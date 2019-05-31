Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у крупного кузбасского банкаVSE42 Новости вчера в 23:12
На сайте Банка России появилась информация о том, что регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Кемсоцинбанк". Свое решение Центробанк объясняет тем, что банк скрывал свое реальное финансовое положение.
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Общество
Helsingin Sanomat (Финляндия): финны исчезли из Санкт-Петербурга (Helsingin Sanomat)
Самым важным условием была возможность легко добраться на поезде до Санкт-Петербурга.
Обновлено в 17:23
Политика
МИД России расширит чёрный список представителей Евросоюза
Москва расширит список представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещён въезд на территорию России.
Обновлено в 14:22
Политика
Трамп одобрил предложение Эрдогана по С-400
Президент США Дональд Трамп поприветствовал предложение главы Турции Реджепа Эрдогана о создании совместной группы по разрешению спорных вопросов о поставках российских ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 11:51
Политика
На Украине изменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Общество
Вступил в силу закон об отмене роуминга внутри России
В России с 1 июня вступил в силу закон об отмене роуминга внутри страны.
Обновлено в 17:25
Футбол
«Динамо» подписало контракт с польским футболистом Шиманьским
Обновлено в 15:30
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Здоровье
Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян
Переход на здоровое питание и регулярные тренировки в рамках нацпроектов может оказаться не по карману многим россиянам, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова в интервью РИА Новости.
Обновлено в 02:43
Футбол
Пилипчук покинул пост главного тренера минского «Динамо»
«В связи с предлагаемым пересмотром контрактных обязательств ввиду временно нестабильной финансовой ситуации в клубе футбольный клуб «Динамо-Минск» по соглашению сторон покидает главный тренер Роман Михайлович Пилипчук», – сообщает официальный сайт «Динамо».
Обновлено в 15:28
Авто
Что будет, если установить в машину домашний кондиционер
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
В Индии сняли ограничения на полёты в воздушном пространстве страны
Власти Индии сняли все ограничения на полёты в воздушном пространстве страны. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ВВС Индии.
Обновлено в 17:56
Общество
Карельских детей уговаривают бросить школу после 9 класса
Родители учеников школы в селе Паданы обеспокоены намерением администрации Медвежьегорского муниципального района закрыть прием в старшие классы.
Обновлено в 14:20
Политика
Генпрокурора Украины не пригласили на собрание СНБО
Генпрокурор Украины Юрий Луценко не был приглашен на первое собрание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое ранее в пятницу состоялось при участии президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:21
Происшествия
«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево
Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».
Обновлено в 15:58
Политика
Зеленский сфотографировался в спортзале Администрации президента
Глава украинского государства Владимир Зеленский сфотографировался в спортивном зале Администрации президента (АП) на ул. Банковой.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Названы причины сбоев в московском метро в мае
Московский метрополитен завершил анализ причин сбоев на серой ветке и Большой кольцевой линии 21 и 23 мая.
Обновлено в 17:21
Авто
Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Шоу-бизнес
Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями
В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.
Обновлено в 05:48
Гаджеты
Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor
Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
Обновлено в 17:59
Экономика
В ОЭЗ Петербурга построят четыре новых завода за 10 млрд рублей
В особой экономической зоне Петербурга построят четыре новых завода. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ОЭЗ.
Обновлено в 09:53
Здоровье
Три человека на Гавайях заразились червями, пожирающими мозг
Обновлено в 10:35
Музыка
Составлен рейтинг лучших песен всех времен
Обновлено вчера в 12:58
Армия и оружие
Более 90 тысяч человек покинули Триполи из-за боевых действий
Число покинувших столицу Ливии из-за боевых действий беженцев превысило 90 тысяч человек, сообщил журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.
Обновлено в 16:48
Политика
Зеленский уволил главу госпогранслужбы Украины
Глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал снят с должности указом президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:14
Хоккей
НХЛ закрыла дело в отношении попавшего на скандальное видео Кузнецова
Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что дело, открытое касательно видеоролика с участием форварда сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова, закрыто.
Обновлено в 12:49
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00