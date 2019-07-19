Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»Интерфакс 01:53

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
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АСВ может выплатить вкладчикам банка «Жилкредит» около 39,2 млн рублей

РИА Новости04:37

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Жилкредит»

ТАСС01:51

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Жилкредит»

Москва 2402:09

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»

Интерфакс01:53

ЦБ отозвал лицензию у столичного банка «Жилкредит»

Вечерняя Москва03:16

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Жилкредит»

Финмаркет01:47

ЦБ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»

РБК01:42
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 04:47, Вашингтон
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