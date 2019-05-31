Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у крупного кузбасского банкаVSE42 Новости вчера в 23:12

На сайте Банка России появилась информация о том, что регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Кемсоцинбанк". Свое решение Центробанк объясняет тем, что банк скрывал свое реальное финансовое положение.
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ЦБ отозвал лицензию у кемеровского банка

Сибдепо10:17

В Кемсоцбанке сообщили, что ажиотажа в отделениях финучреждения нет

ТАСС01:22

ЦБ отозвал лицензию у кемеровского Кемсоцинбанка

Ведомостивчера в 22:06

Центробанк отозвал лицензию у кузбасского «Кемсоцинбанка»

Кузбассвчера в 23:54

ЦБ отозвал лицензию у банка из четвертой сотни

РБКвчера в 22:08

ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Rambler News Service00:03

Центробанк отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

РИА Новостивчера в 21:43
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:19, Ашберн
Кино

Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали несколько сцен

Обновлено в 06:31
Общество

Helsingin Sanomat (Финляндия): финны исчезли из Санкт-Петербурга (Helsingin Sanomat)

Самым важным условием была возможность легко добраться на поезде до Санкт-Петербурга.
Обновлено в 17:23
Происшествия

Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено в 13:58
Политика

МИД России расширит чёрный список представителей Евросоюза

Москва расширит список представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещён въезд на территорию России.
Обновлено в 14:22
Политика

Трамп одобрил предложение Эрдогана по С-400

Президент США Дональд Трамп поприветствовал предложение главы Турции Реджепа Эрдогана о создании совместной группы по разрешению спорных вопросов о поставках российских ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 11:51
Политика

На Украине изменили правила написания русских фамилий

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Общество

Вступил в силу закон об отмене роуминга внутри России

В России с 1 июня вступил в силу закон об отмене роуминга внутри страны.
Обновлено в 17:25
Футбол

«Динамо» подписало контракт с польским футболистом Шиманьским

Обновлено в 15:30
Общество

Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес

Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Здоровье

Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян

Переход на здоровое питание и регулярные тренировки в рамках нацпроектов может оказаться не по карману многим россиянам, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова в интервью РИА Новости.
Обновлено в 02:43
Футбол

Пилипчук покинул пост главного тренера минского «Динамо»

«В связи с предлагаемым пересмотром контрактных обязательств ввиду временно нестабильной финансовой ситуации в клубе футбольный клуб «Динамо-Минск» по соглашению сторон покидает главный тренер Роман Михайлович Пилипчук», – сообщает официальный сайт «Динамо».
Обновлено в 15:28
Авто

Что будет, если установить в машину домашний кондиционер

Обновлено в 14:00
Армия и оружие

В Индии сняли ограничения на полёты в воздушном пространстве страны

Власти Индии сняли все ограничения на полёты в воздушном пространстве страны. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ВВС Индии.
Обновлено в 17:56
Общество

Карельских детей уговаривают бросить школу после 9 класса

Родители учеников школы в селе Паданы обеспокоены намерением администрации Медвежьегорского муниципального района закрыть прием в старшие классы.
Обновлено в 14:20
Политика

Генпрокурора Украины не пригласили на собрание СНБО

Генпрокурор Украины Юрий Луценко не был приглашен на первое собрание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое ранее в пятницу состоялось при участии президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:21
Происшествия

«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево

Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».
Обновлено в 15:58
Политика

Зеленский сфотографировался в спортзале Администрации президента

Глава украинского государства Владимир Зеленский сфотографировался в спортивном зале Администрации президента (АП) на ул. Банковой.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Названы причины сбоев в московском метро в мае

Московский метрополитен завершил анализ причин сбоев на серой ветке и Большой кольцевой линии 21 и 23 мая.
Обновлено в 17:21
Авто

Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4

Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Шоу-бизнес

Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями

В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.
Обновлено в 05:48
Гаджеты

Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor

Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
Обновлено в 17:59
Экономика

В ОЭЗ Петербурга построят четыре новых завода за 10 млрд рублей

В особой экономической зоне Петербурга построят четыре новых завода. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ОЭЗ.
Обновлено в 09:53
Здоровье

Три человека на Гавайях заразились червями, пожирающими мозг

Обновлено в 10:35
Музыка

Составлен рейтинг лучших песен всех времен

Обновлено вчера в 12:58
Армия и оружие

Более 90 тысяч человек покинули Триполи из-за боевых действий

Число покинувших столицу Ливии из-за боевых действий беженцев превысило 90 тысяч человек, сообщил журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.
Обновлено в 16:48
Политика

Зеленский уволил главу госпогранслужбы Украины

Глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал снят с должности указом президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:14
Хоккей

НХЛ закрыла дело в отношении попавшего на скандальное видео Кузнецова

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что дело, открытое касательно видеоролика с участием форварда сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова, закрыто.
Обновлено в 12:49
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00
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