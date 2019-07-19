Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»Интерфакс 01:53
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 03:54, Вашингтон
Общество
Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона
Более 11 тыс. россиян зарабатывают свыше 1 млн руб. в месяц, следует из исследования Росстата.
Обновлено в 03:37
Культура
Инну Чурикову госпитализировали в тяжелом состоянии
Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии после падения со сцены во время спектакля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Названа вероятная причина задымления самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
Две россиянки пропали без вести в Мюнхене
Обновлено вчера в 17:50
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6»
В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено в 03:13
Политика
Рябков прокомментировал ситуацию в Персидском заливе
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что из-за высокой концентрации сил в регионе Персидского залива могут произойти любые инциденты.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
В МИД Ирана не исключили, что США сбили собственный беспилотник
Аракчи отметил, что "беспокоится, как бы американский корабль Boxer не сбил по ошибке свой беспилотник", передает сегодня утром RT.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
«Живая Барби» Валерия Лукьянова уверена, что полнота и старение заразны, поэтому она не купается в бассейне
33-летняя Валерия Лукьянова, известная как «Живая Барби», заявила о том, что полнота и старение заразны и передаются через поры.
Обновлено в 02:41
Общество
В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика
Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»
Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.
Обновлено вчера в 21:19
Политика
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя портала РИА новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова.
Обновлено в 03:15
Финансы
Доллар и евро выросли, рубль снижается к бивалютной корзине
Курс российской валюты незначительно снижается к бивалютной корзине в условиях отсутствия у игроков интересных идей перед ключевыми заседаниями мировых центробанков в конце месяца.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Четвертый энергоблок Калининской АЭС включили в сеть после сбоя
На Калининской АЭС (Тверская область) включили в сеть четвертый энергоблок, отключенный в результате сбоя в цепи питания, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
Самолет Utair вынужденно сел в Екатеринбурге
Летевший из Самары в Сургут самолет Boeing 737 вынужденно сел в Екатеринбурге. Что именно стало причиной, не уточняется.
Обновлено в 00:09
Наука
Ученые выяснили новую причину инфарктов и инсультов
«Верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое одинаково влияют на риск развития сердечного приступа и инсульта.
Обновлено вчера в 20:11
Наука
Ученые открыли новый вид динозавра с утиным клювом
Специалисты из Института палеонтологии Микеля Крузафона обнаружили нового динозавра, который относится к виду Aquilarhinus palimentus.
Обновлено 16 июля в 10:18
Происшествия
Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру
Обновлено в 02:57
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились
37-летний режиссер женился в третий раз. Избранницей Резо Гигинеишвили стала 35-летняя бизнесвумен Надежда Оболенцева.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
В Кабуле два человека погибли из-за взрыва рядом с университетом
Взрыв прогремел рядом с университетом в Кабуле, два человека погибли и десять получили ранения, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на представителя минздрава.
Обновлено в 00:01
Космос
OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи
Британская компания OneWeb планирует 22 июля открыть завод в США с целью производства спутников связи для своей глобальной орбитальной группировки, сообщила в пятницу компания.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 00:55
Политика
В Конгрессе США провели обряд по изгнанию темных духов
Священник «изгнал духов тьмы» из Капитолия, где заседают сенат и палата представителей. Обряд Патрик Конрой начал со вступительной молитвы.
Обновлено в 03:36
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей
Компанию Google оштрафовали на 700 тыс. рублей за несоблюдение российского законодательства.
Обновлено вчера в 09:48
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Финансы
Фондовый рынок России демонстрирует уверенный рост
Американские фондовые индексы завершили четверг ростом на заявлениях председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса о необходимости снижения процентной ставки.
Обновлено в 03:06
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено вчера в 08:26