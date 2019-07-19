Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»Интерфакс 01:53

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
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АСВ может выплатить вкладчикам банка «Жилкредит» около 39,2 млн рублей

РИА Новости04:37

ЦБ отозвал лицензию у столичного банка «Жилкредит»

Вечерняя Москва03:16

ЦБ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»

РБК01:42

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»

Интерфакс01:53

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Жилкредит»

ТАСС01:51

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Жилкредит»

Финмаркет01:47

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Жилкредит»

Москва 2402:09
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:23, Вашингтон
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
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Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
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Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
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По факту случившегося в отношении чиновницы СКР Новороссийска возбудил уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
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