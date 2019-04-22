Банк России снизил на 23 апреля курс доллара до 63,79 рубляТАСС вчера в 07:21

Банк России установил на 23 апреля официальный курс доллара на уровне 63,7860 рубля, что на 17,42 копейки ниже предыдущего показателя.

Банк России снизил на 23 апреля курс доллара до 63,79 рубля

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