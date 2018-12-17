Энергетика
Центробанк России заново проанализировал базовый сценарий развития экономики страны в период с 2019 по 2021 год. Регулятор пересмотрел мировые цены на нефть, а также прогноз по темпам роста инфляции. Согласно новым ожиданиям в будущем году стоимость барреля нефти будет составлять не $63, а $55.
News.ruвчера в 21:38
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с чего всё началось
В новом докладе ЦБ пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы.Известиявчера в 16:01
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Энергетика
Экспортная пошлина на нефть в России с 1 января снизится в 1,5 раза
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января, согласно расчетам Минфина, снизится в 1,5 раза или на $46,1 и составит $89 за тонну.
Обновлено в 06:12
Энергетика
Глава Роснедр оценил объем запасов нефти в России
Что касается обычного золота, то, по данным Киселева, у России огромные запасы, гарантирующие надежную добычу на ближайшие десятилетия.
Обновлено в 08:02
Энергетика
В правительстве РФ думают над тарификацией прокачки нефти
В России могут ввести единый тариф на транспортировку нефти и нефтепродуктов.
Обновлено в 11:42
Энергетика
Катар купил долю в месторождении нефти в Мексике
Обновлено в 01:54
Энергетика
В Калининградской области с 1 января подорожает газ
Цена отопления составит 6 946 рублей за кубометр газа (в 2018 году - 6830 рублей).Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года подорожает электроэнергия.
Обновлено в 10:49
Энергетика
Грузооборот Группы НМТП за январь-октябрь 2018г. снизился на 2,5%
Консолидированный грузооборот Группы НМТП за январь-октябрь 2018 года составил 116 946 тыс. тонн, снизившись на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 06:18
Энергетика
В Кузбассе с начала года добыли более 230 млн. тонн угля
С начала года энергетических марок угля в Кузбассе добыто 166,7 млн. тонн, а коксующихся - 66,5 млн. тонн.
Обновлено в 02:19
Энергетика
Россияне боятся роста цен на бензин
Большинство россиян считают, что в ближайшие 2-3 месяца рост цен на бензин продолжится, а действия правительства по урегулированию ситуации на рынке энергоносителей не принесут результатов, говорится в материалах исследования ФОМ.
Обновлено в 09:40
Энергетика
В Раде хотят снизить цены на газ
Прибыль Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» фактически сравнялась с российским «Газпромом» за счет «грабительских тарифов» на газ для населения и предприятий.
Обновлено в 07:10
Энергетика
Власти ЯНАО потратят 100 млн рублей на ликвидацию поселка «Газпрома»
Обновлено в 11:42
Энергетика
Украина за 4 года инвестировала 1,5 млрд евро в «зеленую» энергетику
Главным приоритетом становится развитие « зеленой » энергетики для уменьшения энергозависимости и укрепления экономики Украины.
Обновлено в 03:34
Энергетика
BP пробурит в Азербайджане четыре новые скважины
Четыре новые скважины планирует пробурить компания BP на нефтегазовых месторождениях Азербайджана в 2019 году.
Обновлено в 08:33
Энергетика
В Таджикистане возьмут под контроль цены на топливо
В Таджикистане импортный бензин из России может стать еще дороже Начальник управления нефти и газа Министерства энергетики республики Садриддин Саидзода тогда связывал очередное удорожание со скачком цен на топливо в странах-экспортерах, России и Казахстане.
Обновлено в 02:05
Энергетика
Искусственный интеллект управляет нефтедобычей на месторождении в Югре
Добычей на Ватьёганском месторождении управляет искусственный интеллект. Новое программное обеспечение здесь внедрили недавно.
Обновлено вчера в 22:17
Энергетика
Мощности для заправки судов сжиженным газом создает «Газпром»
В ближайшие год-два компания планирует построить мощности для бункеровки судов СПГ В течение ближайших двух лет «Газпром» намерен создать мощности для заправки судов СПГ, сообщил глава совета директоров холдинга Виктор Зубков.
Обновлено в 07:51