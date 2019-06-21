Общество
ЦБ РФ разработал задачник по финансовой грамотности для школьниковРИА Новости 03:45
Банк России подготовил сборник математических задач "Основы финансовой грамотности" для школьников 1-11 классов, сообщается на сайте ЦБ.
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Специалисты Центробанка РФ разработали сборник математических задач «Основы финансовой грамотности» для учеников 1-11 классов, сообщается на сайте регулятора.Аргументы и Факты05:10
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:23, Вашингтон
Общество
В Госдуме оценили предложение расширить полномочия инспекторов ГАИ
Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ.
Обновлено в 08:32
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Политика
Захарова назвала происходящее в Грузии кошмарной провокацией
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала происходящее в Грузии.
Обновлено в 05:36
Экономика
Ford продаст заводы в России на торгах
Обновлено в 07:20
Происшествия
Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге
Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено в 10:16
Политика
Путин не нашел печатных слов, когда узнал о коррупционных миллиардах
Борьба с коррупцией в России будет вестись жестко и гласно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела Голунова
6 июня 2019 года корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД по ЗАО в Москве, после этого в пресс-службе столичной полиции заявили, что при личном досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Театры
Теодор Курентзис уходит с должности худрука Пермской оперы
Теодор Курентзис уходит с должности художественного руководителя Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского, но продолжит возглавлять Дягилевский фестиваль в Перми, сообщается пресс-служба театра.
Обновлено в 05:52
Авто
Компактный седан Cadillac CT4 был замечен без камуфляжа
Новый компактный седан Cadillac CT4 был замечен без камуфляжа во время прохождения дорожных тестов.
Обновлено в 08:00
Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры игрока
Обновлено в 02:24
Футбол
Дмитрий Торбинский: «У меня нет вариантов продолжения карьеры, только если во дворе играть»
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский поделился мыслями о продолжении карьеры.
Обновлено в 07:56
Политика
Зеленский придумал наказание для депутатов-прогульщиков
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о личном голосовании депутатов.
Обновлено в 09:33
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика
Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38
Наука
Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща
Обновлено в 07:50
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено вчера в 16:36
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце застала Павла Прилучного в объятиях Катерины Шпицы
Жена российского актера Павла Прилучного запечатлела супруга в объятиях Катерины Шпицы.
Обновлено в 09:28
Экономика
«Газпром» обещает выплаты по новой дивидендной политике с 2020 года
ПАО «Газпром» планирует до конца 2019 года разработать новую дивидендную политику и начать применять ее в следующем году.
Обновлено в 08:37
Путешествия
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины
"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин
В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек
Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 08:30
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Багдаде произошел взрыв около мечети
Целью террориста была шиитская мечеть. По словам собеседника издания, погибли десять человек, еще около 30 были ранены.
Обновлено в 08:41
Политика
Демократы США снова предложили ввести санкции против российского госдолга
В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Обновлено в 03:58
Здоровье
В России могут ввести календарь прививок для пенсионеров
Роспотребнадзор предложил разработать календарь прививок для пенсионеров. Эта мера может обеспечить рост средней продолжительной жизни.
Обновлено в 10:11