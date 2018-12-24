Финансы
Официальный курс доллара на вторник вырос до 68,41 рубля
Официальный курс доллара на вторник вырос до 68,41 рубляПРАЙМ05:13
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 72,6739 рубля.
ПРАЙМ05:13
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Финансы
Объем выдачи ипотеки в России за 11 месяцев вырос на 45%
Объем выдачи ипотеки в России за 11 месяцев текущего года вырос на 45% - до 2,67 триллиона рублей, рассказали РИА Недвижимость в аналитическом центре ООО "Русипотека".
Обновлено в 08:07
Финансы
У рубля появился шанс на предпраздничную коррекцию
Напомним, что в пятницу в ходе торгов пара USD/RUB впервые с сентября превысила отметку 69, тогда как EUR/RUB достигала максимального за последние три месяца значения.
Обновлено в 04:50
Финансы
Euronext предложила за фондовую биржу Осло 625 млн евро
Euronext NV предложила совету директоров норвежской фондовой биржи и центрального депозитария Oslo Boers VPS сделку на 625 млн евро за акции.
Обновлено в 03:53
Финансы
ЦБ настаивает на первом взносе, опасаясь ипотечного пузыря
Отрезвляя желания людей побыстрее улучшить свои жилищные условия, ЦБ настаивает на выдаче ипотеки только при наличии первого взноса.
Обновлено в 04:49
Финансы
«Газпром» пока не отказывается от расчетов в долларах, евро и фунтах
«Газпром» пока не намерен отказываться от использования долларов, евро и фунтов стерлингов в расчетах с контрагентами за поставки газа.
Обновлено в 03:19
Финансы
Спекулянты увеличили нетто-лонг в долларах
Показатель рассчитывается на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах.
Обновлено в 02:23
Финансы
На крипторынке началось предновогоднее ралли
По мнению финансовых скаутов, на крипторынке началось "предновогоднее ралли": курс биткоина может подняться до 4500 долларов, Ethereum - до 200 долларов, XRP - до 0,55 доллара, Litecoin - до 40 долларов.
Обновлено в 03:33
Финансы
За год объем торгов на фондовой бирже Казахстана сократился на 15%
За 11 месяцев 2018 года объем торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 118,3 трлн тенге ($319 млрд), что на 15,6% ниже, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено в 03:11
Финансы
Правительство Южной Кореи выпустит в 2019 г. облигаций на $88 млрд
В 2019 году Республика Корея разместит казначейские облигации на сумму 88,5 миллиардов долларов — на пять миллиардов меньше, чем было продано в 2018 году.
Обновлено в 04:39
Финансы
Пакистан и исламские банки выпустят совместные облигации на $1,5 млрд
Государственный банк Пакистана (центробанк) совместно с консорциумом выпустят облигации на общую сумму в 1,5 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:44
Финансы
Астрахань возьмет в долг у банка 330 млн рублей
За пользование заемными средствами городской бюджет заплатит в общей сложности почти 24 млн рублей — такова совокупная сумма процентов, которые «набегут» (ставка 10,03% годовых — прим. ред.). Как сообщается в документации к аукциону на право предоставления кредита, средства нужны городским властям на покрытие дефицита бюджета и обслуживание иных кредитных обязательств.
Обновлено в 06:35
Финансы
Время долгов: мэрия Волгограда берёт три кредита на 700 млн рублей
По данным ИА «СоцИнформБюро», администрация Волгограда решила взять три кредита. Два из них на 200 млн рублей, ещё один – на 300 млн рублей.
Обновлено вчера в 07:40
Финансы
Стало известно, сколько будут стоить доллар и евро в Новый год
По мнению специалиста, в преддверии Нового года за евро придется отдать примерно 78,80 рублей.
Обновлено вчера в 02:19
Финансы
ЦБ ужесточит требования к выдаче потребительских кредитов
С 1 апреля Центробанк введет новые ограничения к выдаче потребительских кредитов.
Обновлено 22 декабря в 03:59
Финансы
«ФК Открытие» предупредил об ограничениях в работе мобильного банка в праздники
Банк «ФК Открытие» предупредил об ограничениях в работе интернет-банка и мобильного приложения в праздники.
Обновлено в 06:56