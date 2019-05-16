ЦБ РФ понизил на 17 мая курс доллара до 64,56 рубляТАСС вчера в 06:36

Банк России установил на 17 мая официальный курс доллара на уровне 64,5598 рубля, что на 29 копеек ниже предыдущего показателя.

ЦБ РФ понизил на 17 мая курс доллара до 64,56 рубля

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