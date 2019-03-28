ЦБ РФ отозвал лицензию у Международного расчетного банкаИнтерфакс 01:56

с чего всё началось

Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного расчетного банка, говорится в сообщении ЦБ.

Футбол «Анжи» в целях экономии поедет на матч с «Краснодаром» на автобусе "Анжи" 30 марта рейсовым самолетом вылетят в Ростов-на-Дону на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара", информирует официальный сайт клуба.

Политика Источник рассказал, что стало причиной крушения MH-17 Украина в июле 2014 года не закрыла воздушное пространство над Донбассом – заведомо опасным районом, где ведутся боевые действия - и это стало причиной катастрофы малайзийского Boeing 777 с 298 погибшими, рассказал источник, знакомый с ситуацией вокруг данного расследования.

Общество Автошколы начнут согласовывать программы обучения с ГИБДД С 7 апреля 2019 года российские автошколы будут обязаны согласовывать с ГИБДД основные программы обучения будущих водителей.

Общество Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».

Политика Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Политика В Пентагоне отказались слепо верить России В России сочли такие заявления хамством. Два военных транспортных самолета прибыли из России в Каракас 24 марта.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в Черное море Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море.

Культура «Секс в большом городе» получит продолжение Paramount Television получила права на продолжение романа "Секс в большом городе".

Авто В Германии дали высокую оценку новой Lada 4x4 Vision Новая версия российского внедорожника Lada 4x4 Vision, который должен прийти на смену «Ниве», может стать популярной в Европе при условии сохранения такой же цены, как у предшественника.

Транспорт Собянин анонсировал строительство Юго-Восточной хорды Москвы Строительство Юго-Восточной транспортной хорды Москвы планируется начать в конце 2019 — начале 2020 года.

Политика Boeing исправил вероятную причину крушения лайнеров 737 MAX Американская компания Boeing выпустила обновленную версию программы MCAS, из-за ошибки которой могли произойти две катастрофы с участием новейших авиалайнеров 737 MAX.

Армия и оружие CIT: В Сирии действует российско-украинская ЧВК «Вега» В Сирии с лета прошлого года действует российско-украинская ЧВК "Вега". Об этом сообщается в расследовании Conflict Intelligence Team.

Армия и оружие Бельгия закупает у США непригодные для боевых действий F-35 Бельгия намерена закупить у США истребители пятого поколения F-35, которые непригодны для ведения реальных боевых действий - к такому выводу пришли эксперты американской организации Project On Government Oversight.

Общество Мигрантов запретили брать на работу в Якутии Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.

Здоровье Дни открытых дверей проведут столичные больницы в апреле Дни открытых дверей по традиции проведут в апреле московские больницы в рамках проекта «Входите, открыто!».

Армия и оружие Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.

Политика Геращенко: Жители Донбасса обязаны будут выплатить репарации семьям ветеранов АТО Амнистируют только тех, кто добровольно и публично признает свою вину, обязуется никогда больше не преступать закон и будет выплачивать репарации жертвам либо государству работой в специальных госпредприятиях, пока назначенная сумма компенсации не будет возмещена.

Политика Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.

Авто Названы самые продаваемые универсалы в России Самым продаваемым автомобилем в категории стал LADA Largus. В 2018 году было продано 44,1 тысячи «универсалов» этой модели.