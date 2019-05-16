Финансы
ЦБ РФ понизил на 17 мая курс доллара до 64,56 рубляТАСС вчера в 06:36
Банк России установил на 17 мая официальный курс доллара на уровне 64,5598 рубля, что на 29 копеек ниже предыдущего показателя.
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Политика
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
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Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с должности своего советника
Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Андреса Расмуссена с должности своего внештатного советника.
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Общество
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Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
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Небензя ответил на сомнения постпреда Британии в российской медицине
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Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес
Борющийся с раком Юдашкин представил свою новую коллекцию
По словам самого кутюрье, в своем ресторане от открыл новую веранду и, воспользовавшись этим событием, представил свою новую коллекцию.
Обновлено в 13:46
Политика
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Политика
СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады
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Обновлено вчера в 17:17
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
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Здоровье
В челябинской больнице нашли 20 ошибок при начислении зарплат
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Обновлено в 07:40
Политика
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Накрутка голосов за дочь Алсу в шоу «Голос» подтвердилась
В отношении дочери Алсу Микеллы Абрамовой был выявлен факт массированной автоматизированной отправки соообщений.
Обновлено вчера в 07:36
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Технологии
Квадрокоптер участников фестиваля «От винта» установит мировой рекорд
Квадрокоптер, способный установить мировой рекорд по продолжительности полёта, был продемонстрирован на выставке вертолётной индустрии HeliRussia-2019 участниками Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта», проводимого под эгидой Минпромторга России.
Обновлено в 08:32
Технологии
AliExpress начнёт доставлять заказы в магазины X5 Retail Group
Гендиректор сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров рассказал, что X5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке сделанных на китайской площадке заказов в постаматы и пункты выдачи заказов в магазинах «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель».
Обновлено в 08:54
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено в 20:48
Происшествия
Японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень на Камчатке
Альпинист из Японии не смог преодолеть сложный участок и погиб при восхождении на вулкан Камень в Усть-Камчатском районе Камчатского края.
Обновлено в 19:51
Наука
Найден способ стимулировать выработку инсулина в организме при диабете
Ученые из Университета Эксетера провели революционное исследование и нашли способ стимуляции выработки инсулина клетками организма при диабете.
Обновлено в 00:52
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА победили мадридский «Реал» и вышли в финал Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский "Реал" со счетом 95:90 в полуфинальном матче "Финала четырех" Евролиги.
Обновлено в 17:09
Наука
Люди употребляли растительную пищу уже минимум 120 тысяч лет назад
Ученые установили, что люди питались растительной пищей на Земле уже 120 тысяч лет назад.
Обновлено в 17:27
Наука
Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом
Обновлено вчера в 08:24
Спорт
Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено в 08:50
Происшествия
Мужчина подорвал гранату в украинском банке в Луганской области
Мужчина подорвал гранату в филиале банка в городе Старобельск Луганской области Украины, ранения получили шесть человек, включая полицейского, сообщила областная полиция в Facebook.
Обновлено в 14:17
Космос
SpaceX перенесла запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками
Запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками на борту перенесли на неделю из-за необходимости перепроверить системы оборудования.
Обновлено вчера в 23:59
Кино
Финал «Игры престолов» потребовали переснять
На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия
Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже
Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23