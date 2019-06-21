ЦБ РФ разработал задачник по финансовой грамотности для школьниковРИА Новости 03:45

с чего всё началось

Банк России подготовил сборник математических задач "Основы финансовой грамотности" для школьников 1-11 классов, сообщается на сайте ЦБ.

ЦБ РФ разработал задачник по финансовой грамотности для школьников

Общество «Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган официально развелись Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".

Авто Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.

Политика Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Происшествия В США взорвался нефтеперерабатывающий завод В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.

Общество Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.

Происшествия ФСБ разоблачила группу исламистов в Карачаево-Черкесии В Карачаево-Черкесии ФСБ разоблачила группу сторонников экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (организация запрещена в России).

Политика В США предложили ввести санкции против госдолга России Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.

Политика Вице-премьер Украины допустил новый Майдан из-за закона о госязыке Если КС Украины признает неконституционным закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", может случиться новый Майдан, считает вице-премьер страны Вячеслав Кириленко.

Происшествия Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.

Общество Ростуризм рекомендует приостановить продажу туров в Грузию Федеральное агентство по туризму рекомендовал российским туроператорам приостановить реализацию туров в Грузию до нормализации обстановки в стране, передает РИА «Новости».

Футбол «Зенит» огласил состав на товарищеский матч с «Ваккером» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал стартовый состав команды на товарищеский матч с австрийским клубом «Ваккер».

Экономика Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.

Политика Коломойский согласился покрасить ларек в Донбассе Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что в рамках восстановления инфраструктуры Донбасса может покрасить ларек или два ларька.

Технологии «Ситимобил» ввел возможность вызвать такси через «В контакте» Интеграция с «В контакте» даёт «Ситимобил» доступ к многомиллионной аудитории соцсети, объясняет гендиректор агрегатора Арам Аракелян, он рассчитывает, что это принесет сервису новых клиентов: «Пользователи же получат возможность заказать такси, не совершая лишних действий».

Общество В Новосибирске прошел митинг против фабрикации уголовных дел В Новосибирске прошел согласованный с властями митинг против фабрикации уголовных дел. Прямую трансляцию акции вела «Тайга.инфо».

Гаджеты Основатель Foxconn призывает Apple убрать производство из Китая Терри Гоу (Terry Gou), основатель Foxconn, предложил Apple перенести производство из Китая в соседний Тайвань в надежде избежать пошлин, введённых администрацией Дональда Трампа.

Политика Бюджетников Петербурга уличили в фальсификации подписей за Беглова Сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района Петербурга заполняли подписные листы за врио губернатора города Александра Беглова.

Политика Медведев прибыл в Минск на переговоры с премьером Белоруссии Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Минск и сразу из аэропорта направился на встречу со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.