова – во время прямой линии президента России Владимира Путина, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес

Племянник Аллы Пугачевой женился на жительнице Казани

Племянник примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой женился во второй раз. Избранницу Влада Пугачева зовут Гузель .
Обновлено в 08:36
Наука

Роборыба поплыла на энергии искусственного кровотока

Инженеры из США создали роботизированную рыбу, которая получает энергию не от обычной аккумуляторной батареи, а от гидравлической электролитической жидкости, которая циркулирует по ее искусственным сосудам.
Обновлено вчера в 05:03
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