Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»Интерфакс 01:53

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
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ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Жилкредит»

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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:48, Вашингтон
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