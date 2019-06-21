ЦБ РФ разработал задачник по финансовой грамотности для школьниковРИА Новости 03:45

с чего всё началось

Банк России подготовил сборник математических задач "Основы финансовой грамотности" для школьников 1-11 классов, сообщается на сайте ЦБ.

ЦБ РФ разработал задачник по финансовой грамотности для школьников

Политика В США вновь предложили ввести санкции против госдолга России Политики предлагают ввести санкции против российских банков, запретить инвестиции в российские СПГ-проекты за рубежом, ввести ограничения против суверенного долга России и против российского киберсектора.

Политика Жителей Украины призвали подавать в суд на Россию Лидер движения "Спильна справа" Александр Данилюк призвал украинцев подавать иски в суд на Россию из-за "аннексии" Крыма и войны в Донбассе.

Политика На Украине депутаты попросили КС признать незаконным указ о госязыке Новый закон предусматривает использование украинского языка почти во всех сферах жизни страны В Конституционный суд Украины (КСУ) поступило обращение от 51 депутата, которые просят признать неконституционным закон об исключительности украинского языка, сообщается на сайте суда.

Армия и оружие Спецслужбы США вытаскивают членов ИГ из тюрем для диверсий против САА Спецслужбы США привлекают бывших боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ1, содержащихся в подконтрольных курдам тюрьмах, для участия в диверсиях против Сирийской арабской армии (САА).

Культура В Netflix согласились закрыть сериал «Благие знамения» ради верующих Потоковая платформа Netflix согласна перестать снимать сериал «Благие знамения» по требованию религиозной христианской организации «Возврат к порядку».

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.

Происшествия МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских 13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.

Политика Спикер парламента Грузии ушел в отставку Отставка произошла на фоне происходящих в Тбилиси массовых акций протеста, вспыхнувших после того, как депутат Госдумы России Сергей Гаврилов, возглавляющий Межпарламентскую ассамблею православия, открыл ее заседание в парламенте Грузии, сидя в кресле спикера.

Футбол Фернандеш может остаться в «Локомотиве» Фернандеш выступает за "Локомотив" с лета 2014 года.

Футбол «Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.

Культура Мединский заявил об отсутствии внешней цензуры в российской культуре Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что в российской культуре нет внешней цензуры, есть только та, что "у каждого внутри".

Политика Патриархия Грузии назвала протесты в Тбилиси справедливыми Патриархия Грузии считает, что протесты в центре Тбилиси приобрели острые формы и призывает власти быть сдержанными, а население – не поддаваться эмоциональному фону.

Политика Замглавы МИД Британии отстранили за грубость к активистке Greenpeace Заместителя министра иностранных дел Великобритании Марка Филда отстранили от работы, после того как появилось видео, на котором он схватил за шею активистку Greenpeace.

Происшествия В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.

Здоровье Минздрав назвал самые опасные виды рака Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.

Происшествия Пьяные сторонники официальной церкви Украины избили прихожанок УПЦ В Ровенской области на западе Украины сторонники официальной Православной церкви Украины (ПЦУ) при попытке захватить церковный дом каноничной Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) избили прихожанок.

Общество Педагогам выделили больше всего бюджетных мест в вузах Тройка лидеров 2019 года по количеству мест, выделенных вузам за счёт госбюджета, выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи мест, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.

Наука Потерянные бумажники с деньгами возвращают владельцам чаще Исследование, проведенное учеными из Швейцарии и США, показало, что найденный на улице бумажник вернут владельцу с большей вероятностью, если внутри него будут деньги.

Политика В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей Администрация президента (АП) Украины Владимира Зеленского собирается подать в суд на главу украинского Совета судей Олега Ткачука из-за того, что он обвинил АП в давлении на судебную власть.

Авто GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.

Политика Дзюба выругался матом во время прямой линии с Владимиром Путиным Физиогномист Светлана Филатова расшифровала слова нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы в адрес блогера Амирана Сардарова – во время прямой линии президента России Владимира Путина, сообщает "Чемпионат.com".

Шоу-бизнес Собчак и Виторган официально развелись Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".

Шоу-бизнес Племянник Аллы Пугачевой женился на жительнице Казани Племянник примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой женился во второй раз. Избранницу Влада Пугачева зовут Гузель .