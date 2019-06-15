ЦБ РФ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валютыТК Звезда 09:07

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты, при этом отметила, что это не вопрос ближайшего времени.

с чего всё началось

Центральный банк РФ рассматривает вопрос о запуске собственной цифровой валюты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину. По словам Набиуллиной, цифровая валюта будет наиболее удобной для граждан, однако стоит понимать, готово ли общество к такому переходу.

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