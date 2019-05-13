Финансы
ЦБ РФ отмечает снижение инфляции и замедление роста ценZaim.com 06:12
В марте годовая инфляция достигла пикового значения 5,3%, что ниже ожидаемого уровня. Уже в апреле годовая инфляция начала снижаться. Этому способствовал ряд благоприятных разовых факторов, сдерживающих рост цен: укрепление рубля и снижение цен на бензин и дизельное топливо.
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ЦБ: повышение ключевой ставки во второй половине 2018 года выполнило свою задачу
Парламентская газета06:48
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