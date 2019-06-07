Финансы
ЦБ РФ понизил официальные курсы доллара и евроРосбалт 06:45
Банк России понизил с 11 июня официальный курс доллара США почти на 25 копеек до 64,7919 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 4,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 73,2148 рубля.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:18, Ашберн
Политика
Песков прокомментировал дело журналиста Голунова
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 10 июня, заявил, что о расследовании в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова главе государства Владимиру Путину доложили еще 7 июня.
Обновлено в 06:51
Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти
Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю язык
Обновлено в 04:36
Общество
В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии
Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Политика
Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.
Обновлено в 05:14
Происшествия
После обысков в Крыму задержали 8 человек
После обысков, которые проводили силовики в домах крымских татар в разных городах республики, были задержаны 8 человек.
Обновлено в 06:59
Футбол
Смертельно больной экс-игрок «Зенита» встретится с фанатами
В составе сине-бело-голубых Риксен выступал с 2006 по 2009 год.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 02:56
Происшествия
Неизвестные разгромили редакцию «Сноба»
Главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова заявила, что в офис проекта проник неизвестный и разгромил редакцию.
Обновлено в 07:02
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Политика
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения администрации Петра Порошенко в том, что он заимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе.
Обновлено в 04:31
Экономика
Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных
В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 02:21
Общество
В Москве 11 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
В Москве и Московской области 11 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с жарой и высокой пожароопасностью.
Обновлено в 05:46
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Житель Североуральска поймал выброшенного из окна младенца
Житель Североуральска поймал двухмесячного ребенка, которого из окна жилого дома выбросил пьяный мужчина.
Обновлено в 05:59
Политика
Расул Султанов уволен с должности председателя правительства
Не успели мы написать о том, что сегодня планируется отставка Султанова, как это было подтверждено официально.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Экономика
Голикова: россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем зарабатывают
Граждане Российской Федерации тратят на 13,3 триллионов рублей больше, чем официально зарабатывают.
Обновлено в 05:37
Общество
В Пионерском напротив «Парк Хауса» начали строить офисник с кафе, но стройку остановили
В Пионерском в квартале улиц Сулимова, Учителей, переулка Шалинского и Чекистов начали строить офисное здание с предприятиями общественного питания.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения
Старшая Маруся родилась от первого брака телеведущей с бизнесменом Юрием Будаговым.
Обновлено в 02:10
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Обновлено в 06:20
Происшествия
Япония арестовала китайское судно
Китайское рыболовецкое судно было арестовано в исключительной экономической зоне Японии в 137 км к западу от архипелага Огасавара.
Обновлено в 06:27
Финансы
Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы
Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.
Обновлено в 06:51
Футбол
Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командой
Кипр с Шотландией выглядел хорошо. Это крепкая и организованная команда.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Обновлено в 00:33
Политика
Партия Ляшко представила список кандидатов на выборах в Раду
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко на съезде политсилы представил 41 кандидата в списке партии для участия во внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.
Обновлено в 05:40