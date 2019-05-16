Финансы
ЦБ РФ понизил на 17 мая курс доллара до 64,56 рубляТАСС вчера в 06:36
Банк России установил на 17 мая официальный курс доллара на уровне 64,5598 рубля, что на 29 копеек ниже предыдущего показателя.
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Политика
МИД о новых санкциях США: Москва не оставит без ответа этот выпад
Москва не оставит без ответа новые санкции США против спецотряда "Терек", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
Обновлено в 14:44
Здоровье
Врач рассказал, как снизить давление без лекарств
Григорий Арутюнов: Уровни артериального давления привязаны к возрасту.
Обновлено в 04:35
Музыка
Лазарев прошёл в финал «Евровидения»
Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51
Армия и оружие
США показали видео с испытаний двух сверхмощных авиабомб GBU-57
Военно-воздушные силы США провели очередное испытание двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации.
Обновлено в 13:37
Происшествия
МАК завершил расшифровку данных черных ящиков сгоревшего SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных черных ящиков самолета SSJ100, совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево пятого мая.
Обновлено в 15:41
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Мужчина взорвал гранату в отделении банка в Луганской области
Посетитель банка в Старобельске Луганской области подорвал гранату в одном из филиалов.
Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес
Кристина Дерябина рассталась с женихом накануне свадьбы
В прошлом июне возлюбленный сделал звезде телестройки предложение. Минул год, но Кристина Дерябина так и не пошла под венец.
Обновлено в 14:00
Экономика
Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45
Футбол
Сергей Семак появится в эфире «Радио Зенит»
Две звезды нашей команды пройдут на пять ведущих радиостанций Петербурга – «Радио Зенит», Юмор ФМ, Радио ENERGY, Детское Радио и Авторадио.
Обновлено вчера в 05:23
Политика
Коломойский объяснил решение вернуться на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что вернулся на Украину по семейным обстоятельствам, и добавил, что в ближайшие пять лет планирует оставаться в этой стране.
Обновлено в 14:56
Технологии
Яндекс лишился части виртуальных машин в своем облаке
В результате человеческой ошибки 15 мая Яндекс удалил часть виртуальных машин в своем облаке.
Обновлено в 05:53
Экономика
В АСВ рассказали о схеме вывода активов из банка «Югра»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назвало редкой и масштабной схему вывода средств из лишенного лицензии банка "Югра".
Обновлено в 15:22
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
Победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» аннулировали
Обновлено в 07:13
Происшествия
Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео
В интернете появилось видео курьезной погони сотрудников правоохранительных органов за подозреваемым.
Обновлено в 11:03
Происшествия
«Аэрофлот»: пилоты SSJ-100 не нарушали инструкций
"Аэрофлот" опроверг сообщения СМИ о нарушении инструкций экипажем сгоревшего в Шереметьево 5 мая самолета SSJ-100, передает "Интерфакс".
Обновлено в 14:31
Политика
Власти Польши пока не определились с составом делегации на инаугурацию Зеленского
Власти Польши пока не приняли окончательное решение о составе делегации, которая отправится в Киев на церемонию приведения к присяге избранного президента Украины Владимира Зеленского, намеченную на 20 мая.
Обновлено в 15:26
Транспорт
Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов
Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли, где именно родился их сын
Родители опубликовали свидетельство о рождении малыша, в котором местом, где Арчи появился на свет, указан частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.
Обновлено в 12:02
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено вчера в 05:59
Авто
Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа
Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48
Кино
Фанаты требуют переснять финальный сезон «Игры престолов»
На платформе Change.org появилась петиция, созданная автором Dylan D. Он потребовал от создателей популярной саги «Игра престолов» переснять финальный сезон, взяв на работу компетентных сценаристов.
Обновлено в 03:30
Культура
Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено в 15:39
Кино
В «Беверли-Хиллз 90210» сменилась команда сценаристов
Обновлено в 07:26
Происшествия
Учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых погибла в ДТП на Кубани
В Краснодарском крае в ДТП погибла учительница первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова и нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова Вера Дерябина.
Обновлено в 15:48
Политика
Матвиенко встретится в Стамбуле с Эрдоганом
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет в пятницу, 17 мая, переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Обновлено в 05:15