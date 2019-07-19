Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»Интерфакс 01:53
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:18, Вашингтон
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского
Обновлено в 09:03
Игры
Создатели Half-Life разрабатывают новую игру
На YouTube-канале Valve News Network, основной деятельностью которого является освещение различных слухов и новостей о создателях Half-Life, вышло новое видео.
Обновлено в 08:03
Здоровье
Льготников Подмосковья обеспечили лекарствами
В Московской области успешно решают проблему с обеспечением льготных категорий граждан необходимыми лекарствами, сообщила в эфире телеканала «360» региональный министр здравоохранения Татьяна Мухтасарова.
Обновлено вчера в 14:18
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Путин пообещал Mercedes мальчику из Тулуна
Обновлено в 06:12
Политика
Путин призвал усилить борьбу с незаконной вырубкой леса
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости усилить борьбу с незаконной вырубкой леса.
Обновлено в 08:49
Авто
Фирма Hyundai создала новую систему смены передач у гибрида
Обновлено в 06:13
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»
Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09
Спорт
Российские синхронистки выиграли золото ЧМ в произвольной программе
Российские синхронистки выиграли золото в соревнованиях групп в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
Обновлено в 07:42
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика
Партии Зеленского и Вакарчука могут объединить усилия в Раде
Партия украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" хочет вступить в коалицию в Верховной раде с партией "Голос" музыканта Святослава Вакарчука.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве
Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:56
Игры
В Steam началась распродажа в честь годовщины высадки человека на Луну
Распродажа приурочена к годовщине высадки Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну, которая состоялась 20 июля 1969 года.
Обновлено вчера в 16:19
Здоровье
Покалывание вдоль бедер сигнализирует о нехватке витамина В12
Медики из Великобритании предупреждают, что покалывание вдоль бедер может сигнализировать о нехватке витамина В12.
Обновлено в 07:42
Политика
Президент Грузии сочла беспрецедентным решение ЕСПЧ о «Рустави 2»
Европейский суд по правам человека (ЕПСЧ) принял беспрецедентное решение в деле грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2».
Обновлено в 06:26
Происшествия
В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск
Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.
Обновлено в 01:38
Политика
Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге
Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.
Обновлено в 06:55
Политика
В МИД назвали бессмысленным новый проект США о санкциях против России
Москва считает бессмысленным внесённый в конгресс США законопроект о новых санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Меркель назвала свое здоровье личным вопросом
Обновлено в 06:41
Общество
Первый снег выпал на Полюсе холода в Якутии
Первый снег выпал в горах в районе села Томтор Оймяконского улуса Якутии, который также называют Полюсом холода.
Обновлено в 07:41
Экономика
Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год
Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».
Обновлено в 04:57
Футбол
Футболисты «Ньюкасла» стали участниками уличной драки
Один из посетителей заведения оскорбил Шелви, напомнив тому о его лысине (Джонджо с детства страдает от алопеции – патологического выпадения волос).
Обновлено в 04:46
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Сильное землетрясение вызвало панику в Афинах
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:59
Авто
Составлен топ-10 городов РФ по числу праворульных автомобилей
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в автопарке России на начало года числилось более 3,3 млн легковых автомобилей с правым расположение руля, что составляет около 8% от общего количества машин.
Обновлено в 05:11
Путешествия
Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы
Туристы, отдохнувшие на курортах Краснодарского края и не желавшие оплатить курортный сбор, начали получать штрафы.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Два участника нападения Басаева на Дагестан получили по 15 лет колонии
Двое членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году, приговорены к 15 годам колонии строгого режима каждый, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Обновлено в 09:08