Центробанк не снижает темпов отзыва лицензий у банков, занимающихся незаконными финансовыми операциями. В пятницу отозваны лицензии у "Руссобанка" и "Донхлеббанка". Они занимались выводом денег за рубеж.

ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банков

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