Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»Интерфакс 01:53

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
Читать в источнике
Обсудить1

Подробнее о событии

АСВ может выплатить вкладчикам банка «Жилкредит» около 39,2 млн рублей

РИА Новости04:37

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»

Интерфакс01:53

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Жилкредит»

Москва 2402:09

ЦБ отозвал лицензию у столичного банка «Жилкредит»

Вечерняя Москва03:16

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Жилкредит»

ТАСС01:51

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Жилкредит»

Финмаркет01:47

ЦБ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»

РБК01:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:25, Вашингтон
Футбол

ЦСКА представил оригинальный промо-ролик к матчу с «Оренбургом»

Героями ролика стали юные болельщики команды.
Обновлено в 08:08
Политика

Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге

Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.
Обновлено в 06:55
Политика

Мутко доложил Путину о происходящем в Иркутской области

О ходе восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения доложил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Правозащитники сообщили об обысках у однополой пары с детьми в Москве

В Москве в квартире гей-пары, воспитывающей детей, прошли обыски.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Роза Сябитова пообещала найти Ирине Шейк лучшего жениха Подмосковья

По мнению Сябитовой, Ирине стоит пересмотреть свои взгляды на мужчин и обратить свое внимание на «отечественного производителя», который совершенно точно будет надежнее каких-то зарубежных «экземпляров».
Обновлено в 03:39
Энергетика

МЭА снова понизило прогноз роста спроса на нефть

Международное экономическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году из-за замедления мировой экономики на фоне торгового конфликта США и Китая.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия

Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Общество

Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России

Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России, сообщил в пятницу президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.
Обновлено в 05:03
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз

Обновлено в 08:00
Экономика

Путин поручил обеспечить малоимущие семьи жильём

Обновлено в 02:33
Экономика

Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработице

Документ устанавливает минимальное пособие по безработице на 2020 год в размере 1500 рублей, максимальный - для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста), в размере 8000 рублей, для лиц предпенсионного возраста в размере 11280 рублей.
Обновлено в 05:27
Политика

Названа стоимость кроссовок Путина

Обновлено в 04:24
Происшествия

Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»

Обновлено вчера в 19:57
Политика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом

Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Политика

В МИД рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Политика

Суд в Киеве рассматривает дело Вышинского

Как сообщала ранее «Газета.ру», Вышинского арестовали в Киеве 15 мая 2018 года.
Обновлено в 08:15
Культура

Умер писатель Лучано Де Крешенцо

Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Давид Трезеге лишен прав за вождение пьяным

Бывший нападающий "Ювентуса" и сборной Франции Давид Трезеге был лишен водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:48
Политика

Меркель заявила, что хочет улучшить отношения с Россией

Ангела Меркель заявила в пятницу, 19 июля, что хотела бы улучшить отношения с Москвой.
Обновлено в 06:45
Общество

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллиона

Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 03:10
Политика

Зеленский потребовал освободить украинских моряков без обмена

Ранее между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялся первый телефонный разговор. Он продлился около 20-ти минут.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Светлана Лобода встала на колени перед дочерью в Нижнем Новгороде

Светлана Лобода встала на колени перед дочерью Евой во время концерта в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 07:54
Гаджеты

Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android

В дальнейшем Huawei намерена продолжить использование операционной системы Android в своих мобильных устройствах.
Обновлено в 03:50
Происшествия

РПЦ опровергла проблемы с движением скорых из-за кортежа патриарха

18 июля Telegram-канал Baza опубликовал видео и сообщение о том, что из-за визита патриарха около 30 минут машины скорой помощи не могли покинуть подстанцию.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили

Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.
Обновлено в 04:00
Кино

Сериал «Ведьмак» наполнят сценами секса и насилия

Сериал "Ведьмак" от Netflix, основанный на фэнтезийной серии романов польского писателя Анджея Сапковского, сделают "очень взрослым шоу".
Обновлено в 07:33
Происшествия

На Урале внучка отсудила у ветерана квартиру, подаренную Путиным

Обновлено в 01:44
Происшествия

Суд оставил в СИЗО налоговика по делу о хищении сотрудниками ФСБ

Московский окружной военный суд признал законным арест инспектора УФНС Дмитрия Чиквина, задержанного по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей сотрудниками ФСБ России, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Сильное землетрясение вызвало панику в Афинах

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:59
Главное