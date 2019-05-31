Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»REGNUM 00:22
«Кемсоцинбанк» является участником системы страхования вкладов По величине активов кредитное учреждение занимало 320 место в банковской системе РФ. Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 26 апреля отозвал лицензию у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
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Происшествия
Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве
Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве.
Обновлено в 13:53
Экономика
«Силовые машины» построят новую ТЭС в Подмосковье
Компания "Силовые машины" сообщила о намерении построить экспериментальную тепловую электростанцию мощностью 1,4 ГВт в Каширском районе Московской области.
Обновлено в 14:05
Футбол
Президент «Ростова» подвёл итоги сезона для команды
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц подвёл итоги сезона-2018/19.
Обновлено в 12:26
Политика
Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата
Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Политика
Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России
"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие
С-400 создали проблемы еще одной стране
Ранее сообщалось, что Индия приобретает российские системы С-400 из-за того, что аналогичное оружие имеет Китай.
Обновлено в 14:09
Общество
В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взымаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Общество
Чиновник выпил воду с червями ради спокойствия россиян
Заместитель мэра города Киселевск Кемеровской области Сергей Шишкин выпил воду с червями, которую жители одного из поселков принесли на встречу с администрацией.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания
Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.
Обновлено в 06:00
Интернет
Apple увеличила лимит на загрузку приложений по сотовой сети
Компании Apple после огромного количества жалоб от пользователей решила поднять лимит с 150 до 200 Мегабайт, а все что выше придется загружать через Wi-Fi.
Обновлено в 09:21
Общество
Росреестр перечислил штрафы для дачников
Росреестр перечислил штрафы, которые грозят дачникам за различные нарушения.
Обновлено в 05:16
Политика
Киевский вуз счел образование на украинском невозможным
Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.
Обновлено в 12:20
Культура
Памятник Пушкину появится в Шереметьево
Памятник А. С. Пушкину, чье имя присвоено аэропорту Шереметьево, откроют в воздушной гавани 5 июня.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Защита Мамаева пожаловалась на приговор омбудсмену
Адвокат футболиста Павла Мамаева попросил уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову помочь защитить права футболиста и других фигурантов.
Обновлено в 11:01
Общество
Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей
Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Бывший полицейский из Сочи получил три года за раскрытие гостайны
Суд приговорил бывшего сотрудника полиции Сочи к трем годам колонии за незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе управления ФСБ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 07:58
Политика
Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор
Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что рассчитывает обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос мирного договора и совместной хозяйственной деятельности на четырех Курильских островах.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Россия расширила санкционный список представителей Евросоюза
Министерство иностранных дел РФ решило расширить черный список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию.
Обновлено в 11:21
Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Гаджеты
Удивительно низкие цены. Стартовали продажи смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro с квадрокамерами
Honor, подшефный бренд Huawei, начал продажи смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro на родном китайском рынке.
Обновлено в 12:53
Игры
Открылись предварительные заказы Call of Duty: Modern Warfare
Версия для персональных компьютеров распространяется через сервис Battle.net, как и было с Black Ops 4. На консоли PlayStation 4 дополнения и разнообразные обновления для игры станут выходить на неделю раньше благодаря соглашению между Activision и Sony.
Обновлено в 07:31
Общество
Донские выпускники сдали ЕГЭ по истории и химии
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
США рассекретили «самолет Судного дня»
США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.
Обновлено в 07:00
Политика
ВЦИОМ рассказал о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено в 12:36
Политика
На Украине изменят русские фамилии
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:28
Авто
Сегмент SUV в апреле перестал быть крупнейшим на российском рынке
Как отмечают эксперты агентства, по итогам апреля в нашей стране больше всего было продано автомобилей В-класса (55 892 шт.), которые опередили SUV с минимальным отрывом.
Обновлено в 03:01