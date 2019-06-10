Финансы
ЦБ РФ понизил официальные курсы доллара и евроРосбалт 06:45
Банк России понизил с 11 июня официальный курс доллара США почти на 25 копеек до 64,7919 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 4,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 73,2148 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Происшествия
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии
Обновлено в 10:14
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Общество
В России предложили ограничить число питомцев в квартирах
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует правительству ограничить максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Замдиректора ФСИН назвал Голунова «образцовым арестантом»
Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко назвала назначенные ему условия домашнего ареста максимально жесткими: он находится в квартире матери, по месту регистрации, общаться ему разрешено только с матерью, братом, адвокатами и следователями, пользоваться средствами связи или выходить на улицу ему нельзя.
Обновлено в 08:04
Авто
Названы самые популярные подержанные автомобили в мае 2019 года
Обновлено в 07:30
Авто
Названы пять самых ожидаемых автоновинок 2019 года
В рейтинге оказался один китайский автомобиль, а также отечественные модели.
Обновлено в 09:32
Энергетика
«Сургутнефтегаз» восполнил добычу нефти новыми запасами на 141%
"Всего в отчетном году компанией за счет выполненных поисково-разведочных работ достигнут прирост извлекаемых запасов нефти категорий АВ1С1 в объеме 86,1 млн тонн, коэффициент восполнения запасов составил 141,4%. За пятилетний период прирост запасов нефти категорий АВ1С1, полученный за счет поисково-разведочных работ, составил 377,9 млн тонн, возместив добычу на 123,4%", - сообщается в отчете.
Обновлено в 09:12
Музыка
Группе Queen понравился ролик пермского балалаечника
Пермский балалаечник Андрей Киряков восхитил музыкантов легендарной британской группы Queen своим виртуозным исполнением знаменитой композиции «The Show Must Go On».
Обновлено в 05:39
Политика
Москалькова предложила вернуть отмененную в 1937 году норму УПК
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила изменить уголовно-процессуальный кодекс (УПК), вернув в него возможность возбуждать уголовные дела после регистрации преступлений.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Петербурге задержали активистов «Весны»
Полиция Петербурга задержала и отвезла в 71-й отдел полиции координатора движения «Весна» Александру Лобовикову.
Обновлено в 08:22
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Константин Хабенский выступил в поддержку Ивана Голунова
Народный артист России Константин Хабенский выступил в поддержку журналиста Ивана Голунова во время своего выступления на открытии кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
В Зеленограде задержали напавшую на пенсионерку и ребенка женщину
Подмосковные полицейские задержали женщину, напавшую на малолетнего ребенка и пенсионерку в Зеленограде.
Обновлено в 09:02
Футбол
RFEF просит УЕФА провести финал ЛЕ-2021 в Севилье в память о Рейесе
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) обратилась к УЕФА с просьбой провести финал Лиги Европы 2021 года в Севилье в память о погибшем футболисте Хосе Антонио Рейесе, сообщается на сайте федерации.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Прохожий случайно поймал младенца, которого выбросили из окна
В Североуральске Свердловской области прохожий поймал младенца, которого местный житель выбросил из окна, передает "Интерфакс".
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Футбол
Парализованный экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечере
В настоящее время 42-летний футболист, страдающий неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы — боковым амиотрофическим склерозом — полностью парализован.
Обновлено в 06:31
Футбол
СПАЛ продлил контракт с главным тренером
СПАЛ объявил о продлении трудового договора с главным тренером команды Леонардо Семпличи.
Обновлено в 09:12
Общество
В ПФР назвали самую частую причину отказа в оформлении пенсии
Отсутствие оснований для досрочного получения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении.
Обновлено в 04:25
Космос
Астрономы впервые зафиксировали плазменный выброс гигантской звезды
Астрономам удалось впервые зафиксировать корональные выбросы массы — мощнейшие извержения огромного количества горячей плазмы, которые до этого наблюдались только на Солнце, на далёкой звезде.
Обновлено в 05:36
Общество
Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова
Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и его соответствие требованиям и нормам ГОСТа.
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Максим Галкин высмеял любовь Филиппа Киркорова к Алле Пугачевой
Максим Галкин высмеял любовь Филиппа Киркорова к Алле Пугачевой Примечательно, что родители Галкина познакомились с Аллой Борисовной гораздо раньше, чем их сын — в 1979 году.
Обновлено в 04:47
Политика
Зеленский намерен уволить 13 губернаторов, сообщили СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время уволить 13 председателей областных государственных администраций, передает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 07:21
Политика
Глава белорусского МВД ушел в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел страны Игоря Шуневича.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца
Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой
В Сети появилось видеозапись ДТП в Тульской области с участием грузовика и машин МЧС.
Обновлено в 09:58
Космос
Испытания телескопа «Джеймс Уэбб» завершились
Эксперты из Центра космических полетов Годдарда рассказали, что все тестовые вакуумные испытания космического телескопа «Джеймс Уэбб» успешно завершились.
Обновлено в 10:06