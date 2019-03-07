Экономика

Центробанк отозвал лицензию у РоскомснаббанкаИзвестия вчера в 22:57

Центральный банк России отозвал лицензию у башкирской кредитной организации Роскомснаббанк, сообщается 7 марта на сайте регулятора.
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с чего всё началось
Как поясняет ЦБ
, в деятельности «Роскомснаббанка» отмечались недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов-юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки «финансовой пирамиды».
Башинформ00:09

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В Уфе эксперты рассказали, как получить деньги вкладчикам Роскомснаббанка

Bash.News12:42

Увидели признаки финансовой пирамиды: у Роскомснаббанка в Уфе отозвали лицензию

Уфа1.ру01:31

ЦБ отозвал лицензию у «лучшего регионального банка России»

РБКвчера в 22:59

У крупнейшего регионального банка Башкирии - Роскомснаббанка отозвана лицензия

Башинформ00:09

ЦБ отозвал лицензию у «Роскомснаббанка»

RT на русскомвчера в 22:57

Уфимский Роскомснаббанк лишился лицензии

Вся Уфа01:04

Центробанк России отозвал лицензию у Роскомснаббанка

КП - Уфа01:22
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Происшествия

СК завершил расследование дела о хищении 850 млн руб. у метро Москвы

Как считает следствие, Коган вместе со своим подельником — владельцем группы компаний «Гема» Александром Геллером — в 2015 году похитили эти деньги у ГУП «Московский метрополитен» и присвоили себе вместо того, чтобы перечислить метрополитену в счет оплаты поставленных рекламных площадей.
Обновлено в 12:38
Футбол

«Спартак» проиграл «Уралу» и выбыл из Кубка России

Футболисты московского "Спартака" вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в ответном матче 1/4 финала екатеринбургскому "Уралу".
Обновлено в 11:00
Финансы

Сбербанк снизил ставки валютных вкладов

Сбербанк с 7 марта снизил ставки по вкладам в долларах и евро.
Обновлено в 12:20
Спорт

Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на чемпионате мира

Российские биатлонисты Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов заняли четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 11:46
Политика

МИД Австрии обвинил Украину в цензуре

МИД Австрии осудил действия украинских властей после запрета на въезд журналисту телекомпании ORF Кристиану Вершюцу.
Обновлено в 12:02
Политика

Путин проехал на лошади из конного патруля полиции

Отмечается, что сотрудницы конной и туристической полиции сами пригласили президента России посмотреть, как они несут службу.
Обновлено в 08:45
Политика

Сербия одобрила строительство «Турецкого потока»

Правительство Сербии дало согласие на строительство участка газопровода "Турецкий поток" на своей территории, сообщили в агентство по энергетике этой страны.
Обновлено в 10:41
Общество

Королева Елизавета II опубликовала первый пост в Instagram

Королева Великобритании Елизавета II 7 марта опубликовала первый свой пост в соцсети Instagram.
Обновлено в 11:51
Авто

Директор автосалона в Женеве назвал новый Aurus Limousine танком

Директор Международного женевского автосалона Андрэ Хефти назвал новый Aurus Limousine настоящим танком.
Обновлено в 08:29
Спорт

Ковтун завоевал серебро на Универсиаде в Красноярске

Российский фигурист Максим Ковтун завоевал серебряную медаль в одиночном мужском катании на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 11:11
Энергетика

Саудовская Аравия нашла гигантские запасы газа в Красном море

По его данным, запасы содержатся в Красном море. Саудовская Аравия омывает его с востока вместе с Йеменом.
Обновлено в 12:38
Политика

Россия заинтересована в окончании конфликта на Украине, заявил Небензя

Россия заинтересована в скорейшем прекращении конфликта на Украине, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

Минобороны и «Вертолеты России» согласовали цену на Ми-28НМ

Холдинг «Вертолеты России» и Министерство обороны согласовали цену на Ми-28НМ.
Обновлено в 09:35
Политика

Володин предложил расширить полномочия Счетной палаты

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый вице-спикер Александр Жуков разработали законопроект об увеличении списка организаций, аудит которых может проводить Счетная плата (СП), следует из документа на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 07:07
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Уфимский "Салават Юлаев" обыграл магнитогорский "Металлург" в шестом матче серии плей-офф КХЛ и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина.
Обновлено в 12:25
Общество

МВД составило список потенциально опасных пород собак

Министерство внутренних дел России подготовило список потенциально опасных пород собак.
Обновлено в 10:37
Финансы

Золотые запасы России достигли абсолютного рекорда

Запасы монетарного золота, входящие в золотовалютные резервы (ЗВР) Банка России, увеличились за февраль до 91,64 миллиарда в долларовом эквиваленте, следует из данных регулятора.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие

Столтенберг: НАТО не планирует размещать новые ракеты в Европе

Напомним, 2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией.
Обновлено в 12:47
Происшествия

В Москве избили потомка Пушкина

На востоке Москвы неизвестный напал на графа Андрея Де Торби, который является потомком поэта Александра Пушкина.
Обновлено в 12:37
Политика

США обвинили Россию в «тайном сговоре» с маршалом Ливии Хафтаром

Россия тайно оказывала поддержку в Ливии маршалу Халифе Хафтару, чтобы закрепиться в стратегически важном для Москвы регионе.
Обновлено в 12:26
Политика

В Госдепе рассказали о встречах с представителями Мадуро

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что дважды встречался с представителями венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Обновлено в 11:33
Политика

Великобритания изменит правила выдачи виз для инвесторов

Великобритания объявила об изменениях в условиях получения визы инвестора типа Tier 1, говорится в документе Министерства внутренних дел (.pdf).
Обновлено в 09:19
Культура

Певицу Александру Стрельченко обнаружили в бессознательном состоянии

Обновлено в 09:19
Политика

Еще один кандидат в президенты Украины снял свою кандидатуру

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Сергей Кривонос снимает свою кандидатуру с гонки за президентское кресло в пользу действующего украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 11:16
Футбол

Рамос поругался с Пересом и выразил готовность уйти из «Реала»

Рамос выразил готовность уйти, если ему заплатят деньги, причитающиеся ему до конца контракта.
Обновлено в 11:01
Политика

Новое перемирие в Донбассе может вступить в силу 8 марта

Новое "весеннее перемирие" в Донбассе может вступить в силу 8 марта.
Обновлено в 11:27
Политика

МИД ФРГ сообщил о предотвращении попытки ареста Гуайдо

Глава германского внешнеполитического ведомства пояснил, что лично попросил посла ФРГ в Венесуэле Даниэля Кринера присоединиться к работникам других стран в аэропорту Каракаса.
Обновлено в 12:37
Политика

МИД Франции оштрафовали на €450 тысяч

Министерство иностранных дел Франции оштрафовали на €450 тыс. за низкое число женщин на важных постах в 2017 году.
Обновлено в 10:57
Общество

Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах»

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только "тунеядцы и алкоголики".
Обновлено в 04:10
Энергетика

«Газпром экспорт» провел первую сделку на электронных торгах за рубли

«Газпром экспорт» провел первую сделку на электронной торговой платформе по цене, установленной в рублях, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 11:08
Как работают Яндекс.Новости?
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