Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»Интерфакс 01:53
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 10:50, Вашингтон
Общество
Россияне устроили битву за сковородки по акции
Обновлено в 06:37
Происшествия
Военные следователи допросят генерала ФСБ Ткачева по заявлению Шестуна
Военные следователи опросят в рамках доследственной проверки по фактам коррупции начальника Управления "К" ФСБ РФ генерал-майора Ивана Ткачева.
Обновлено в 07:26
Общество
Минэнерго проверит случаи заправки самолетов грязным авиатопливом
Группа создается после поступления в Минэнерго доклада экспертов подведомственного Минтрансу НИИ гражданской авиации о том, что загрязненное топливо могло приводить к сбоям в работе авиационной техники.
Обновлено в 09:13
Политика
Украинский суд отказался освободить Вышинского
Подольский суд Киева продлил арест руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 19 сентября, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:07
Кино
Умер актер сериала «Государственная граница» Август Милованов
Актер снимался в трех сериях этого фильма. Кроме того, Милованов является народным артистом и лауреатом государственной премии Белоруссии.
Обновлено в 10:20
Хоккей
«Еще пожалеет»: Панарину пригрозили за критику России
Олимпийский чемпион Александр Кожевников посчитал, что из-за подписания головокружительного контракта Панарина "понесло не туда".
Обновлено в 10:03
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Интернет
Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.
Обновлено в 10:17
Гаджеты
Redmi анонсировал внешние аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мАч
Обновлено в 05:03
Культура
Инну Чурикову перевели из реанимации
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.
Обновлено в 08:46
Политика
Зеленский уволил 11 послов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 10:18
Экономика
Росстат выяснил, что зарплата половины россиян менее 35 тысяч рублей
Российские статистики сообщили о том, что заработная плата половины россиян меньше 35 000 рублей.
Обновлено в 00:52
Общество
Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных
Обновлено в 07:17
Политика
В Конгресс США внесли новый законопроект о санкциях против РФ
Санкции предлагается ввести против «24 высокопоставленных работников» Службы безопасности РФ и их соратников.
Обновлено в 01:57
Политика
В Росгвардии началась замена военных на сотрудников ФСБ
По данным издания, отправлены в отставку и уволены с военной службы заместители директора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловые вопросы, и генерал-лейтенант Валерий Дугинов, директор департамента строительства службы.
Обновлено в 09:49
Происшествия
В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск
Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
Обновлено в 08:05
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Футбол
«Сочи» арендовал у «Зенита» Мостового на один год
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой продолжит карьеру в «Сочи». Игрок проведет в «Сочи» один год на правах аренды.
Обновлено в 10:14
Политика
Украинский ресторан вывесил табличку с оскорблением русскоязычных клиентов
Сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в ресторан табличку с оскорблением в адрес русскоговорящих клиентов, пишет Страна.ua.
Обновлено в 10:45
Политика
На Украине проходят обыски в связанных с Порошенко компаниях
Детективы НАБУ проводят обыски в двух компаниях, которые связывают с Петром Порошенко.
Обновлено в 06:05
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В столичном метро на ходу расцепились вагоны поезда
Прямо во время движения сцепка вагонов отсоединилась от поезда.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой
Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.
Обновлено в 03:19
Политика
Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
Обновлено вчера в 08:14
Политика
Дана Борисова разгневала украинских националистов
На Украине националисты возмутились приездом российской телеведущей Даны Борисовой в Киев.
Обновлено в 09:17
Авто
Флагманский грузовик линейки К5 от «КАМАЗ» рассекречен до премьеры
Ранее ГЛАС рассказал: обновленная версия Hyundai Solaris получила новый мотор.
Обновлено в 10:16
Здоровье
Минздрав разработал медкарту пациента с ВИЧ
Минздрав разработал медицинскую карту пациента с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которая должна способствовать лучшему сбору статистических данных и учету людей с ВИЧ в стране.
Обновлено в 03:05
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10