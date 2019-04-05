Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»RT на русском 01:45

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у коммерческого банка «Иваново», зарегистрированного в одноимённом городе. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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ЦБ отозвал лицензию у подконтрольного экс-конгрессмену США банка

РБК02:25

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»

Известия01:56

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»

RT на русском01:45

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»

Газета.Ru01:48

ЦБ отозвал лицензии у страховой компании «Кристалл»

Банки.ру02:20

Банк России отозвал лицензии у страховой компании «Кристалл»

ТАСС01:59

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»

Говорит Москва01:55
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 03:07, Ашберн
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Армия и оружие

НАТО согласовало меры по поддержке Украины в Чёрном море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса согласовали пакет мер по поддержке Украины в Чёрном море.
Обновлено вчера в 11:05
Политика

Зеленский сдал анализы перед дебатами

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский сдал анализ на содержание наркотиков и алкоголя в крови.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Мэру Евпатории нашли второе дело

Обновлено вчера в 13:11
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Общество

Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок

Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Общество

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Здоровье

Случайный медосмотр спас жизнь молодой женщине из Челябинска

Обновлено вчера в 12:21
Происшествия

Скорая помощь столкнулась с поездом в Польше

Автомобиль скорой помощи столкнулся в поездом на железнодорожном переезде в Польше, передает телеканал TVN24.
Обновлено вчера в 18:02
Общество

Названы самые популярные в России имена для новорожденных

Обновлено в 01:15
Происшествия

Нервный срыв случился у подмосковного врача в коридоре больницы

Врач-терапевт из подмосковной Балашихи устроила истерику во время приема пациентов. Ее нервный срыв попал на камеру.
Обновлено в 00:43
Кино

Режиссер Георгий Данелия умер после длительной болезни

Обновлено вчера в 08:05
Происшествия

В суде продлили арест Мамаева и Кокорина

В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Кино

Вин Дизель намекнул на свое участие в новой части «Аватара»

Обновлено в 01:53
Экономика

СМИ узнали об ограничении приема купюр в 5 тыс. руб. в банкоматах

Сбербанк и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом в 5 тыс. руб. в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 13:33
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Экономика

«Магнит» хотел купить «Ленту» в марте

Второй по обороту ритейлер в России «Магнит» 11 марта предложил ритейлеру №3 — «Ленте» изучить возможное слияние.
Обновлено в 02:50
Общество

Стало известно, сколько получат уволенные рабочие завода Ford Sollers

Обновлено вчера в 09:10
Недвижимость

Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредита

Ранее сообщалось, что Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки.
Обновлено в 02:26
Футбол

Регилон подпишет новый контракт с «Реалом»

Руководство мадридского "Реала" договорилось с защитником Серхио Регилоном о пролонгации сотрудничества.
Обновлено вчера в 13:07
Космос

Зонд «Хаябуса-2» произвел взрыв на астероиде Рюгу

Обновлено вчера в 23:47
Энергетика

Reuters: Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах

Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если Вашингтон примет антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который позволит американскому правительству подавать в суды антимонопольные иски в адрес стран - членов ОПЕК.
Обновлено в 02:49
Общество

Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России

Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России: в базе вакансий Роструда на данные момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях.
Обновлено в 00:12
Экономика

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 01:13
Хоккей

В НХЛ стали известны все участники Кубка Стэнли в Западной конференции

По завершению сегодняшнего игрового дня стали известны все участники Кубка Стэнли в Западной конференции.
Обновлено в 02:17
Авто

Стартовали продажи битопливной Lada Largus

4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено вчера в 07:35
Политика

Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение

США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено вчера в 11:49
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