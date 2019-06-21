Общество

ЦБ РФ разработал задачник по финансовой грамотности для школьниковРИА Новости 03:45

Банк России подготовил сборник математических задач "Основы финансовой грамотности" для школьников 1-11 классов, сообщается на сайте ЦБ.
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ЦБ разработал задачник по финансовой грамотности для школьников

ТАСС05:24

В ЦБ РФ написали учебник по финансовой грамотности для школы

НТВ03:42

ЦБ разработал сборник задач для школьников

Национальная служба новостей04:25

ЦБ разработал задачник по финансовой грамотности для школьников

Rambler News Service04:15

Банк России разработал сборник задач для школьников

Известия04:11

ЦБ РФ разработал задачник по финансовой грамотности для школьников

РИА Новости03:45

ЦБ разработал сборник задач «Основы финансовой грамотности»

Аргументы и Факты05:10
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Политика

В МИДе прокомментировали беспорядки в Грузии

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин прокомментировал сложившуюся обстановку в Грузии, где недавно прошли митинги.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП

Обновлено в 02:42
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Наука

Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона

Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.
Обновлено вчера в 04:39
Политика

Замглавы МИД Британии, схватившего активистку, отстранили от службы

Заместитель главы МИД Великобритании Марк Филд, который во время официального ужина в Лондоне насильно вывел из зала активистку Greenpeace, отстранен от должности на время расследования.
Обновлено в 06:53
Политика

Ирландцам запретили въезд на Украину из-за поддержки ДНР

Двоим туристам из Ирландии на три года запретили въезд на Украину за то, что во время посадки самолета в Киеве они начали произносить речевки в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:58
Политика

Путин назвал трагедией президентство Зеленского

Обновлено вчера в 08:21
Транспорт

ЦОДД предупредил о вечерних пробках в Москве

В столичном Центре организации дорожного движения напомнили о пятничных пробках и посоветовали водителям, зависящим от жары, не садиться за руль.
Обновлено в 07:08
Политика

Тимошенко инициировала дело о банкротстве ГТС Украины

Обновлено в 07:12
Наука

Потерянные бумажники с деньгами возвращают владельцам чаще

Ален Кон (Alain Cohn) из Мичиганского университета, Мишель-Андре Маршал (Michel André Maréchal) из Цюрихского университета отправили тринадцать швейцарских студентов в разные страны мира с заданием проверить, насколько часто там будут возвращать владельцам найденные бумажники.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова снова пожаловалась на тяжелую жизнь балерины

Анастасия Волочкова в очередной раз пожаловалась на тяжелую жизнь балерины и тернистый путь к успеху.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие

УВЗ пообещал показать на «Армии-2019» созданный на 3D-принтере танк

Уралвагонзавод (УВЗ) покажет на форуме «Армия-2019» секретные образцы военной техники, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 03:45
Политика

Страны Балтии и ЕС утвердили план отключения от энергосистемы России

Руководства Латвии, Литвы, Эстонии и Польши подписали вместе с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и его заместителем Марошем Шевчовичем «дорожную карту» синхронизации электросетей с Континентальной европейской сетью, сообщается на сайте ЕК.
Обновлено вчера в 14:36
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Шура заявил, что Марину Хлебникову нужно спасать от алкоголизма

Певец Шура посетил YouTube-проект AGENTSHOW Насти Ивлеевой. В беседе он рассказал, что Марину Хлебникову нужно лечить от алкоголизма.
Обновлено в 04:29
Футбол

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» согласовал контракт с «Зенитом»

Защитник бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» Ренан Лоди согласовал личный контракт с петербургским «Зенитом» и вскоре должен переехать на берега Невы.
Обновлено в 05:30
Общество

Из «китовой тюрьмы» в Находке начали выпускать первых косаток и белух

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) преступили к реализации плана по выпуску на свободу косаток и белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Находке.
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия

ФСБ разгромила ячейку исламистов в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесской Республике силовики остановили деятельность ячейки исламистов, сообщает пресс-служба ФСБ.
Обновлено в 07:13
Театры

Теодор Курентзис уйдет с поста худрука Пермского театра оперы и балета

С нового сезона Теодор Курентзис перестанет быть художественным руководителем Пермского театра оперы и балета, сообщили РБК в пресс-службе театра.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»

Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Политика

Россияне не отменяют поездки в Грузию на фоне протестов в Тбилиси

Российский союз туриндустрии не владеет информацией об отменах туров в Грузию, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.
Обновлено в 05:26
Теннис

Шарапова сыграет с Кербер на турнире в Мальорке

Обновлено в 03:30
Общество

В Бурятии резко снизилось число стобалльников на ЕГЭ по русскому языку

В Бурятии более чем в полтора раза снизилось число выпускников, получивших высший был на ЕГЭ по русскому языку.
Обновлено в 05:30
Экономика

Гуцериев объявил о планах довести дивиденды «РуссНефти» до $100 млн

Входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева «РуссНефть» в ближайшие три года может увеличить выплаты годовых дивидендов до $100 млн с $40 млн, которые утверждены в настоящее время, включая обыкновенные акции.
Обновлено в 07:15
Футбол

Паредес может вернуться в Россию

Полузащитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Леонардо Паредес может вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Обновлено в 04:42
Происшествия

В Германии задержали мужчину, который угрожал устроить взрыв в Берлине

Полиция немецкого города Оснабрюк в земле Нижняя Саксония в среду задержала мужчину, который угрожал подорвать себя в Берлине, сообщила телерадиокомпания RBB со ссылкой на министра внутренних дел земли Бориса Писториуса.
Обновлено в 05:47
Автоспорт

Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции

В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес

Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу

Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:41
Политика

Мать осужденной в США россиянки Осиповой пожаловалась на угрозы

Обновлено в 05:51
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