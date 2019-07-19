Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»Интерфакс 01:53
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:23, Вашингтон
Футбол
Де Лигт объяснил выбранный игровой номер в «Ювентусе»
Новичок «Ювентуса» защитник Маттейс де Лигт на свой презентации рассказал о переходе в стан туринской команде.
Обновлено в 04:35
Общество
Названы города с самым загрязненным воздухом
В Росгидромете назвали российские города, где в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха, пишет RT со ссылкой на данные службы.
Обновлено в 02:16
Футбол
«Он такой разгильдяй»: Павлюченко не думал, что Дзюба станет звездой
Игрок вспомнил, что на тот момент Дзюбу постоянно отправляли по арендам.
Обновлено в 02:49
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено вчера в 11:23
Шоу-бизнес
Ирина Шейк не переживает из-за Леди Гаги
Российские поклонники супермодели Ирины Шейк развернули настоящие боевые действия на странице Леди Гаги в Instagram.
Обновлено в 05:04
Кино
Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом
В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб в Черном море
Боевые расчеты фрегата «Адмирал Макаров» и ракетного комплекса «Утес» произвели учебные стрельбы в Черном море.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Якутии сотрудники ФСБ задержали 20 радикальных исламистов
Ячейку радикальных исламистов выявили сотрудники управления ФСБ по Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 01:37
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии
«Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое», — сказали ТАСС в справочной службе больницы.
Обновлено в 01:32
Происшествия
СК назвал причину инцидента с Boeing 737 в Шереметьево
Обновлено в 04:06
Авто
ABT Sportsline доработал Audi SQ5 TDI
Тюнинговое ателье ABT Sportsline увеличило мощность и доработало внешность дизельного кроссовера Audi SQ5.
Обновлено вчера в 07:15
Политика
МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии
В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 04:35
Политика
Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
Обновлено в 03:27
Политика
Детективов НАБУ не дают провести обыск в спортклубе Порошенко
Сотрудники НАБУ приехали провести обыск в спортклубе Петра Порошенко «Пятый элемент».
Обновлено в 05:06
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Футбол
Джеймс Харден стал совладельцем футбольного клуба «Хьюстон Динамо»
Защитник клуба НБА "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден приобрел пакет акций футбольного клуба американо-канадской лиги Major League Soccer (MLS) "Хьюстон Динамо".
Обновлено в 05:17
Политика
Мальчик из Тулуна рассказал Путину про «утонувший» детсад
Обновлено в 04:59
Культура
Актер из детского телешоу рассказал о «разврате» за кадром
Актер Ронни Ле Дрю (Ronnie Le Drew) рассказал о сексуальных инцидентах с участием кукол за кадром детского телешоу Rainbow.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
После нападения российской чиновницы на журналистку заведено дело
По факту случившегося в отношении чиновницы СКР Новороссийска возбудил уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
Обновлено в 05:12
Футбол
Джикия и Ананидзе песней поздравили Самедова с днем рождения
Футболисты «Спартака» — защитник Георгий Джикия и полузащитник Джано и Джикия — поздравили с днем рождения бывшего одноклубника Александра Самедова.
Обновлено в 04:16
Экономика
Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона рублей
Самыми высокими зарплатами отметились сотрудники сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в этих секторах работники-миллионеры получают, в среднем, 5,8 млн рублей в месяц.
Обновлено в 05:02
Политика
Путин встретился с пострадавшими от паводка в Иркутской области
Президент России Владимир Путин отметил важность нахождения баланса скорости и качества строительства жилья для пострадавших от паводка в Иркутской области, чтобы новые дома потом "не развалились и не промерзли насквозь".
Обновлено в 05:14
Технологии
Депутаты запретят продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
Создатели законопроекта указывают, что запрет продажи гаджетов без предустановленного российского ПО никак не затронет их права потребителей – дополнительно устанавливать на устройствах зарубежное программное обеспечение никто не собирается запрещать.
Обновлено в 03:23