Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»РЕН ТВ вчера в 21:39
В сообщении говорится о том, что Центральный банк России принял решение об отзыве с 31 мая лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АО "Кемеровский социально-инновационный банк".
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Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Политика
Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики
С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:05
Общество
Стало известно, где живут Ходорковский и его экс-партнеры по ЮКОСу
Журналисты НТВ в документальном фильме «Кровавая империя Михаила Ходорковского» выяснили, где живет сбежавший из России олигарх, а также его бывшие партнеры по ЮКОСу Леонид Невзлин, Владимир Дубов и Михаил Брудно.
Обновлено в 09:29
Происшествия
В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными
«Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров», — заключили на предприятии.
Обновлено в 16:30
Общество
В Счётной палате рассказали о тратах пенсионеров
Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова в интервью РИА Новости назвала некоторые статьи расходов среднестатистического российского пенсионера.
Обновлено в 13:10
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после скандала на «Голосе»
Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые дала интервью после неоднозначной ситуации, случившейся на «Голосе».
Обновлено в 06:45
Футбол
Мохамед Салах: Кейн был лучшим бомбардиром АПЛ, пока не пришел я
Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах прокомментировал борьбу с форвардом Тоттенхэма Гарри Кейном за звание лучшего бомбардира АПЛ.
Обновлено в 10:35
Общество
Путин обсудит с Кузнецовой ситуацию с правами детей
Обновлено в 05:09
Происшествия
Жена знала о связи главы Раменского района с задушенной любовницей
Супруга главы Раменского района Андрея Кулакова знала о его связи с любовницей Евгенией Исаенковой, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 14:47
Общество
Петербуржцы пожаловались на рекламу о кастрации неверных мужей
Петербуржцы пожаловались в антимонопольное ведомство на рекламный щит ветеринарной клиники.
Обновлено в 09:33
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика
В Дагестан прибыли главы МЧС и Минприроды России
Обновлено в 04:37
Политика
На Украине изменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Здоровье
Семь вещей, которые рот может рассказать о здоровье
Стоматолог Ричард Маркис заявил, что рот, как и кожа, может многое рассказать о здоровье человека.
Обновлено в 15:51
Футбол
Московское «Динамо» усилилось футболистом сборной Польши
Полузащитник «Легии» Себастьян Шиманьский стал новичком московского «Динамо».
Обновлено в 15:51
Политика
Песков сравнил поведение США с Диким Западом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США ведут себя на энергетическом рынке как во времена Дикого Запада.
Обновлено в 15:33
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Спорт
Россия уступила Франции в матче Лиги наций
Сборная России проиграла команде Франции в первом матче группового этапа Лиги наций - 1:3. Самым результативным у россиян стал Виктор Полетаев - 13 очков.
Обновлено в 16:22
Хоккей
Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса»
Лидер «Сент-Луис Блюз» форвард Владимир Тарасенко пропустил тренировку, сообщает журналист Дэн Роузен.
Обновлено в 13:31
Кино
Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена
Обновлено в 14:53
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Баскетбол
Леонард может подписать с «Торонто» новый контракт
Леонард проводит дебютный сезон в составе «Торонто». На протяжении сезона-2017/18 он требовал обмена из «Сан-Антонио Спёрс».
Обновлено в 16:55
Происшествия
В Новосибирске депутат устроил перепалку с инспектором ДПС
В Новосибирске депутат Юрий Шпаков устроил словесную перепалку с инспектором ДПС. Об этом 31 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:15
Футбол
«ПСЖ» может продать Кавани «Атлетико» за € 50 млн
Обновлено в 14:53
Происшествия
«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево
Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».
Обновлено в 15:58
Политика
Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата
Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Финансы
ВЭБ.РФ докапитализировал «Сибуглемет» на 84 млрд руб
«В марте 2019 года был осуществлен дополнительный вклад в уставный капитал ООО «Группа Сибуглемет» в сумме 84 млрд руб.», — говорится в отчетности.
Обновлено в 11:38
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель
Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Двух членов профсоюза Навального избили и задержали в ходе инспекции
Кену, по словам сотрудников штаба Навального в Петербурге, досталось дубинками. Оператора Гонзуревского задержали за отсутствие прописки.
Обновлено в 11:14