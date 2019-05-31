Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»REGNUM 00:22

«Кемсоцинбанк» является участником системы страхования вкладов По величине активов кредитное учреждение занимало 320 место в банковской системе РФ. Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 26 апреля отозвал лицензию у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
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ЦБ отозвал лицензию у кемеровского банка

Сибдепо10:17

ЦБ отозвал лицензию у кемеровского Кемсоцинбанка

Ведомостивчера в 22:06

ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Rambler News Service00:03

Центробанк отозвал лицензию у кузбасского «Кемсоцинбанка»

Кузбассвчера в 23:54

ЦБ отозвал лицензию у банка из четвертой сотни

РБКвчера в 22:08

В Кемсоцбанке сообщили, что ажиотажа в отделениях финучреждения нет

ТАСС01:22

Центробанк отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

РИА Новостивчера в 21:43
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Происшествия

Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе

В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти

В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", а в понедельник, 27 мая, — в узурпации судебной власти.
Обновлено в 08:51
Кино

Тома Харди хотели пригласить на роль молодого Росомахи

Режиссёр Мэттью Вон сообщил, что хотел снять фильм, в котором бы представили молодую версию Росомахи.
Обновлено в 03:42
Политика

СМИ узнали об отказе России продавать С-400 Ирану

Обновлено вчера в 16:31
Происшествия

В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Обновлено вчера в 16:54
Энергетика

«Роснефть» и «Транснефть» договорились о тарифе на прокачку

Совет директоров «Роснефти» одобрил соглашение с «Транснефтью» по установлению тарифа на прокачку до 8 млн тонн топлива в год по нефтепроводу «ТС ВСТО — Комсомольский НПЗ».
Обновлено в 08:13
Политика

Путин присвоил имена аэропортам

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Общество

Выпускники пишут ЕГЭ по истории и химии

Обновлено в 04:31
Происшествия

Москвич приговорен почти к трем годам за поджог храма в Тушино

Тушинский суд Москвы вынес приговор Евгению Сенчину, который в ноябре прошлого года устроил пожар в деревянном храме Иоанна Богослова в Южном Тушино.
Обновлено в 09:52
Культура

Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу

Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика

Зеленский убрал соратников Порошенко из СНБО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) несколько соратников украинского экс-президента Петра Порошенко, передает ТАСС.
Обновлено в 08:11
Общество

Петербуржцы пожаловались ФАС на рекламу о кастрации неверных мужей

Жители Санкт-Петербурга пожаловались в городское управление ФАС на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники, в которой, помимо цен на кастрацию животных, содержалось обещание бесплатно подвергать этой процедуре неверных мужей, сообщила РИА Новости в пятницу представитель антимонопольного ведомства.
Обновлено в 09:01
Общество

Законы июня освободят россиян от роуминга

Законы июня освободят россиян от роуминга, изменения в законодательстве также коснутся автомобилистов и держателей банковских карт, сообщают в издании «Российская газета».
Обновлено в 07:22
Политика

В России хотят запретить тонировать автомобили

Госдума России обсудит законопроект о полном запрете тонировки частных автомобилей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 09:08
Кино

Съемки сериала «Ведьмак» завершены

Обновлено в 04:51
Здоровье

В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ состоится открытие выставки «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Медицинский детектив»

Военно-медицинский музей предлагает всем поучаствовать в медицинском детективе.
Обновлено в 09:57
Политика

Лукашенко не исключил принятия новой конституции Белоруссии

Новая конституция может появиться в Белоруссии в ближайшее время, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 31 мая на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств.
Обновлено в 08:45
Космос

Опубликована первая съемка солнечного затмения 1900 года

Британский институт кино (BFI) опубликовал первые документальные кадры, запечатлевшие солнечное затмение.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»

Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Кино

Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности

Обновлено вчера в 05:35
Футбол

Де Лигт даст ответ «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт пообещал дать ответ «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Самолет времен Второй мировой разбился в Польше

Обновлено в 06:37
Экономика

Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров

В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:09
Авто

Электрический Mini Cooper SE отбуксировал грузовой Boeing 777F

Как видно на опубликованном видео, буксировал электрический Mini тот самый Boeing 777F, на борту которого в прошлом году состоялась презентация концепта BMW Vision iNEXT.
Обновлено в 06:23
Гаджеты

HP показала первый в мире лазерный принтер без картриджа

Обновлено вчера в 12:21
Хоккей

Жена Овечкина рассказала о ссорах с мужем

Анастасия Овечкина, жена хоккеиста сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, призналась, что и у них с мужем случаются ссоры, но отметила, что не было такого, чтобы доходило чуть ли не до расставания.
Обновлено в 05:16
Транспорт

ЦОДД предупредил водителей о непогоде и пробках в Москве

Обновлено в 04:11
Общество

Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

ВЦИОМ зафиксировал очередное падение уровня доверия Путину

В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа о падении уровня доверия к Путину, говорил в четверг, 30 мая, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:34
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