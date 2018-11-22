Финансы

ЦБ РФ понизил официальные курсы доллара и евро на треть рубля
Росбалт
06:22

Банк России понизил с 23 ноября официальный курс доллара США на 34 копейки до 65,6067 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла почти 34,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 74,8048 рубля.
Росбалт06:22

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ЦБ РФ понизил официальные курсы доллара и евро на треть рубля

Росбалт06:22

Центробанк понизил курс доллара до 65,6 рубля

Евразия Daily05:56

Банк России понизил официальные курсы доллара и евро на 23 ноября

Экономика сегодня05:51

Официальный курс евро на пятницу снизился до 74,8 рубля

РИА Новости05:40

Официальные валюты на пятницу подешевели на 30 копеек

АБН05:39

ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 ноября в размере 65,6067 руб

Финмаркет05:30

Официальный курс доллара на пятницу снизился до 65,61 руб

ПРАЙМ05:10
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Финансы

Рынок акций РФ отметил ростом День благодарения в США

Российский рынок акций в четверг повысился на фоне устойчивого рубля и в условиях пониженного воздействия извне на фоне выходного в США, где отмечается День благодарения.
Обновлено в 13:40
Финансы

Кудрин оценил валютные риски при переходе на расчеты в рубли

Быстрого снижения доли доллара в расчетах не произойдет, расчеты в других национальных валютах, в том числе стран ЕвразЭС, несут определенные валютные риски, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Обновлено в 12:39
Финансы

Почта банк и Промсвязьбанк стали агентами по продаже ОФЗ для населения

Правительство расширило список банков-агентов по реализации ОФЗ для населения, включив туда помимо ВТБ и Сбербанка Промсвязьбанк и Почта банк, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 14:01
Финансы

Комитет Госдумы поддержал запрет на уличные табло курсов валют

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал поправку к законопроекту о валютных операциях для резидентов, согласно которой банкам запретят размещать электронные табло курсов валют вне стен банка, передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.
Обновлено в 13:11
Финансы

Международные резервы России снизились на $2,2 млрд

За неделю международные резервы России снизились на $2,2 млрд и на 16 ноября составили $459,3 млрд против $461,5 млрд на 9 ноября.
Обновлено в 13:37
Финансы

Орешкин пообещал плавное укрепление рубля до 2036 года

Министерство экономического развития РФ ожидает плавного укрепления рубля в реальном выражении вплоть до 2036 года.
Обновлено в 14:00
Финансы

В российском аналоге SWIFT появился первый зарубежный участник

В Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, созданной в 2014 году на фоне угрозы отключения российских банков от международной SWIFT на фоне санкций, появился первый зарубежный участник.
Обновлено в 13:55
Финансы

Райффайзенбанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО на 18,6%

Райффайзенбанк за девять месяцев 2018 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 18,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 27,418 миллиарда рублей, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 10:58
Финансы

ЦБ ЮАР повысил процентную ставку впервые за два года

Резервный банк ЮАР (центробанк страны) повысил базовую процентную ставку впервые более чем за два года, ожидая усиления инфляционных рисков.
Обновлено в 10:50
Финансы

Чистая прибыль Почта Банка выросла в 4,7 раза за 2018 год

Чистая прибыль Почта Банка составила 3,9 млрд рублей за девять месяцев 2018 года.
Обновлено в 13:13
Финансы

Почему стоит рефинансировать ипотеку даже после повышения ставок

Значительное число ипотечных заемщиков уже успели воспользоваться моментом и снизить ставки действующих кредитов в своем или ином банке – по данным аналитической компании "Русипотека", за девять месяцев 2018 г. около 11% от сумм выданной ипотеки пришлось на рефинансирование; в отдельных банках доля рефинансирования превысила 40% (" Юникредит", "Российский капитал", Райффайзенбанк).
Обновлено в 14:21
Финансы

Киев построит скоростной транспортный коридор за счет Всемирного банка

Всемирный банк выделит Киеву порядка $1 млн на разработку проекта строительства коридора для высокоскоростного транспортного сообщения центра украинской столицы с жилым массивом «Вигуровщина-Троещина», заявила глава Всемирного банка по Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен, сообщает 22 ноября УНИАН.
Обновлено в 11:43
Финансы

Мосбиржа отчиталась о рекордных показателях рынка акций РФ

В нынешнем году российский рынок акций показал рекордные значения в рублевом индексе.
Обновлено в 02:06
Финансы

Во Вьетнаме начался бум на рынке облигаций

В интервью изданию VNExpress экономист Нгуен Чи Хиеу заявил, что подобный бум на рынке облигаций объясняется тем, что таким образам банки реструктуризируют свой капитал в соответствии с государственными требованиями по обеспечению безопасности кредитования ввиду роста спроса на кредиты.
Обновлено в 13:37
Финансы

Всемирный банк выделит Эфиопии $1,2 млрд прямой финансовой помощи

После национальных выборов в Эфиопии 2005 года Всемирный банк и многие другие партнеры Эфиопии по развитию переключились с оказания прямой бюджетной поддержки на осуществление защиты сектора основных услуг страны.
Обновлено в 12:54
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