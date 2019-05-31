Экономика
ЦБ отозвал лицензию у кемеровского «Кемсоцинбанка»Ведомости вчера в 22:06
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кемсоцинбанк». Об этом говорится в сообщении регулятора. По величине активов АО «Кемсоцинбанк» занимает 320 место в банковской системе России.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 05:15, Ашберн
Происшествия
МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:20
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Музыка
Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на «Голос. Дети»
Победителем в результате зрительского голосования стала Микелла Абрамова, десятилетняя дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, которая входила в команду Светланы Лободы.
Обновлено вчера в 21:09
Шоу-бизнес
Наташа Королева станцевала в честь своего 46-летия в розовом парике
На артистке надеты розовый парик и желтый жакет. Наташа Королева спела о «принцах, которые стареют», только вот она «все красивеет».
Обновлено вчера в 23:34
Футбол
Несколько российских клубов интересуются форвардом «Тоттенхэма»
Действующий контракт футболиста с лондонским клубом истекает летом 2020 года. Янссен выступает за «Тоттенхэм» с 2016 года.
Обновлено в 03:09
Политика
Путин: Монополист в сфере ИИ станет властелином мира
Сегодня продолжается борьба за технологическое лидерство в мире, а скорость создания новых технологий «растет в геометрической прогрессии», добавил российский президент.
Обновлено вчера в 11:47
Авто
Коллекционная пара Aston Martin в России стоит 762 млн рублей
Компания «Авилон», импортирующая в Россию продукцию британского автопроизводителя Aston Martin, поставит на рынок РФ 19 юбилейных комплектов, состоящих из спорткара DBS GT Zagato и DB4 GT Zagato Continuation.
Обновлено в 03:46
Общество
В России более 100 детей выпали из окон с начала 2019 года
На территории России с начала 2019 года из окон выпали более 100 детей.
Обновлено в 05:02
Общество
В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге
Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:22
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Происшествия
МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта
Обновлено вчера в 23:08
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Политика
«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:16
Транспорт
ЦОДД предупредил водителей о непогоде и пробках в Москве
Обновлено в 04:11
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Здоровье
Минздрав назвал процент курящих россиян
Если в 2011 году, по данным ВЦИОМ, сигареты курили 38% жителей страны, то в 2018-м — всего 29%.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Сын Романа Абрамовича Аркадий изменился до неузнаваемости
Сын 52-летнего Романа Абрамовича Аркадий, прилетевший в Баку для посещения финала Лиги Европы, изменился до неузнаваемости и возмужал.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол
«Уфа» в первом стыковом матче одолела «Томь»
Обновлено вчера в 12:08
Технологии
Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов
Обновлено в 05:11
Общество
Зеленую Рощу в Екатеринбурге благоустроит подконтрольная УГМК компания
В Екатеринбурге определился подрядчик по благоустройству парка Зеленая Роща, контракт выиграла компания «Свердловскавтодор», подконтрольная УГМК, сообщает интернет-издание Znak.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Экономика
Минфин проведет масштабную рекламную кампанию народных ОФЗ
Минфин запустит масштабную рекламную кампанию по продвижению ОФЗ для населения (ОФЗ-н).
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР
Власти Южной Кореи не имеют официального подтверждения информации одной из местных газет о том, что в КНДР якобы казнили спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля за провал американо-северокорейского саммита в Ханое, сообщили по телефону РИА Новости в министерстве по делам национального объединения Республики Корея.
Обновлено в 03:39
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Аваков заявил, что не будет баллотироваться в Раду
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не будет баллотироваться в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 05:03
Наука
Математики назвали возможную причину вымирания неандертальцев
Обновлено 29 мая в 14:00
Политика
Президент Туркмении подарил Медведеву алабая
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев получил в подарок от президента Туркмении Бердымухамедова щенка породы пятнистый алабай.
Обновлено в 03:25
Политика
Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
Обновлено в 04:40
Политика
Лукашенко допустил появление новой конституции в Белоруссии
В ближайшее время в Белоруссии может появиться новая конституция, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
Обновлено в 04:49