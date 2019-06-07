Финансы

ЦБ РФ понизил официальные курсы доллара и евроРосбалт 06:45

Банк России понизил с 11 июня официальный курс доллара США почти на 25 копеек до 64,7919 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 4,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 73,2148 рубля.
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По официальному курсу ЦБ РФ доллар потерял четверть рубля, а евро недосчитался больше 4-х копеек

Интересант07:16

Центробанк понизил курс доллара на вторник до 64,79 рубля

Московский Комсомолец06:11

Официальный курс доллара США снизился на 25 коп., евро — на 5 коп

Urbc.Ru06:52

Курс доллара: новости из Китая бодрят рубль

Свободная Пресса09:58

ЦБ РФ понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт06:45

ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июня в размере 64,7919 руб

Финмаркет06:01

Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,79 рубля

ПРАЙМ06:04
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 11:52, Ашберн
Общество

Глава Кузбасса оценил просьбу жителей Киселёвска об убежище в Канаде

Отмечается, что Цивилёв поручил мэру Киселёвска и своим заместителям встретиться с жителями города, обратившимися к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище, а также найти способы решить проблемы, которые привели к соответствующему обращению к канадскому лидеру.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео

Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Музыка

Музыканты Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником

Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ

На Виталину Цымбалюк-Романовскую в эфире НТВ набросилась с кулаками Элина Мазур, передает «Комсомольская правда».
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес

Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи

Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Политика

Зеленский решил уволить всех губернаторов

Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
Происшествия

В Крыму задержаны участники террористической организации

Обновлено в 02:55
Политика

Преследование Голунова могут прекратить до «Прямой линии» с Путиным

В Кремле хотят прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова до «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, намеченной на 20 июня.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Более ста человек убиты во время нападения на деревню в Мали

Обновлено в 09:47
Происшествия

Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии

Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле

"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:18
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на химическом заводе

В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Суд освободил по УДО правозащитника Титиева

Обновлено в 10:34
Наука

Ученые рассказали, как из «совы» превратиться в «жаворонка»

Команда ученых из Великобритании и Австралии опубликовала рекомендации по изменению циркадных ритмов для людей, которые привыкли поздно ложиться и поздно вставать.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Экспертиза не нашла наркотики в смывах с рук Ивана Голунова

Эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ в контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Подозреваемых в убийстве спортсмена в парке доставят в суд

Обновлено в 05:28
Общество

В ПФР назвали самую частую причину отказа в оформлении пенсии

Отсутствие оснований для досрочного получения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении.
Обновлено в 04:25
Музыка

Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»

Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес

У Бари Алибасова начались осложнения

Обновлено в 02:25
Происшествия

Пожар произошел на пороховом заводе в Казани

Обновлено в 10:07
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Политика

Экс-руководство Каталонии просило деньги у Китая, сообщили СМИ

Бывшее руководство Каталонии, добивавшееся независимости автономного сообщества от Испании, просило у властей КНР ссуду на 11 миллиардов евро для создания "каталонского Центробанка", при этом аргументировало свое желание отделиться от Испании тем, что "она была оккупирована в 1714 году" французскими и испанскими войсками.
Обновлено в 10:23
Футбол

Руководство «Урала» увеличило бюджет клуба

Бюджет «Урала» на следующий сезон будет увеличен.
Обновлено в 10:58
Спорт

Ингушский мальчик побил два мировых рекорда по отжиманиям

Шестилетний Ибрагим Льянов побил два рекорда по отжиманиям: на время и на количество.
Обновлено в 09:52
Общество

Суд отменил арест счетов Абызова

Мосгорсуд отменил решение об аресте 4,3 млн рублей на счетах экс-министра Михаила Абызова, сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 11:42
Футбол

Адвокат Мамаева заявил, что суд не пустил детей футболиста в СИЗО

Обновлено в 05:21
Политика

Новая киевская власть не реализует свои слова о мире, заявил Грызлов

Ситуация в районе Станицы Луганской характеризует неготовность руководства Украины отказаться от политики "партии войны", новая киевская власть не реализует свои слова о мире, заявил полпред РФ Борис Грызлов.
Обновлено в 08:13
Политика

Трамп пригрозил Китаю новыми санкциями, если Си не встретится с ним

Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами на импорт китайских товаров, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Японию.
Обновлено в 10:33
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