ЦБ РФ отозвал лицензию у Международного расчетного банкаИнтерфакс 01:56

с чего всё началось

Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного расчетного банка, говорится в сообщении ЦБ.

Технологии Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность» Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.

Экономика «Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.

Происшествия Потерпевшая по делу Абызова компания не обращалась к правоохранителям Глава признанной потерпевшей по делу Абызова компании «Алмазювелирэкспорт» Михаил Шеин рассказал ТАСС, что сам в правоохранительные органы не обращался.

Экономика Великобритания продолжит предоставлять России налоговые сведения «Появившиеся в СМИ сообщения, что Великобритания якобы не будет сообщать ФНС России информацию о зарубежных финансовых счетах российских налоговых резидентов в банках Соединённого Королевства, не соответствуют действительности», — приводит ТАСС заявление пресс-службы ФНС.

Политика Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы 27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.

Экономика Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».

Космос Телескоп «Хаббл» зафиксировал самоуничтожение гигантского астероида Авторы работы из Европейской южной обсерватории делятся, что крайне редко наблюдают такой процесс самоуничтожения.

Общество ОНФ запустил проект по модернизации служб занятости населения Общероссийский народный фронт (ОНФ) объявил о запуске проекта по обновлению стандартов работы служб занятости населения, сообщает пресс-служба ОНФ.

Общество Медведев 29 марта встретится с главами Mail.Ru Group и «Яндекса» Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу проведет встречу с руководителями ведущих российских IT-компаний Mail.ru Group и "Яндекс".

Гаджеты Роскачество составило новый рейтинг смартфонов Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов, оценив гаджеты по нескольким параметрам - прочности и износостойкости, емкости аккумулятора, качеству фотографий, уровню излучения и пр.

Происшествия В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.

Политика Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга» Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.

Культура «Секс в большом городе» получит продолжение Один из самых знаковых комедийных сериалов за последние два десятилетия "Секс в большом городе" получит продолжение, сообщает портал Deadline.

Происшествия При пожаре в небоскребе в столице Бангладеш погибли шесть человек Число погибших в результате пожара, вспыхнувшего в многоэтажном здании в столице Бангладеш Дакке в четверг днем, составило шесть человек, сообщает газета Daily Star.

Игры Слух дня: Джордж Мартин работает над видеоигрой от создателей Dark Souls и Sekiro В конце марта по сети стал внезапно расходиться безумный и маловероятный слух, согласно которому писатель Джордж Мартин уже какое-то время работает над сценарием грядущей видеоигры от студии FromSoftware, создателей серии Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

Шоу-бизнес Фролов расскажет об исках к Началовой на миллионы в «Пусть говорят» Спортсмен Александр Фролов, с которым ранее встречалась покойная певица Юлия Началова, в передаче "Пусть говорят" рассказал об отношениях со звездой.

Политика Москвичей с временной регистрацией хотят допустить на выборы мэра Глава МГИК Валентин Горбунов уточнил, что возможность голосовать получат те жители Москвы, которые оформят временную регистрацию не менее чем за три месяца до выборов.

Здоровье В сухом остатке: Роскачество подготовило новый ГОСТ на детские смеси Некачественное смешивание Роскачество разработало новый ГОСТ, в котором прописало методики проверки качества сухих молочных смесей для детского питания и требования к составу, рассказали "Известиям" в ведомстве.

Политика США указали России на невозможность вернуть выданные Мадуро средства Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия не сможет вернуть кредиты, которые выдала южноамериканской стране.

Экономика В Петербурге потратят 3 млрд рублей на технику для уборки улиц В Петербурге для уборки улиц закупят дополнительную технику. Об этом сообщил врио губернатора Александр Беглов.

Футбол Скончался ветеран «Динамо» Владимир Басалаев Стало известно о смерти ветерана московского "Динамо" Владимира Басалаева. Ему было 73 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Армия и оружие США запланировали замену межконтинентальных баллистических ракет К 2036 году США планируют заменить МБР Minuteman III на новые образцы для разрабатываемой системы МБР наземного базирования (Ground Based Strategic Deterrent), сообщил конгрессменам генерал-лейтенант американских ВВС Ричард Кларк.

Общество Автошколы обязали согласовывать с ГИБДД учебные программы С 7 апреля текущего года все основные программы по обучению водителей транспортных средств автошколы будут обязаны согласовывать с Госавтоинспекцией.

Армия и оружие В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский» В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Губернатор Хабаровского края Фургал шокирован задержанием Ишаева Действующий губернатор Хабаровского края Сергей Фургал прокомментировал задержание экс-полпреда на Дальнем Востоке и бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.