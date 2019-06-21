Общество
ЦБ РФ разработал задачник по финансовой грамотности для школьниковРИА Новости 03:45
Банк России подготовил сборник математических задач "Основы финансовой грамотности" для школьников 1-11 классов, сообщается на сайте ЦБ.
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Специалисты Центробанка РФ разработали сборник математических задач «Основы финансовой грамотности» для учеников 1-11 классов, сообщается на сайте регулятора.Аргументы и Факты05:10
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Общество
«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей
Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19
Спорт
Адвокат рассказал, что ждет Кокорина и Мамаева в колонии
Обновлено в 10:20
Политика
В Тбилиси возобновилась акция протеста около парламента
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Авто
Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным
Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.
Обновлено в 11:20
Политика
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено в 12:32
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста
Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.
Обновлено в 12:49
Происшествия
ФСБ разоблачила группу исламистов в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесии ФСБ разоблачила группу сторонников экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (организация запрещена в России).
Обновлено в 06:46
Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Политика
Вице-премьер Украины допустил новый Майдан из-за закона о госязыке
Если КС Украины признает неконституционным закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", может случиться новый Майдан, считает вице-премьер страны Вячеслав Кириленко.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Общество
Ростуризм рекомендует приостановить продажу туров в Грузию
Федеральное агентство по туризму рекомендовал российским туроператорам приостановить реализацию туров в Грузию до нормализации обстановки в стране, передает РИА «Новости».
Обновлено в 13:14
Футбол
«Зенит» огласил состав на товарищеский матч с «Ваккером»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал стартовый состав команды на товарищеский матч с австрийским клубом «Ваккер».
Обновлено в 11:28
Политика
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
Обновлено в 06:15
Экономика
Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов
Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Политика
Коломойский согласился покрасить ларек в Донбассе
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что в рамках восстановления инфраструктуры Донбасса может покрасить ларек или два ларька.
Обновлено в 12:02
Технологии
«Ситимобил» ввел возможность вызвать такси через «В контакте»
Интеграция с «В контакте» даёт «Ситимобил» доступ к многомиллионной аудитории соцсети, объясняет гендиректор агрегатора Арам Аракелян, он рассчитывает, что это принесет сервису новых клиентов: «Пользователи же получат возможность заказать такси, не совершая лишних действий».
Обновлено в 04:01
Авто
Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580
Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено вчера в 08:54
Общество
В Новосибирске прошел митинг против фабрикации уголовных дел
В Новосибирске прошел согласованный с властями митинг против фабрикации уголовных дел. Прямую трансляцию акции вела «Тайга.инфо».
Обновлено в 09:23
Гаджеты
Основатель Foxconn призывает Apple убрать производство из Китая
Терри Гоу (Terry Gou), основатель Foxconn, предложил Apple перенести производство из Китая в соседний Тайвань в надежде избежать пошлин, введённых администрацией Дональда Трампа.
Обновлено в 11:41
Футбол
«Урал» объявил о переходе Чистякова из «Анжи»
Обновлено в 10:03
Политика
Бюджетников Петербурга уличили в фальсификации подписей за Беглова
Сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района Петербурга заполняли подписные листы за врио губернатора города Александра Беглова.
Обновлено в 12:39
Политика
Медведев прибыл в Минск на переговоры с премьером Белоруссии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Минск и сразу из аэропорта направился на встречу со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.
Обновлено в 10:43
Общество
Педагогам выделили больше всего бюджетных мест в вузах
Тройка лидеров 2019 года по количеству мест, выделенных вузам за счёт госбюджета, выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи мест, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.
Обновлено в 11:33
Музыка
София Ротару выступит в России после долгого перерыва
Обновлено в 03:01