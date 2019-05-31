Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»REGNUM 00:22
«Кемсоцинбанк» является участником системы страхования вкладов По величине активов кредитное учреждение занимало 320 место в банковской системе РФ. Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 26 апреля отозвал лицензию у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
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Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", а в понедельник, 27 мая, — в узурпации судебной власти.
Обновлено в 08:51
Кино
Тома Харди хотели пригласить на роль молодого Росомахи
Режиссёр Мэттью Вон сообщил, что хотел снять фильм, в котором бы представили молодую версию Росомахи.
Обновлено в 03:42
Политика
СМИ узнали об отказе России продавать С-400 Ирану
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Обновлено вчера в 16:54
Энергетика
«Роснефть» и «Транснефть» договорились о тарифе на прокачку
Совет директоров «Роснефти» одобрил соглашение с «Транснефтью» по установлению тарифа на прокачку до 8 млн тонн топлива в год по нефтепроводу «ТС ВСТО — Комсомольский НПЗ».
Обновлено в 08:13
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Общество
Выпускники пишут ЕГЭ по истории и химии
Обновлено в 04:31
Происшествия
Москвич приговорен почти к трем годам за поджог храма в Тушино
Тушинский суд Москвы вынес приговор Евгению Сенчину, который в ноябре прошлого года устроил пожар в деревянном храме Иоанна Богослова в Южном Тушино.
Обновлено в 09:52
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика
Зеленский убрал соратников Порошенко из СНБО Украины
Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) несколько соратников украинского экс-президента Петра Порошенко, передает ТАСС.
Обновлено в 08:11
Общество
Петербуржцы пожаловались ФАС на рекламу о кастрации неверных мужей
Жители Санкт-Петербурга пожаловались в городское управление ФАС на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники, в которой, помимо цен на кастрацию животных, содержалось обещание бесплатно подвергать этой процедуре неверных мужей, сообщила РИА Новости в пятницу представитель антимонопольного ведомства.
Обновлено в 09:01
Общество
Законы июня освободят россиян от роуминга
Законы июня освободят россиян от роуминга, изменения в законодательстве также коснутся автомобилистов и держателей банковских карт, сообщают в издании «Российская газета».
Обновлено в 07:22
Политика
В России хотят запретить тонировать автомобили
Госдума России обсудит законопроект о полном запрете тонировки частных автомобилей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 09:08
Кино
Съемки сериала «Ведьмак» завершены
Обновлено в 04:51
Здоровье
В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ состоится открытие выставки «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Медицинский детектив»
Военно-медицинский музей предлагает всем поучаствовать в медицинском детективе.
Обновлено в 09:57
Политика
Лукашенко не исключил принятия новой конституции Белоруссии
Новая конституция может появиться в Белоруссии в ближайшее время, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 31 мая на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств.
Обновлено в 08:45
Космос
Опубликована первая съемка солнечного затмения 1900 года
Британский институт кино (BFI) опубликовал первые документальные кадры, запечатлевшие солнечное затмение.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено вчера в 05:35
Футбол
Де Лигт даст ответ «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни
Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт пообещал дать ответ «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Самолет времен Второй мировой разбился в Польше
Обновлено в 06:37
Экономика
Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров
В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:09
Авто
Электрический Mini Cooper SE отбуксировал грузовой Boeing 777F
Как видно на опубликованном видео, буксировал электрический Mini тот самый Boeing 777F, на борту которого в прошлом году состоялась презентация концепта BMW Vision iNEXT.
Обновлено в 06:23
Гаджеты
HP показала первый в мире лазерный принтер без картриджа
Обновлено вчера в 12:21
Хоккей
Жена Овечкина рассказала о ссорах с мужем
Анастасия Овечкина, жена хоккеиста сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, призналась, что и у них с мужем случаются ссоры, но отметила, что не было такого, чтобы доходило чуть ли не до расставания.
Обновлено в 05:16
Транспорт
ЦОДД предупредил водителей о непогоде и пробках в Москве
Обновлено в 04:11
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
ВЦИОМ зафиксировал очередное падение уровня доверия Путину
В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа о падении уровня доверия к Путину, говорил в четверг, 30 мая, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:34