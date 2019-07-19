Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»Интерфакс 01:53
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
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Политика
Владимир Путин прибыл в Магнитогорск
Обновлено в 12:23
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено вчера в 01:06
Политика
Разговор Путина с мальчиком из Тулуна попал на видео
Матвей Николаевич Сафронов, дошкольник из Тулуна, чей дом разрушило катастрофическое наводнение, поговорил с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 19 июля.
Обновлено в 05:23
Политика
Боксер Гвоздик: Порошенко назвал РФ врагом Киева, чтобы грабить страну
Бронзовый призер Олимпийских игр, украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелой весовой категории, обрушился с критикой на бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 13:24
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24
Религия
В Москве построят православную церковь по футуристическому проекту
На Верейской улице на западе Москвы по футуристическому архитектурному проекту будет построен православный храм священномученика Игнатия Богоносца.
Обновлено в 02:11
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Интернет
Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.
Обновлено в 10:17
Культура
«Нашествие» установит прямой телемост с МКС
Гости рок-фестиваля «Нашествие» в Большом Завидово смогут поучаствовать в прямом телемосте с космонавтами Международной космической станции.
Обновлено вчера в 11:26
Футбол
«Ростов» жёстко отреагировал на трансфер Мирзова в «Спартак»
Футбольный клуб «Ростов» выступил с официальным заявлением, прокомментировав слова спортивного директора «Арсенала» Андрея Рудакова по поводу трансфера полузащитника Резиуана Мирзова в московский «Спартак».
Обновлено в 09:56
Экономика
Путин поручил предоставить малоимущим жилье
Президент России Владимир Путин дал правительству поручение создать дополнительные меры обеспечения жильем российских граждан с невысоким уровнем доходов.
Обновлено вчера в 17:47
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера
«Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.
Обновлено в 07:00
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:34
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинскому до сентября
Суд в Киеве продлил арест главному редактору РИА "Новости Украина" Кириллу Вышинскому. Он продлится до 19 сентября нынешнего года.
Обновлено в 09:04
Происшествия
При хлопке на катере в Башкирии пострадали трое детей
Обновлено в 13:22
Космос
Google посвятила дудл юбилею высадки на Луну
Обновлено в 05:37
Кино
Умер актер сериала «Государственная граница» Август Милованов
Актер снимался в трех сериях этого фильма. Кроме того, Милованов является народным артистом и лауреатом государственной премии Белоруссии.
Обновлено в 10:20
Политика
МИД России выразил протест США из-за ситуации с визами учителей
«18 июля в МИД России был вызван советник-посланник Посольства США в России Т.Ричардсон, которому выражен решительный протест в связи с заявлениями американских официальных лиц и в СМИ США о том, что нами якобы было отказано в визах сотрудникам Англо-американской школы в Москве», - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено вчера в 12:11
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
В Донбассе на мине подорвался грузовик с боевиками «Айдара»
В Константиновке в Донбассе на мине подорвался грузовик с боевиками ультраправого батальона «Айдар», который запрещен на территории России, заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сайту «Новороссия».
Обновлено в 12:39
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", переведена из реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в отделение лечения острых эндотоксикозов и сейчас находится в палате, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Обновлено в 08:13
Происшествия
СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено в 10:36
Футбол
СМИ: Мбаппе хочет поработать с Гвардиолой
По информации источника, у 20-летнего форварда парижан сложились хорошие отношения с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой, который хотел заполучить его в свою команду еще два года назад.
Обновлено в 13:43