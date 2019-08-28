Финансы
Московский КомсомолецЦБ РФ повысил курс доллара на среду до 66,26 рубля
Утром в среду перед открытием торгов в России курс доллара на международном валютном рынке установился на отметке 66,4352 рублей, евро - 73,6802.
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Происшествия
В ЕАО восстановили движение по размытой дождем трассе
Российская газета 23:27
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02
Гаджеты
Samsung готовит три Galaxy S11 и новый Galaxy Fold
Скорее всего корейская компания готовит более упрощенный вариант Galaxy Fold.
Astera 10:21
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru 15:20
Игры
Компания LCG Entertainment выкупила студию Telltale Games
Студия прекратила работу над The Wolf Among Us 2, игрой по мотивам сериала «Очень странные дела», а права на финальный сезон The Walking Dead выкупила Skybound Entertainment.
Мир фантастики 10:43
Общество
СМИ подсчитали число неработающих россиян предпенсионного возраста
В середине августа Минтруд сообщал, что число зарегистрированных в службах занятости безработных предпенсионеров увеличилось до 122,6 тыс. человек, по данным за второй квартал 2019 года.
РБК 23:28
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Культура
«Я очень волновалась»: София Ротару возобновила выступления в России
София Ротару девять месяцев отказывалась от любых выступлений в России.
Комсомольская правда 14:10
Происшествия
В Турции умерла 12-летняя девочка из России, пострадавшая в отеле
12-летняя россиянка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, не выходя из комы.
Газета.Ru 11:23
Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым, отдав сдачу на развитие авиации
Осмотрев экспозиции при посещении Международного авиационно-космического салона-2019 (МАКС), Путин решил угостить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана нашим мороженым.
Хорошие новости 04:03
Армия и оружие
NYT: Иран не может оправиться от кибератаки США
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки Пентагоном против компьютерных систем Иран.
Газета.Ru 22:58
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС 22:24
Экономика
Пенсионные фонды России проверят на честность при переводе накоплений
Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным Пенсионного фонда России, потери граждан Российской Федерации, сменивших в 2017 году управляющих пенсионными накоплениями, могли составить около 55 млрд рублей.
REGNUM 06:38
Общество
В Приморском крае ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) во всём регионе.
RT на русском 21:44
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.
Российская газета 12:28
Политика
Болтон заявил о намерении встретиться с Лукашенко и Додоном
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что намерен встретиться с белорусским лидером Александром Лукашенко и молдавским президентом Игорем Додоном во время посещения Белоруссии и Молдавии.
RT на русском 16:54
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщает телеканал NTV.
РИА Новости 18:38
Космос
К Земле приблизится астероид больше Останкинской телебашни
Отмечается, что космический объект под названием 2000QW7 оказался размером больше Останкинской телебашни и приблизится к планете 14 сентября.
Inkazan 05:56
Политика
Сенатор Джиллибранд вышла из гонки за пост президента США
Аргументы и Факты 18:44
Общество
Средние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России в среднем тратят или готовы потратить в текущем году на подготовку ребенка к школе 26986 руб. Эта цифра с 2017 года выросла более чем вдвое (тогда средние траты на сбор ребенка в школу составляли 12745 руб.).
РБК 07:49
Здоровье
Какие продукты могут засорять сосуды, поведали эксперты
Эксперты поведали, какие продукты могут засорять сосуды.
Питерские заметки 04:52
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости вчера в 15:06
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Политика
Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 на его курорте
Демократы юридического комитета Палаты представителей США заявили, что они будут расследовать предложение президента Дональда Трампа провести в следующем году саммит G7 на принадлежащем ему курорте в штате Флорида.
Интерфакс 21:38
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17