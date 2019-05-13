ЦБ РФ отмечает снижение инфляции и замедление роста ценZaim.com вчера в 06:12

В марте годовая инфляция достигла пикового значения 5,3%, что ниже ожидаемого уровня. Уже в апреле годовая инфляция начала снижаться. Этому способствовал ряд благоприятных разовых факторов, сдерживающих рост цен: укрепление рубля и снижение цен на бензин и дизельное топливо.

Футбол «Манчестер Сити» могут отстранить от участия в Лиге чемпионов Следственная группа УЕФА ведет расследование в отношении финансовой деятельности «Манчестер Сити», действующего чемпиона Англии.

Общество В Роструде напомнили о следующих длинных выходных Следующие длинные выходные после майских праздников пройдут в ноябре.

Происшествия Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили Самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили из-за неисправности. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.

Экономика СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Транспорт Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.

Политика Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Транспорт Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России В пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали RT, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе» .

Общество Минпромторг подготовил закон о замене спирта в корвалоле и валокордине Зачем менять спирт Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.

Общество В Роскачестве определили лучшие плавленые сыры В Роскачестве протестировали плавленые сыры жирностью от 45 до 60 процентов 20 брендов.

Хоккей Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019 Сборная Канады одержала победу над командой Словакии на чемпионате мира по хоккею, сообщает "Советский спорт".

Политика Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Экономика Госинвестиции развивающихся стран снизились до исторического минимума Общие расходы стран на образование, здравоохранение, инфраструктуру за вычетом амортизации существующих основных фондов сократились до рекордно низких 0,9% ВВП (еще в 1997 г. на долю таких инвестиций приходилось 3,3% ВВП развивающихся стран).

Авто У Opel появился кроссовер с подзарядкой от розетки Компания Opel представила свой первый подключаемый гибрид. Им стал кроссовер Grandland X Hybrid4 с силовой установкой как у Peugeot 3008.

Политика Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.

Хоккей Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею Российская национальная команда одержала третью победу в трёх стартовых матчах чемпионата мира в Словакии.

Политика Минюст США рассматривает запрос о возвращении Ярошенко на родину Министерство юстиции США получило и уже рассматривает российский запрос о возвращении Константина Ярошенко на родину.

Экономика Рост ВВП в Казахстане в январе-апреле составил 4% "В январе–апреле рост ВВП ускорился до 4%. В январе–марте он составлял 3,8%. Динамика обеспечена ускорением в обрабатывающей промышленности, сфере услуг, а также стабильными темпами в строительстве и сельском хозяйстве", - сказал Даленов на заседании правительства.

Политика Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкции в отношении Москвы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.