Финансы
ЦБ РФ понизил курсы валют на 23 апреляТелеканал 360° вчера в 10:57
Центробанк понизил курсы евро и доллара на вторник 23 апреля. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт регулятора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Общество
Кержаков официально развелся с Тюльпановой
Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Общество
На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк
Владимир Путин инициативу Александра Беглова поддержал Теперь на этом месте появится Арт-парк - новый многоуровневый комплекс, сочетающий в себе парк, лаборатории и мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер.
Обновлено в 10:17
Гаджеты
Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода в 120 километров
Xiaomi HIMO electric bicycle T1 сейчас доступен только на платформе коллективного финансирования Xiaomi, и его цена составляет $445.
Обновлено в 11:50
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
На российскую 3624-ю авиационную базу на аэродроме Эребуни в Армении поставят многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:13
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Общество
Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае
Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
Обновлено в 00:47
Здоровье
Ученые назвали способ избежать преждевременной смерти
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Москве подтопило Лефортовский тоннель
В Лефортовский тоннель на востоке Москвы поступает вода. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 11:13
Общество
В российских школах введут две новые должности
Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах.
Обновлено в 10:37
Авто
Opel прекратил производство трех моделей
Первыми французы решили закрыть производство маленьких моделей: Adam, Karl и Mokka X. Производство Adam и Karl было завершено еще в марте, а сейчас с конвейера снят и кроссовер Mokka X. И если Adam безвозвратно ушел в историю, то Karl будет собирать по лицензии General Motors компания VinFast.
Обновлено в 04:56
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Музыка
Сергей Лазарев рассказал о номере для Евровидения
Обновлено в 10:08
Экономика
Росстат пересчитал доходы россиян с 2013 года
Росстат пересчитал реальные доходы россиян по новой методике и пришел к выводу, что они снизились не так значительно, как сообщалось прежде.
Обновлено в 10:27
Политика
В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия
В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:28
Политика
Украинские социалисты хотят национализировать Roshen
Глава украинской социалистической партии Илья Кива призвал национализировать киевскую кондитерскую фабрику, которая принадлежит Петру Порошенко.
Обновлено в 11:24
Кино
Кинотеатры просят перенести дату премьеры финала «Мстителей» в России
Уточняется, что дату премьеры в России ранее перенесли на 29 апреля по инициативе самого прокатчика.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
Сержанты США оказались не подготовлены к ведению ближнего боя
В результате сержантам не достает навыков ведения ближнего боя.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Анжелика Варум выразила недовольство фотосессией в глянце
Исполнительница выразила уверенность, что ретушь может быть необходима, но использовать ее следует минимально.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Свидетель драки компании Кокорина и Мамаева испугалась за свою жизнь
Посетитель призналась, что «испугалась за свою жизнь». Причём встревожены были и другие посетители кафе.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
Сыроид выключила микрофон депутату, который заговорил по-русски
Заместитель спикера Верховной рады Украины (ВРУ) Оксана Сыроид выключила микрофон депутату от фракции «Оппозиционный блок» Василию Нимченко, который по-русски комментировал поправку к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.
Обновлено в 08:20
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Гарик Харламов ответил на слова Витаса о своей дочке
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Путин примет участие в закладке двух корветов в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин 23 апреля, во время посещения Северной верфи в Санкт-Петербурге, примет участие в церемониях закладки двух серийных фрегатов 22350 — «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов».
Обновлено в 04:05
Политика
Лимузин Ким Чен Ына доставлен во Владивосток
Во Владивосток из Пхеньяна на грузовом самолете доставлен лимузин лидера КНДР КИм Чен Ына.
Обновлено в 01:53