ЦБ РФ разработал задачник по финансовой грамотности для школьниковРИА Новости 03:45

с чего всё началось

Банк России подготовил сборник математических задач "Основы финансовой грамотности" для школьников 1-11 классов, сообщается на сайте ЦБ.

ЦБ РФ разработал задачник по финансовой грамотности для школьников

Футбол «Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.

Политика Захарова назвала происходящее в Грузии кошмарной провокацией Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала происходящее в Грузии.

Происшествия Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.

Политика Путин не нашел печатных слов, когда узнал о коррупционных миллиардах Борьба с коррупцией в России будет вестись жестко и гласно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

Происшествия Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела Голунова 6 июня 2019 года корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД по ЗАО в Москве, после этого в пресс-службе столичной полиции заявили, что при личном досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.

Театры Теодор Курентзис уходит с должности худрука Пермской оперы Теодор Курентзис уходит с должности художественного руководителя Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского, но продолжит возглавлять Дягилевский фестиваль в Перми, сообщается пресс-служба театра.

Авто Компактный седан Cadillac CT4 был замечен без камуфляжа Новый компактный седан Cadillac CT4 был замечен без камуфляжа во время прохождения дорожных тестов.

Политика Зеленский придумал наказание для депутатов-прогульщиков Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о личном голосовании депутатов.

Политика Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.

Шоу-бизнес Агата Муцениеце застала Павла Прилучного в объятиях Катерины Шпицы Жена российского актера Павла Прилучного запечатлела супруга в объятиях Катерины Шпицы.

Экономика «Газпром» обещает выплаты по новой дивидендной политике с 2020 года ПАО «Газпром» планирует до конца 2019 года разработать новую дивидендную политику и начать применять ее в следующем году.

Путешествия Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины "В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве.

Происшествия Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.

Происшествия Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.

Политика Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.

Происшествия В Багдаде произошел взрыв около мечети Целью террориста была шиитская мечеть. По словам собеседника издания, погибли десять человек, еще около 30 были ранены.

Политика Демократы США снова предложили ввести санкции против российского госдолга В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России.