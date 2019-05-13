Финансы
ЦБ РФ отмечает снижение инфляции и замедление роста ценZaim.com вчера в 06:12
В марте годовая инфляция достигла пикового значения 5,3%, что ниже ожидаемого уровня. Уже в апреле годовая инфляция начала снижаться. Этому способствовал ряд благоприятных разовых факторов, сдерживающих рост цен: укрепление рубля и снижение цен на бензин и дизельное топливо.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Инфляция в РФ в годовом выражении вернется к 4% в I квартале 2020г - аналитики ЦБ
Интерфакс - Россиявчера в 05:05
ЦБ: повышение ключевой ставки во второй половине 2018 года выполнило свою задачу
Парламентская газетавчера в 06:48
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 01:16, Ашберн
Футбол
«Манчестер Сити» могут отстранить от участия в Лиге чемпионов
Следственная группа УЕФА ведет расследование в отношении финансовой деятельности «Манчестер Сити», действующего чемпиона Англии.
Обновлено вчера в 14:50
Общество
В Роструде напомнили о следующих длинных выходных
Следующие длинные выходные после майских праздников пройдут в ноябре.
Обновлено вчера в 01:21
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили
Самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили из-за неисправности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге
В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.
Обновлено вчера в 14:09
Экономика
СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута
Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:19
Транспорт
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Политика
Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов
Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Обновлено вчера в 02:10
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
В пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали RT, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе» .
Обновлено в 00:05
Общество
Минпромторг подготовил закон о замене спирта в корвалоле и валокордине
Зачем менять спирт Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Общество
В Роскачестве определили лучшие плавленые сыры
В Роскачестве протестировали плавленые сыры жирностью от 45 до 60 процентов 20 брендов.
Обновлено в 01:00
Наука
Концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордного уровня
Обновлено вчера в 16:34
Хоккей
Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019
Сборная Канады одержала победу над командой Словакии на чемпионате мира по хоккею, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне
Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 21:27
Экономика
Госинвестиции развивающихся стран снизились до исторического минимума
Общие расходы стран на образование, здравоохранение, инфраструктуру за вычетом амортизации существующих основных фондов сократились до рекордно низких 0,9% ВВП (еще в 1997 г. на долю таких инвестиций приходилось 3,3% ВВП развивающихся стран).
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
В лобовом ДТП в Улан-Удэ пострадали трое детей
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль
Обновлено вчера в 16:53
Авто
У Opel появился кроссовер с подзарядкой от розетки
Компания Opel представила свой первый подключаемый гибрид. Им стал кроссовер Grandland X Hybrid4 с силовой установкой как у Peugeot 3008.
Обновлено вчера в 07:14
Политика
Кузнецов ушёл с поста сити-менеджера Читы, Сапожников займёт его место
После ухода последнего с поста сити-менеджера в ноябре 2016 года возглавил администрацию.
Обновлено в 00:29
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено вчера в 15:22
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Российская национальная команда одержала третью победу в трёх стартовых матчах чемпионата мира в Словакии.
Обновлено вчера в 12:31
Политика
Минюст США рассматривает запрос о возвращении Ярошенко на родину
Министерство юстиции США получило и уже рассматривает российский запрос о возвращении Константина Ярошенко на родину.
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес
Первый канал открестился от засекречивания проверки «Голоса»
Обновлено вчера в 06:05
Экономика
Рост ВВП в Казахстане в январе-апреле составил 4%
"В январе–апреле рост ВВП ускорился до 4%. В январе–марте он составлял 3,8%. Динамика обеспечена ускорением в обрабатывающей промышленности, сфере услуг, а также стабильными темпами в строительстве и сельском хозяйстве", - сказал Даленов на заседании правительства.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкции в отношении Москвы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 09:57
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11