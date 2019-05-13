Экономика
ЦБ РФ отмечает снижение инфляции и замедление роста ценZaim.com 06:12
В марте годовая инфляция достигла пикового значения 5,3%, что ниже ожидаемого уровня. Уже в апреле годовая инфляция начала снижаться. Этому способствовал ряд благоприятных разовых факторов, сдерживающих рост цен: укрепление рубля и снижение цен на бензин и дизельное топливо.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Армия и оружие
Иран призвал США покинуть Ближний Восток
Накануне американские военные перебросили в регион авианосец Arlington и батарею ЗРК Patriot Командующий ВМС Ирана Хоссейн Ханзади заявил, что Соединенные Штаты должны покинуть Ближний Восток.
Обновлено вчера в 17:06
Шоу-бизнес
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Политика
В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского
Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Политика
Климкин угрожает России за выдачу паспортов на Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опять грозит России за выдачу паспортов РФ жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
В Москве осужден на 17 лет участник банды, напавший на инкассаторов в 2009 году
Суд приговорил к 17 годам лишения свободы участника банды, напавшего в 2009 году около торгового комплекса "Москва" на сотрудников ЧОП, перевозивших деньги.
Обновлено в 07:50
Авто
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Песков ответил на вопрос о прекращении эксплуатации SSJ 100
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы о возможном прекращении эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 должны направляться в Минтранс России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:47
Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Футбол
Роналду оскорбил защитника «Ромы» Флоренци
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» Алессандро Флоренци в ходе 36-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 06:33
Политика
Тимошенко посоветовала Зеленскому расследовать «коррупцию Порошенко»
Национальная комиссия по «расследованию преступлений старой власти» должна быть создана для привлечения виновных к ответственности, 13 мая заявила на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп Верховной рады глава фракции «Батьковщина» Юлия Тимошенко, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 06:40
Политика
Пашинян назвал цену победы революции в Армении
Революция в Армении 2018 года была «триумфом романтизма над прагматизмом», заявил в интервью РБК премьер-министр страны Никол Пашинян.
Обновлено в 03:15
Экономика
ЕК оштрафовала пивоваренную компанию AB InBev за нарушение конкуренции
Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала на сумму более чем €200 млн бельгийскую пивоваренную компанию AB InBev за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза (ЕС).
Обновлено в 07:18
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках
Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Транспорт
В России захотели убрать частные дорожные камеры
Генпрокуратура России проверит законность установки частных камер видеофиксации нарушений ПДД на дорогах из-за ошибок в их установке, сообщают «Известия».
Обновлено в 05:19
Общество
В России могут усложнить процедуру развода
В России предлагают усложнить бракоразводный процесс.
Обновлено в 04:39
Политика
Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
Обновлено в 07:18
Гаджеты
Apple начала выдавать свои банковские карты
Американская корпорация Apple начала внедрять свои первые банковские карты. Пока Apple Card получили только сотрудники компании.
Обновлено в 06:54
Общество
МЧС предупреждает волгоградцев о сильных дождях и грозах
Порывы ветра временами будут достигать 15-20 метров в секунду, сообщают «Городские вести» со ссылкой на пресс-службу регионального главного управления МЧС.
Обновлено в 06:58
Спорт
Продюсер Андрей Разин позвал Кирилла Кокорина в «Ласковый май»
Продюсер популярной в конце 80-х группы «Ласковый май» Андрей Разин позвал в новый состав коллектива Кирилла Кокорина, младшего брата осужденного футболиста.
Обновлено в 06:16
Политика
Россия намерена утилизировать украинскую военную технику в Крыму
Россия утилизирует украинскую военную технику, которая осталась в Крыму, если Киев не транспортирует ее до 2024 года, сообщил председатель комитета по обороне Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Владимир Шаманов.
Обновлено в 08:02
Общество
Приморских косаток могут выпустить в течение двух месяцев
Обновлено вчера в 21:13
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Общество
Столичный регион ожидает похолодание
Осадки ожидаются в понедельник и вторник, в остальные дни погода будет солнечной.
Обновлено вчера в 03:13
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на 13 мая
Погода в Москве 13 мая объявлена потенциально опасной в связи с ветром и грозами, сообщается в воскресенье на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
Саудовская Аравия сообщила о диверсии на нефтяных танкерах
Власти Саудовской Аравии сообщили о повреждении двух своих нефтяных танкеров в Оманском заливе вскоре после сообщения США об угрозе атак на коммерческие суда со стороны Ирана, передает Reuters.
Обновлено в 07:28