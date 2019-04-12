ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»Life.ru 01:38

ЦБ РФ отозвал лицензию у столичного банка "Аспект". Кредитная организация не может осуществлять банковские операции начиная с 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Общество На сайте Совфеда не опубликовали декларацию о доходах Арашукова Ранее глава комиссии Совфеда по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов Юрий Воробьев заявил, что Арашуков не сдал декларацию в срок.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.

Экономика Миллер вывел из правления «Газпрома» своего ближайшего соратника Один из ключевых топ-менеджеров «Газпрома» Кирилл Селезнев освобожден от должности начальника департамента 314 (отвечает за маркетинг и переработку газа) и гендиректора «Газпром межрегионгаз» «в связи с окончанием контракта», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Общество Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.

Шоу-бизнес Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации Успенская старается как можно чаще навещать Татьяну. Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда.

Политика В США призвали к пересмотру отношений с Россией В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.

Армия и оружие Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.

Политика Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2» Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.

Политика СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко «В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.

Общество ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости В Госавтоинспекции предложили увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч с нынешних 500 рублей до трех тысяч рублей.

Интернет В WhatsApp включили новый режим Разработчики WhatsApp продолжают тестировать так называемый "режим отпуска", который позволяет отключать уведомления из разнообразных групповых чатов, при этом не покидая сами чаты.

Авто Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.

Политика МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.

Происшествия Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).

Экономика В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ В открытом доступе на специализированных сайтах оказались данные о 120 тысячах клиентов, сообщила газета "Коммерсантъ".

Политика Скандал в Госдуме: Вячеслава Володина уличили в нарушении регламента Судя по официальным данным, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин одобрил этот документ дистанционно, находясь за 800 километров от Москвы, из Саратовской области, что является нарушением регламента.

Авто Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Происшествия В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.