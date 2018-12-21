Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банков
ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банковГазета.Ru03:34
Центробанк не снижает темпов отзыва лицензий у банков, занимающихся незаконными финансовыми операциями. В пятницу отозваны лицензии у "Руссобанка" и "Донхлеббанка". Они занимались выводом денег за рубеж.
Газета.Ru03:34
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