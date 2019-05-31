Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»РЕН ТВ вчера в 21:39

В сообщении говорится о том, что Центральный банк России принял решение об отзыве с 31 мая лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АО "Кемеровский социально-инновационный банк".
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