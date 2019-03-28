Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у Международного расчетного банкаИнтерфакс 01:56

Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного расчетного банка, говорится в сообщении ЦБ.
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с чего всё началось
Банк России отозвал лицензию у ООО «КБ "Международный расчетный банк"» в Москве из-за нарушения законодательства, говорится в приказе
, опубликованном на сайте регулятора.
Коммерсантъ02:24

Подробнее о событии

Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка

ТАСС02:25

ЦБ отозвал лицензию у Международного расчетного банка

РБК02:12

ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Взгляд.ру02:05

ЦБ РФ отозвал лицензию у Международного расчетного банка

Интерфакс01:56

ЦБ отозвал лицензию у Международного расчётного банка

RT на русском01:53

ЦБ отозвал лицензию у Международного Расчетного Банка

Банки.ру01:35

ЦБ отозвал лицензию у Международного расчетного банка

Коммерсантъ02:24
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«Анжи» в целях экономии поедет на матч с «Краснодаром» на автобусе

"Анжи" 30 марта рейсовым самолетом вылетят в Ростов-на-Дону на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара", информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:06
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Источник рассказал, что стало причиной крушения MH-17

Украина в июле 2014 года не закрыла воздушное пространство над Донбассом – заведомо опасным районом, где ведутся боевые действия - и это стало причиной катастрофы малайзийского Boeing 777 с 298 погибшими, рассказал источник, знакомый с ситуацией вокруг данного расследования.
Обновлено в 13:05
Общество

Автошколы начнут согласовывать программы обучения с ГИБДД

С 7 апреля 2019 года российские автошколы будут обязаны согласовывать с ГИБДД основные программы обучения будущих водителей.
Обновлено в 10:27
Происшествия

В Дагестане против сотрудников ПФР возбудили дела за фиктивные пенсии

Против сотрудников Пенсионного фонда в Республике Дагестан возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 13:46
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Экс-губернатора Ишаева отправили под домашний арест

Обновлено в 13:47
Общество

Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами

Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено вчера в 06:10
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Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова

Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Обновлено в 13:13
Политика

В Пентагоне отказались слепо верить России

В России сочли такие заявления хамством. Два военных транспортных самолета прибыли из России в Каракас 24 марта.
Обновлено в 12:36
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Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море.
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Paramount Television получила права на продолжение романа "Секс в большом городе".
Обновлено вчера в 19:05
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Усик отказался от титула чемпиона мира WBA и боя с Лебедевым

Обновлено вчера в 22:20
Авто

В Германии дали высокую оценку новой Lada 4x4 Vision

Новая версия российского внедорожника Lada 4x4 Vision, который должен прийти на смену «Ниве», может стать популярной в Европе при условии сохранения такой же цены, как у предшественника.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Экспортный вариант Су-57 покажут на авиашоу в Дубае

Обновлено в 13:40
Транспорт

Собянин анонсировал строительство Юго-Восточной хорды Москвы

Строительство Юго-Восточной транспортной хорды Москвы планируется начать в конце 2019 — начале 2020 года.
Обновлено в 08:34
Политика

Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию

Обновлено в 09:21
Политика

Boeing исправил вероятную причину крушения лайнеров 737 MAX

Американская компания Boeing выпустила обновленную версию программы MCAS, из-за ошибки которой могли произойти две катастрофы с участием новейших авиалайнеров 737 MAX.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие

CIT: В Сирии действует российско-украинская ЧВК «Вега»

В Сирии с лета прошлого года действует российско-украинская ЧВК "Вега". Об этом сообщается в расследовании Conflict Intelligence Team.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие

Бельгия закупает у США непригодные для боевых действий F-35

Бельгия намерена закупить у США истребители пятого поколения F-35, которые непригодны для ведения реальных боевых действий - к такому выводу пришли эксперты американской организации Project On Government Oversight.
Обновлено в 11:09
Общество

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
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Дни открытых дверей проведут столичные больницы в апреле

Дни открытых дверей по традиции проведут в апреле московские больницы в рамках проекта «Входите, открыто!».
Обновлено в 00:31
Армия и оружие

Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено в 09:50
Политика

Геращенко: Жители Донбасса обязаны будут выплатить репарации семьям ветеранов АТО

Амнистируют только тех, кто добровольно и публично признает свою вину, обязуется никогда больше не преступать закон и будет выплачивать репарации жертвам либо государству работой в специальных госпредприятиях, пока назначенная сумма компенсации не будет возмещена.
Обновлено в 12:09
Политика

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Происшествия

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Суд освободил из СИЗО обвиняемого по делу братьев Магомедовых

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YouTube удалил последние видеоролики Парфенова и Дудя

Обновлено вчера в 22:27
Авто

Названы самые продаваемые универсалы в России

Самым продаваемым автомобилем в категории стал LADA Largus. В 2018 году было продано 44,1 тысячи «универсалов» этой модели.
Обновлено в 11:32
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Спорт

11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп

Обновлено в 13:00
Футбол

Скончался ветеран «Динамо» Владимир Басалаев

Стало известно о смерти ветерана московского "Динамо" Владимира Басалаева. Ему было 73 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Обновлено в 13:07
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