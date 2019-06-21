Общество

ЦБ РФ разработал задачник по финансовой грамотности для школьниковРИА Новости 03:45

Банк России подготовил сборник математических задач "Основы финансовой грамотности" для школьников 1-11 классов, сообщается на сайте ЦБ.
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с чего всё началось
Специалисты Центробанка РФ разработали сборник математических задач «Основы финансовой грамотности» для учеников 1-11 классов, сообщается на сайте регулятора
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Аргументы и Факты05:10

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ЦБ разработал задачник по финансовой грамотности для школьников

ТАСС05:24

ЦБ РФ разработал задачник по финансовой грамотности для школьников

РИА Новости03:45

ЦБ разработал сборник задач для школьников

Национальная служба новостей04:25

ЦБ разработал задачник по финансовой грамотности для школьников

Rambler News Service04:15

Банк России разработал сборник задач для школьников

Известия04:11

ЦБ разработал сборник задач «Основы финансовой грамотности»

Аргументы и Факты05:10

В ЦБ РФ написали учебник по финансовой грамотности для школы

НТВ03:42
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Если КС Украины признает неконституционным закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", может случиться новый Майдан, считает вице-премьер страны Вячеслав Кириленко.
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