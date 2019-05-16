ЦБ РФ понизил на 17 мая курс доллара до 64,56 рубляТАСС вчера в 06:36

Банк России установил на 17 мая официальный курс доллара на уровне 64,5598 рубля, что на 29 копеек ниже предыдущего показателя.

ЦБ РФ понизил на 17 мая курс доллара до 64,56 рубля

Политика МИД о новых санкциях США: Москва не оставит без ответа этот выпад Москва не оставит без ответа новые санкции США против спецотряда "Терек", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

Музыка Лазарев прошёл в финал «Евровидения» Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Происшествия МАК завершил расшифровку данных черных ящиков сгоревшего SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных черных ящиков самолета SSJ100, совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево пятого мая.

Хоккей Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.

Общество В Москве началось прощание с Сергеем Доренко В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.

Происшествия Мужчина взорвал гранату в отделении банка в Луганской области Посетитель банка в Старобельске Луганской области подорвал гранату в одном из филиалов.

Шоу-бизнес Кристина Дерябина рассталась с женихом накануне свадьбы В прошлом июне возлюбленный сделал звезде телестройки предложение. Минул год, но Кристина Дерябина так и не пошла под венец.

Экономика Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный» Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».

Футбол Сергей Семак появится в эфире «Радио Зенит» Две звезды нашей команды пройдут на пять ведущих радиостанций Петербурга – «Радио Зенит», Юмор ФМ, Радио ENERGY, Детское Радио и Авторадио.

Политика Коломойский объяснил решение вернуться на Украину Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что вернулся на Украину по семейным обстоятельствам, и добавил, что в ближайшие пять лет планирует оставаться в этой стране.

Технологии Яндекс лишился части виртуальных машин в своем облаке В результате человеческой ошибки 15 мая Яндекс удалил часть виртуальных машин в своем облаке.

Экономика В АСВ рассказали о схеме вывода активов из банка «Югра» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назвало редкой и масштабной схему вывода средств из лишенного лицензии банка "Югра".

Экономика Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.

Происшествия Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео В интернете появилось видео курьезной погони сотрудников правоохранительных органов за подозреваемым.

Происшествия «Аэрофлот»: пилоты SSJ-100 не нарушали инструкций "Аэрофлот" опроверг сообщения СМИ о нарушении инструкций экипажем сгоревшего в Шереметьево 5 мая самолета SSJ-100, передает "Интерфакс".

Политика Власти Польши пока не определились с составом делегации на инаугурацию Зеленского Власти Польши пока не приняли окончательное решение о составе делегации, которая отправится в Киев на церемонию приведения к присяге избранного президента Украины Владимира Зеленского, намеченную на 20 мая.

Транспорт Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли, где именно родился их сын Родители опубликовали свидетельство о рождении малыша, в котором местом, где Арчи появился на свет, указан частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.

Наука Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.

Авто Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).

Кино Фанаты требуют переснять финальный сезон «Игры престолов» На платформе Change.org появилась петиция, созданная автором Dylan D. Он потребовал от создателей популярной саги «Игра престолов» переснять финальный сезон, взяв на работу компетентных сценаристов.

Культура Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети» В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".

Происшествия Учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых погибла в ДТП на Кубани В Краснодарском крае в ДТП погибла учительница первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова и нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова Вера Дерябина.