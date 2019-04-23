Финансы

ЦБ РФ понизил курсы валют на 23 апреляТелеканал 360° вчера в 10:57

Центробанк понизил курсы евро и доллара на вторник 23 апреля. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт регулятора.
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Доллар за 60? Прогноз курса до конца апреля

Свободная Пресса09:46

Выгодный курс обмена валют - в Дортрансбанке

Newsler.ru06:26

Курсы валют на сегодня, 23 апреля 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 17:13

Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 23 апреля понизился на 0.09%

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ЦБ РФ понизил курсы валют на 23 апреля

Телеканал 360°вчера в 10:57

Сум окреп, доллар и евро упали – курс валют в Узбекистане

Sputnik Узбекистанвчера в 03:32
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
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Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
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Ученые назвали способ избежать преждевременной смерти

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В Лефортовский тоннель на востоке Москвы поступает вода. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 11:13
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Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Обновлено в 11:03
Общество

В российских школах введут две новые должности

Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах.
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Opel прекратил производство трех моделей

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Сергей Лазарев рассказал о номере для Евровидения

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Обновлено в 10:27
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В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия

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Обновлено в 09:28
Политика

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Обновлено в 11:24
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