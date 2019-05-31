Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»REGNUM 00:22

«Кемсоцинбанк» является участником системы страхования вкладов По величине активов кредитное учреждение занимало 320 место в банковской системе РФ. Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 26 апреля отозвал лицензию у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
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Центробанк отозвал лицензию у кузбасского «Кемсоцинбанка»

Кузбассвчера в 23:54

В Кемсоцбанке сообщили, что ажиотажа в отделениях финучреждения нет

ТАСС01:22

ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Rambler News Service00:03

ЦБ отозвал лицензию у кемеровского банка

Сибдепо10:17

ЦБ отозвал лицензию у банка из четвертой сотни

РБКвчера в 22:08

ЦБ отозвал лицензию у кемеровского Кемсоцинбанка

Ведомостивчера в 22:06

Центробанк отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

РИА Новостивчера в 21:43
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Происшествия

Главу Раменского района задержали за убийство любовницы

Обновлено в 14:07
Политика

На Украине изменят русские фамилии

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Общество

Слишком откровенное платье телеведущей возмутило зрителей

Обновлено в 11:45
Футбол

«Динамо» подписало контракт с польским футболистом Шиманьским

Обновлено в 15:30
Политика

ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что благодаря новой методике проведения опроса о доверии российскому президенту Владимиру Путину респонденты чётче отвечают на вопросы и реже затрудняются с ответом.
Обновлено в 14:34
Музыка

Составлен рейтинг лучших песен всех времен

Обновлено вчера в 12:58
Интернет

Apple увеличила лимит на загрузку контента через сотовую сеть

Компания Apple увеличила лимит данных, которые пользователи могут скачать на телефон при использовании сотовой сети.
Обновлено в 09:37
Происшествия

На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна

Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Общество

Рошаль предложил обязать застройщиков ставить ограничители на окна

Предлагается обязать родителей предъявлять справку о том, есть ли у них ограничители на окнах, и если нет, то им должны выдавать набор, чтобы поставили на окна, отметил президент НИИ.
Обновлено в 07:45
Политика

Ростовский губернатор Голубев заявления об отставке пока не подавал

Сообщение об отставке губернатора Ростовской области, которое появилось в ростовских социальных сетях, пока не подтвердилось.
Обновлено в 11:54
Политика

Заявления США по Тайваню вызвали протест у Китая

В последнее время американская сторона сделала целый ряд заявлений и шагов относительно Тайваня, которые подрывают принцип «одного Китая».
Обновлено в 13:19
Политика

Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне

Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено 29 мая в 13:39
Культура

Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа

Молодой человек выступил с требованием возбудить соответствующее уголовное дело против известной исполнительницы Алсу и ее супруга бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено в 06:41
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00
Политика

Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам

Владимир Путин присвоил имена великих россиян 44 аэропортам.
Обновлено в 05:51
Происшествия

В Москве подросток-зацепер погиб на железной дороге

"Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сказала Марковская.
Обновлено в 15:10
Экономика

На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу

Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.
Обновлено в 08:28
Гаджеты

Прошивка EMUI 9.1 пришла ещё на 14 смартфонов Huawei и Honor

Ранее Huawei пообещала, что EMUI 9.1 в конце концов станет доступна на 49 моделях смартфонов и планшетов Huawei и Honor.
Обновлено в 12:00
Общество

Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Косово предостерегло ЕС об объединении с Албанией в случае непризнания

Президент непризнанного в настоящее время государства Косово Хашим Тачи заявил о том, что страна может провести референдум об объединении с Албанией, если ЕС откажется признавать республику.
Обновлено в 12:38
Общество

Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено вчера в 08:57
Политика

Команда Зеленского призывает к отмене закона об украинском языке

Брат первого помощника главы Украины Владимира Зеленского и совладелец «Квартала 95» Борис Шефир высказался в пользу отмены закона об украинском языке в стране.
Обновлено в 06:12
Политика

Против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

Наблюдательный полет: Канадский военный самолет засекли над Москвой

В ходе пятичасового полета самолет пролетел над территорией Мурманской области, в том числе в районе Североморска, где расположена главная база Северного флота, над Карелией вдоль границы с Финляндией, над Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областями.
Обновлено в 10:43
Здоровье

Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян

Переход на здоровое питание и регулярные тренировки в рамках нацпроектов может оказаться не по карману многим россиянам, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова в интервью РИА Новости.
Обновлено в 02:43
Общество

В Счётной палате рассказали о тратах пенсионеров

Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова в интервью РИА Новости назвала некоторые статьи расходов среднестатистического российского пенсионера.
Обновлено в 13:10
Технологии

Канал Мэддисона на Twitch заблокировали

После бана Мэддисон рассказал, что это была «постанова», а само оружие является игрушечным. Канал Мэддисона блокируют на Twitch не впервые.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
Происшествия

Пассажиры летевшего в Аргентину самолета пострадали при турбулентности

Летевший из Перу в Аргентину самолет попал в турбулентность, передает РИА Новости со ссылкой на портал Infobae.
Обновлено в 15:40
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
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