Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банков
ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банковГазета.Ru03:34
Центробанк не снижает темпов отзыва лицензий у банков, занимающихся незаконными финансовыми операциями. В пятницу отозваны лицензии у "Руссобанка" и "Донхлеббанка". Они занимались выводом денег за рубеж.
Газета.Ru03:34
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Энергетика
Нефть потеряла больше 5% стоимости. И продолжает стремительно дешеветь
Обновлено в 08:56
Экономика
Группа «ВЭБ.РФ» к лету сократит 5 тыс. сотрудников
Группа "ВЭБ.РФ" планирует сократить около 5 тыс. сотрудников, чтобы к лету 2019 года довести штат до 3 тыс. человек, сообщил журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов.
Обновлено в 09:29
Экономика
Forbes признал Цукерберга главным «неудачником» 2018 года
Обновлено в 09:40
Экономика
Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду
Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг.) до 42 млн тонн, сообщается в пресс-релизе ведомства по итогам совещания с экспортерами зерна, которое провела замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.
Обновлено в 08:49
Экономика
Минсельхоз рассчитал среднюю стоимость новогоднего стола
В министерстве отметили, что рассчитывали сумму набора для семьи из четырех человек и учитывали стоимость порядка 30 продуктов, в числе которых мясо, колбаса, сыр, овощи и фрукты, икра, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия.
Обновлено в 09:29
Энергетика
«Роснефть» увеличит капитальные вложения до 1,3 трлн руб
«Роснефть» временно увеличит капитальные вложения до уровня в 1,2–1,3 трлн руб. в 2019–2020 годах, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 09:08
Финансы
Аналитики ЦБ РФ рассказали о риске ипотечного пузыря
Департамент исследований и прогнозирования Центробанка опубликовал аналитическую записку, где рассказал, что российские банки недооценивают риски кредитования, так как кредитные бумы «взрослеют» через макроэкономические эффекты и влияют на ожидания банков и заемщиков.
Обновлено в 09:19
Финансы
Украина получила новый транш от МВФ
Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), заявили 21 декабря в пресс-службе национального банка Украины, сообщило информационное агентство «УНН».
Обновлено в 03:51
Финансы
ЦБ: Стресс-тест показал устойчивость рынка РФ к биржевым шокам
Процедура стресс-тестирования была основана на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков в декабре 2018 года и сопоставлении полученных результатов с результатами исследований, проведенных раньше.
Обновлено в 08:17
Экономика
Институт развития: ВЭБ принесет 1% российского ВВП
Вклад в ВВП страны от проектов, которые финансируются с участием государственной корпорации ВЭБ.РФ, потенциально должен составить до 1% ежегодно.
Обновлено в 09:10
Финансы
Минфин назвал сроки передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку
Российские банки должны до мая 2019 г. передать на баланс Промсвязьбанка, на базе которого появится опорный банк для гособоронзаказа, первый транш кредитов в сфере оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 07:34
Экономика
Авиакомпания Utair приостановила выплаты по семилетним кредитам
«Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания предусмотрела остановку выплат по семилетним кредитам в декабре и аккумулирует ресурсы для исполнения процентных расходов в прибыльном летнем периоде», — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:38
Экономика
Проект бюджета Союзного государства приняли в первом чтении
Парламентское собрание Союза Белоруссии и России приняло в первом чтении проект бюджета Союзного государства, доходная часть которого составит порядка 7,2 миллиарда рублей, расходная часть – порядка 6,3 миллиарда.
Обновлено в 10:37
Экономика
Госдолг Франции в III квартале 2018 года вырос до 99,3% ВВП
Государственный долг Франции по отношению к ВВП страны вырос в третьем квартале текущего года на 0,3 процентного пункта и по состоянию на 30 сентября составил 99,3%, сообщается в опубликованном в пятницу докладе Национального института статистики и экономических исследований (Insee).
Обновлено в 07:48
Экономика
Ноябрьский рост расходов населения США превзошел ожидания аналитиков
Ноябрьский рост доходов населения США составил 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минторга страны.
Обновлено в 10:23