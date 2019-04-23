ЦБ РФ понизил курсы валют на 23 апреляТелеканал 360° вчера в 10:57

Центробанк понизил курсы евро и доллара на вторник 23 апреля. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт регулятора.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефти Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Общество Кержаков официально развелся с Тюльпановой Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".

Общество На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк Владимир Путин инициативу Александра Беглова поддержал Теперь на этом месте появится Арт-парк - новый многоуровневый комплекс, сочетающий в себе парк, лаборатории и мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер.

Гаджеты Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода в 120 километров Xiaomi HIMO electric bicycle T1 сейчас доступен только на платформе коллективного финансирования Xiaomi, и его цена составляет $445.

Армия и оружие Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ На российскую 3624-ю авиационную базу на аэродроме Эребуни в Армении поставят многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском военном ведомстве.

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Общество Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.

Происшествия В Москве подтопило Лефортовский тоннель В Лефортовский тоннель на востоке Москвы поступает вода. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Общество В российских школах введут две новые должности Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах.

Авто Opel прекратил производство трех моделей Первыми французы решили закрыть производство маленьких моделей: Adam, Karl и Mokka X. Производство Adam и Karl было завершено еще в марте, а сейчас с конвейера снят и кроссовер Mokka X. И если Adam безвозвратно ушел в историю, то Karl будет собирать по лицензии General Motors компания VinFast.

Экономика Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.

Экономика Росстат пересчитал доходы россиян с 2013 года Росстат пересчитал реальные доходы россиян по новой методике и пришел к выводу, что они снизились не так значительно, как сообщалось прежде.

Политика В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.

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